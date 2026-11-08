Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom युद्ध के बाद मलबा, प्रदूषण दशकों तक नुकसान पहुँचाते हैं।

War and Environment: मिडिल ईस्ट और दुनिया भर में चल रहा युद्ध पर्यावरण पर काफी बुरा असर डाल रहा है. युद्ध का पर्यावरणीय प्रभाव युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक जाता है. शांति के वक्त में भी सैन्य गतिविधि पृथ्वी पर दबाव डालती हैं, जबकि लड़ाई के दौरान हवा, पानी और जमीन प्रदूषित हो सकते हैं.

हथियारों के शांत हो जाने के बाद भी यह नुकसान जारी रहता है. ऐसा इसलिए क्योंकि समुदायों को खतरनाक अवशेषों को हटाना पड़ता है और नष्ट हो चुके बुनियादी ढांचे को दोबारा से बनाना पड़ता है. संघर्ष से पहले, युद्ध के दौरान और उसके बाद की स्थिति के बीच का अंतर एक लंबे वक्त तक रहने वाले पर्यावरणीय नुकसान को दर्शाता है.

युद्ध से पहले का पर्यावरणीय बोझ

सक्रिय लड़ाई न होने पर भी सशस्त्र बलों को बनाए रखने में भारी संसाधनों की खपत होती है. ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर की सेनाएं वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5.5% हिस्सा पैदा करती हैं. अगर दुनिया की सभी सेनाओं को एक साथ मिलकर एक देश माना जाए तो वह रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में चौथी सबसे बड़ी उत्सर्जक बन जाएंगी.

सैन्य अभ्यास, हथियारों का परीक्षण और सैन्य ठिकानों के संचालन में भी बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन की जरूरत होती है. इनके इस्तेमाल से हवा और पानी का प्रदूषण होता है जिसका मतलब है कि संघर्ष आधिकारिक तौर पर शुरू होने से काफी पहले ही एक बड़ा पर्यावरणीय बोझ पड़ना शुरू हो जाता है.





सशस्त्र संघर्ष के दौरान तबाही

जब युद्ध शुरू होता है तो मिसाइलों, लड़ाकू विमान, भारी टैंक और ड्रोन के इस्तेमाल से उत्सर्जन बढ़ जाता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें छोड़ते हैं. अकेले रूस यूक्रेन युद्ध के पहले 3 सालों में लगभग 250 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुआ, जिसे 230 MtCO2e के रूप में मापा गया. यह मात्रा कई छोटे और मध्यम आकार के देशों के वार्षिक उत्सर्जन से भी ज्यादा है.

तेल रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्र और बिजली ग्रिड पर हमलों की वजह से हफ्तों तक आसमान में जहरीला धुआं फैल सकता है. तेल डिपो पर हमलों से काली बारिश हो सकती है. इससे फसलें, मिट्टी और पानी प्रदूषित हो जाते हैं. इस तरह का प्रदूषण हमले के लंबे वक्त तक कृषि भूमि और जल संसाधनों को प्रभावित कर सकता है.

युद्ध के दौरान जानबूझकर या फिर लड़ाई के परिणाम स्वरूप जंगल और इकोसिस्टम भी नष्ट हो सकते हैं. वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने जंगलों को नष्ट करने के लिए एजेंट ऑरेंज नाम के रसायन का छिड़काव किया था. इस रसायन ने लाखों हेक्टेयर के जैव-विविधता वाले जंगलों को बंजर भूमि में बदल दिया और इसके कारण कई पीढ़ियों तक इंसानों में जेनेटिक बीमारी देखी गई.

समुद्री और जमीनी वन्यजीवों को भी काफी ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है. नौसैनिक सोनार और समुद्र में गिरने वाली मिसाइलें डॉल्फिन और व्हेल जैसी समुद्री जीवों को मार सकती हैं. संघर्ष वाले क्षेत्रों में अवैध शिकार बढ़ सकता है. इसी के साथ लड़ाई और लोगों के विस्थापन से उन प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचता है जिन पर वन्य जीव निर्भर होते हैं.





यह भी पढ़ें: क्या सस्ती होने वाली है LPG गैस, ईरान ने हॉर्मुज से किन प्रतिबंधों को हटाया?

लड़ाई खत्म होने के बाद भी जारी रहने वाला नुकसान

लड़ाई रुकने के बाद भी पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके असर खत्म नहीं होते. जमीन में दबे मलबे, सीसे और पारे जैसी भारी धातुएं और बिना फटे विस्फोटक जमीन को दशकों तक सुरक्षित या फिर इस्तेमाल के अयोग्य बना सकते हैं. जमीनी बारूदी सुरंग और बिना फटे बम खेती-बाड़ी और दूसरी गतिविधियों में भी रुकावट डालते हैं. यूक्रेन और गाजा जैसी जगहों पर इन खतरों को हटाने और खेती लायक जमीन को फिर से ठीक करने में अरबों डॉलर का खर्च और दशकों का समय लगने की उम्मीद है.

दोबारा से बनाने से पर्यावरण पर एक और बड़ा बोझ पड़ता है. इमारतों, सड़कों और पुल को फिर से बनाने के लिए भारी मात्रा में सीमेंट, स्टील और कंक्रीट की जरूरत होती है. ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के बाद होने वाले पुनर्निर्माण से होने वाला उत्सर्जन खुद युद्ध के दौरान होने वाले उत्सर्जन से काफी ज्यादा होता है.

यह भी पढ़ें: क्या है फरक्का जल संधि, भारत के इस कदम से सहम जाएगा पड़ोसी?