Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिवाली बाद उत्तरी भारत की हवा गंभीर हो जाती है।

वाहन, पराली, पटाखों का धुआं प्रदूषण बढ़ाते हैं।

शांत हवा, तापमान उलटाव से प्रदूषण जमा होता है।

Diwali 2026: दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर और उत्तरी भारत में हवा की गुणवत्ता तीन से सात दिनों तक काफी खराब या फिर गंभीर श्रेणी में बनी रहती है. वाहनों के प्रदूषण और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में पटाखों का धुआं और जुड़ जाता है. सर्दियों की शुरुआत में हवा की कम रफ्तार और कमजोर वेंटिलेशन इंडेक्स की वजह से प्रदूषक तत्व फैल नहीं पाते और जमीन के करीब ही जमा रह जाते हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिल्ली के आंकड़े यह बताते हैं की दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव आता है. आपको बता दें कि इस बार की दिवाली के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी तेजी से बिगड़ी है. दिल्ली के कई हिस्सों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है.

दिवाली के बाद एक्यूआई आंकड़े क्या बताते हैं?

दिवाली की शाम एक्यूआई 369 पर था. यह इस समय में त्योहार से पहले का सबसे खराब स्तर था. अगले दिन कई इलाकों में यह स्तर 450 को पार कर गया. यह गंभीर श्रेणी में आता है. 2025 में दिवाली के बाद एक्यूआई 351 था. यह काफी खराब श्रेणी में आता है. उस साल दिवाली अक्टूबर के बीच में पड़ी थी. उस वक्त पराली जलाने का असर थोड़ा कम था लेकिन पटाखों के धुएं ने प्रदूषण को फिर से बढ़ा दिया.

2024 में एक्यूआई 360 तक पहुंच गया, यह काफी खराब श्रेणी है. पटाखों के धुएं ने प्रदूषण को बढ़ाया, हालांकि तेज हवाओं ने इसे फैलने में मदद की और तीन से चार दिनों में स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ. 2023 में यह आंकड़ा 358 का था. दिवाली से पहले बारिश और तेज हवाओं ने प्रदूषण को कम कर दिया था. इससे हवा की गुणवत्ता लंबे वक्त तक गंभीर श्रेणी में नहीं रही.

2022 में एक्यूआई 303 था. यह बाकी सब स्थितियों से बेहतर स्थिति थी. प्रदूषण का स्तर कम था और तीन दिनों के अंदर स्थित सर्दियों के सामान्य स्तर पर लौट आई थी. 2021 में यह आंकड़ा 462 तक पहुंच गया. यह हाल के सालों में सबसे खराब स्तर में से एक था. दिवाली पर धुएं और कोहरे की एक घनी परत छा गई थी. पराली जलाने और पटाखों के संयुक्त प्रभाव की वजह से हवा को साफ होने में 7 दिन से ज्यादा का समय लग गया.

2020 में एक्यूआई 435 का था. दिवाली नवंबर के बीच में पड़ी और हवा की रफ्तार लगभग 0 हो गई. पांच दिनों से भी ज्यादा समय तक घनी धुंध छाई रही. 2019 में यह आंकड़ा 368 का था. दिवाली की सुबह हवा की गुणवत्ता काफी खराब थी लेकिन दोपहर में तेज हवाओं ने प्रदूषकों को हटा दिया जिससे 48 घंटे के अंदर कुछ सुधार हुआ.

2018 में एक्यूआई 390 का था, जो गंभीर श्रेणी की 400 की सीमा के करीब था. हालात को सामान्य होने में कम से कम 5 दिन लग गए. 2017 में यह आंकड़ा 403 तक पहुंच गया जिससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों पर आंशिक प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली एनसीआर गंभीर श्रेणी में आ गया. 2016 में दिवाली के अगले दिन एक्यूआई 445 का था और बाद में यह 480 के पार चला गया. लगभग 10 दिनों तक हवा सांस लेने लायक नहीं रही जो दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे खतरनाक साल था.





प्रदूषण क्यों जमा रह जाता है?

एक मुख्य वजह टेंपरेचर इन्वर्जन है. अक्टूबर और नवंबर के दौरान तापमान गिरने से ठंडी और घनी हवा जमीन के करीब जमा हो जाती है. इस वजह से पटाखों का धुआं और वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण ऊपरी वायुमंडल में फैलने के बजाय जमीन के सतह के पास ही बना रहता है.

हवा का शांत होना भी प्रदूषकों को हटने से रोकता है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जब हवा के रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है और वेंटिलेशन इंडेक्स 6000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से नीचे गिर जाता है तो धुंध को छंटने में काफी ज्यादा समय लग सकता है.

तीसरी वजह प्रदूषण के कई स्रोतों का एक साथ मिलना है. दिवाली के बाद का समय पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के चरम समय के साथ मेल खाता है. इन आग से निकलने वाला धुआं, पटाखों के धुएं और वाहनों के प्रदूषण के साथ मिल जाता है. इससे प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है और एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है.





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मौसम और उत्सर्जन से बनने वाला एक पैटर्न

आंकड़े बताते हैं कि दिवाली के बाद प्रदूषण का समय और तीव्रता हर साल अलग-अलग होती है. बारिश और तेज हवा प्रदूषण को साफ करने में मदद कर सकती है. इसी के साथ शांत मौसम और एक साथ कई स्रोतों से होने वाला उत्सर्जन हवा को लंबे वक्त तक हानिकारक बनाए रख सकता है.

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