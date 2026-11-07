Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वायु प्रदूषण, चोट, वन्यजीवों के नुकसान के चलते कई देशों में प्रतिबंध।

कनाडा, चीन, आयरलैंड में उपभोक्ता पटाखों पर सख्त प्रतिबंध हैं।

ब्रिटेन, नेपाल सहित अन्य देशों में पटाखों के नियम सख्त हैं।

Diwali 2026: भारत में आज नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जा रहा है. दिवाली के त्योहार पर पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन उनके शोर, धुएं और सुरक्षा जोखिमों की वजह से सरकारों ने उनकी बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है.

बढ़ते वायु प्रदूषण, चोट और आज के बारे में चिंता और वन्यजीवों को होने वाले नुकसान ने दुनिया भर के कई देशों और शहरों में पूर्ण या फिर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है. आइए जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं और वहां पर बैन क्यों लगा है.

सख्त आतिशबाजी प्रतिबंध वाले देश

कनाडा को उसके विस्फोटक अधिनियम के तहत उपभोक्ता आतिशबाजी पर राष्ट्रीय व्यापी प्रतिबंध के रूप में बताया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिबंधों के तहत उपभोक्ता आतिशबाजी का इंपोर्ट, भंडारण, परिवहन या फिर निर्माण करना अवैध है.

आयरलैंड गणराज्य भी एक सख्त व्यवस्था बनाए रखता है. आतिशबाजी आम जनता के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित है और इसका इस्तेमाल सिर्फ लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रमों में किया जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया इसी तरह सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करता है. आम जनता के सदस्यों को आतिशबाजी खरीदने या फिर चलाने से प्रतिबंधित किया गया है. प्रदर्शन की अनुमति तब दी जाती है जब लाइसेंस प्राप्त पेशेवर उन्हें सार्वजनिक समारोह या फिर खास कार्यक्रम के लिए आयोजित करते हैं जो संबंधित अधिकारियों से पूर्व प्राधिकरण के अधीन है.

चीन एक उल्लेखनीय विरोधाभास देता है क्योंकि यह आतिशबाजी का जन्म स्थान है, फिर भी कई स्थानों पर उनके इस्तेमाल को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है. बीजिंग और शंघाई साहित्य सैकड़ों प्रमुख शहरों में आतिशबाजी पर या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है यह कड़े नियमों के अधीन हैं. सुरक्षा संबंधी चिंताएं, आग के खतरे और गंभीर वायु प्रदूषण.

यूनाइटेड किंगडम ने पूर्व राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाया है. लेकिन यह इस्तेमाल के समय और स्थान को कंट्रोल करता है. रात 11:00 बजे से सुबह 7:00 बजे के बीच आतिशबाजी करना गैरकानूनी है. रिपोर्ट्स में सार्वजनिक जगह, सड़क या फिर गली में पटाखे जलाने पर लगभग ₹10,000 तक के जुर्माने का भी हवाला दिया गया है.

भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने पटाखे की खरीद, बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी है. इसका गृह मंत्रालय प्रदूषण और सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए खास तौर से त्योहारी सीजन के दौरान प्रतिबंध लागू करता है.





सरकारें पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाती हैं?

इन उपायों के पीछे वायु प्रदूषण एक बड़ी वजह है. पारंपरिक पटाखों से नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड और भारी धातुएं सहित खतरनाक पदार्थ निकलते हैं. उनके दहन से धुएं और जहरीले सूक्ष्म कारण, खासकर पीएम 2.5 में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है.

आतिशबाजी का धुआं सांस संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है और अस्थमा की वजह बन सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों की बीमारी, दिल के दौरे और साथ संबंधी दूसरी गंभीर कठिनाइयों के संभावित लिंक की भी पहचान की गई है.

आग और चोट के जोखिम विनियमन के लिए एक और वजह देती हैं. पटाखों के अनियंत्रित संचालन और इस्तेमाल से आवासीय और कमर्शियल क्षेत्र में जलने और आग लगने का खतरा हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल हजारों चलने की घटनाएं होती हैं. सार्वजनिक इस्तेमाल और पेशेवर लाइसेंसिंग पर प्रतिबंधों का उद्देश्य असुरक्षित हैंडलिंग और खराब प्रबंधित डिस्प्ले से जुड़े खतरों को कम करना है.

इसी के साथ आतिशबाजी से पशु-पक्षी भी प्रभावित होते हैं. अचानक होने वाले विस्फोटों और तेज आवाजों से घरेलू पालतू जानवर और वन्य जीवों को काफी परेशानी हो सकती है. पक्षियों को सदमा लग सकता है और कुछ मामलों में उनकी मौत भी हो सकती है.





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उत्सव और सुरक्षा के बीच एक संतुलन

नियम अलग-अलग देशों में अलग-अलग होते हैं. कुछ जगह लगभग पूरी तरह से सार्वजनिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हैं जबकि दूसरे लाइसेंस प्राप्त पेशेवरों द्वारा कंट्रोल्ड प्रदर्शन की अनुमति देते हैं या फिर कुछ खास घंटों और जगह पर आतिशबाजी को प्रतिबंधित करते हैं. चीन के शहर स्तरीय कंट्रोल्ड और यूनाइटेड किंगडम के समय और स्थान प्रतिबंध बताते हैं कि रेगुलेशन का मतलब हमेशा पूर्ण प्रतिबंध नहीं होता.

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