Sanitary Pads History: आज सैनिटेरी पैड्स महिलाओं की पर्सनल हाइजीन और मासिक धर्म के दिनों की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस जरूरी उत्पाद की शुरुआत महिलाओं के लिए नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए हुई थी. इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि गोला-बारूद, खून खराबे और सैनिकों की पट्टियों से शुरू हुआ यह सफर कैसे दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी और जीवन बदलने वाला आविष्कार साबित हुआ.

युद्ध के मैदान से जुड़ा इतिहास

आज जिस सैनिटेरी पैड को हम महिलाओं की स्वच्छता से जोड़कर देखते हैं, उसकी नींव असल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पड़ी थी. युद्ध के मैदान में बुरी तरह घायल होकर लौटने वाले सैनिकों के शरीर से बहते खून को रोकने के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो अत्यधिक सोखने की क्षमता रखती हो. उस दौर में फ्रांस की सेवाभावी नर्सों ने घायल सैनिकों के इलाज के दौरान पहली बार इस तरह की डिस्पोजेबल पट्टियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू किया था.

लकड़ी के गूदे से बने शुरुआती पैड

सैन्य अभियानों के दौरान सैनिकों के काम आने वाले इन शुरुआती पैड्स को बनाने की तकनीक बेहद अनोखी थी. इन्हें तैयार करने के लिए मुख्य रूप से लकड़ी के गूदे यानी वुड पल्प का इस्तेमाल किया जाता था. इस विशेष सामग्री की खूबी यह थी कि यह भारी मात्रा में तरल पदार्थ को बहुत तेजी से सोख सकती थी. साथ ही, यह सामग्री इतनी सस्ती और सुलभ थी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे आसानी से फेंका जा सकता था, जिससे संक्रमण का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता था.

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फ्रांसीसी नर्सों की नायाब सूझबूझ

घायल सैनिकों के बहते खून को रोकने के लिए सूती कपड़ों की धुलाई करना और उन्हें बार-बार इस्तेमाल करना उस समय अस्पताल के स्टाफ के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था. ऐसे में फ्रांसीसी नर्सों की इस नायाब सूझबूझ ने चिकित्सा जगत का काम आसान कर दिया. लकड़ी के गूदे से बनी इन डिस्पोजेबल पट्टियों ने न सिर्फ मेडिकल स्टाफ का बोझ कम किया, बल्कि युद्ध के मैदान में हजारों सैनिकों की जान बचाने और उनके गहरे घावों को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई.

यूनानी इतिहास में मिलते हैं शुरुआती साक्ष्य

भले ही आधुनिक और डिस्पोजेबल पैड के कमर्शियल इस्तेमाल की शुरुआत फ्रांस और युद्ध के मैदानों से मानी जाती है, लेकिन इसके शुरुआती रूप का जिक्र प्राचीन इतिहास में भी मिलता है. यूनान के पुराने इतिहास में इस बात के रोचक साक्ष्य दर्ज हैं कि किस तरह महिलाएं और लोग अलग-अलग रूपों में कपड़े या अन्य सामग्रियों का उपयोग अपनी जरूरतों के लिए करते थे. हालांकि, वे तरीके पूरी तरह से अनियोजित थे और उनका दायरा आधुनिक स्वच्छता मानकों से कोसों दूर था.

साउथबॉल पैड से हुई शुरुआत

युद्ध के मैदान में नर्सों की इस सफल तरकीब को देखकर दूरदर्शी कारोबारियों ने इसे एक बड़े व्यावसायिक अवसर के रूप में देखा. इसी कड़ी में साल 1888 में पहली बार 'साउथबॉल पैड' के नाम से दुनिया का पहला कमर्शियल डिस्पोजेबल पैड बाजार में बनकर तैयार हुआ. इस सफल शुरुआत ने बाकि निर्माताओं को भी प्रेरित किया, जिसके बाद देखते ही देखते अन्य बड़ी कंपनियों के बीच इस क्षेत्र में अपने उत्पाद लाने की होड़ सी मच गई और बाजार का दायरा धीरे-धीरे फैलने लगा.

जॉनसन एंड जॉनसन का बड़ा कदम

अमेरिका की प्रसिद्ध स्वास्थ्य और उत्पाद निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया. कंपनी ने साल 1896 में 'लिस्टर्स टॉवल: सेनेटरी टॉवेल्स फॉर लेडीज' के नाम से अपना नया उत्पाद आधिकारिक तौर पर बाजार में उतारा. इस कदम के साथ ही सैनिटेरी पैड का सफर धीरे-धीरे युद्ध के मैदान से निकलकर आम नागरिकों और विशेष रूप से महिलाओं के जीवन की ओर अग्रसर होने लगा, हालांकि शुरुआती दौर में इसका दायरा बहुत सीमित था.

सामाजिक झिझक और अजीबोगरीब नाम



बीसवीं सदी की शुरुआत में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर समाज में बहुत अधिक दबी-छिपी बातें और झिझक हुआ करती थी। महिलाएं खुलेआम दुकान पर जाकर सैनिटेरी पैड मांगने से कतराती थीं। इस सामाजिक संकोच को दूर करने के लिए 1920 के दशक के शुरुआती सालों में इसका नाम बदलकर 'नुपाक' रख दिया गया। यह एक ऐसा छिपा हुआ और अलग नाम था, जिसके जरिए खरीदार बिना किसी शर्म या झिझक के अपनी जरूरत का सामान आसानी से खरीद सकें।

शुरुआती दौर में अत्यधिक कीमत

बाजार में उपलब्ध होने के बावजूद शुरुआती कई दशकों तक सैनिटेरी पैड्स आम महिलाओं की पहुंच से बहुत दूर थे. इसकी मुख्य वजह इनकी अत्यधिक कीमत थी, जिसे उस दौर में आम परिवार वहन नहीं कर सकते थे. इस आर्थिक मजबूरी के चलते ज्यादातर महिलाएं लंबे समय तक पारंपरिक और पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल करने को मजबूर रहीं, क्योंकि फैक्ट्रियों में बनने वाले ये पैड विलासिता की वस्तु जैसे माने जाते थे और इन्हें खरीदना आसान नहीं था.





बॉक्स में पैसे डालकर खरीदारी का चलन

जब धीरे-धीरे महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और वे इन्हें खरीदने में सक्षम हुईं, तब भी दुकान पर इन्हें मांगने को लेकर एक अजीब सा डर बना रहता था. इस समस्या का अनोखा समाधान निकालते हुए दुकानों पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जहां ग्राहक बिना कुछ बोले काउंटर पर रखे डिब्बे में पैसे डाल देते थे और दुकानदार चुपचाप बिना किसी चर्चा के पैड का पैकेट उन्हें थमा देता था. इस खामोश तरीके ने महिलाओं को बिना असहज हुए अपनी जरूरत का सामान खरीदने में मदद की.

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