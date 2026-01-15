चीन से ईरान की ओर मुड़ा अमेरिका का परमाणु दैत्य USS अब्राहम लिंकन, जानें इसकी कीमत और ताकत

USS Abraham Lincoln CVN-72: दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक, यूएसएस अब्राहम लिंकन (CVN-72), दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है. जबकि ईरान ने अपना एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद कर रखा है. इसे सिर्फ एक जहाज न समझें, यह एक तैरता हुआ शहर, एयरबेस और परमाणु पावर का संगम है. अमेरिका के इस ताकतवर विमान की ताकत, हथियार और विमान हर किसी के पसीने छुड़ा सकते हैं. आइए जान लेते हैं कि यह कितना ताकतवर और इसकी कीमत कितनी है.

USS अब्राहम लिंकन

यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का निमित्ज-क्लास सुपरकैरियर है, जिसे Carrier Strike Group 3 (CSG-3) का फ्लैगशिप बनाया गया है. पेंटागन ने इसे ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच साउथ चाइना सागर से मिडिल ईस्ट की ओर रीडायरेक्ट किया है. यह केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि एक पूरे युद्ध समूह की ताकत रखता है.

कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ताकत

Carrier Strike Group 3 में शामिल हैं-

एयरक्राफ्ट कैरियर- 1 (यूएसएस अब्राहम लिंकन, न्यूक्लियर-पावर्ड, 100,000 टन से अधिक वजन)

गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर- 3-4 (Arleigh Burke-class, मिसाइल और एंटी-सबमरीन क्षमता के लिए)

पनडुब्बी- 1-2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स (Virginia/Los Angeles-class)

सपोर्ट जहाज- 1-2 (ऑयलर, एम्यूनिशन और सप्लाई शिप)

पूरे ग्रुप में लगभग 7000-8000 सैनिक और मरीन तैनात रहते हैं.

विमान और हथियारों की पूरी जानकारी

Carrier Air Wing Nine पर 65-70 विमान तैनात हैं, जिनके नाम हैं-

F/A-18E/F Super Hornet (मल्टी-रोल फाइटर)

F-35C Lightning II (स्टील्थ फाइटर)

E-2D Hawkeye (एडब्ल्यूएसीएस और सर्विलांस)

MH-60R/S Seahawk (एंटी-सबमरीन हेलीकॉप्टर)

EA-18G Growler (इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर)

हथियारों की बात करें तो इस लिस्ट में ये आर्म्स शामिल हैं-

500-1000+ टोमाहॉक क्रूज मिसाइल

एयर-टू-एयर/एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल, JDAM, JSOW

डिफेंसिव मिसाइल- Sea Sparrow, ESSM, RAM, Phalanx CIWS, SM-6

न्यूक्लियर क्षमता केवल कैरियर पावर में है, हथियारों में नहीं.

कितने में बना और अब कितना है मूल्य?

यूएसएस अब्राहम लिंकन का निर्माण 1980 के दशक में हुआ. इसे बनाने में 2.24 अरब डॉलर खर्च हुए थे, जो आज की वैल्यू के हिसाब से लगभग 6.8 अरब डॉलर के बराबर है. 2020-21 में अपग्रेडेशन पर 16 करोड़ डॉलर और खर्च किए गए. यह अपने आप में समुद्र में तैरता शहर और एयरबेस है.

दुनिया का सबसे महंगा कैरियर

यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड (CVN-78) को दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है. इसे बनाने में 13.3 अरब डॉलर और रिसर्च-डेवलपमेंट में 5 अरब डॉलर खर्च हुए हैं. 12 साल की मेहनत और अत्याधुनिक तकनीक इसे अब तक का सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत बनाती है.

