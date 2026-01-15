हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Army Day 2026: भारतीय सेना को क्यों कहा जाता है दुनिया की सबसे एक्सपेरिएंस्ड आर्मी, नेशनल आर्मी डे पर जानिए अब तक कितने युद्ध लड़े?

Indian Army Day 2026: भारतीय सेना को क्यों कहा जाता है दुनिया की सबसे एक्सपेरिएंस्ड आर्मी, नेशनल आर्मी डे पर जानिए अब तक कितने युद्ध लड़े?

Indian Army Day 2026: आज भारत में नेशनल आर्मी डे मनाया जा रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारतीय सेना को दुनिया की सबसे एक्सपीरियंस्ड आर्मी क्यों कहा जाता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Jan 2026 12:29 PM (IST)
Indian Army Day 2026: हर साल 15 जनवरी को भारत 1949 के एक ऐतिहासिक पल को याद करता है. दरअसल इस दिन फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा ने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ का पद संभाला था. इसके बाद से ही 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुभवी और युद्ध में माहिर सेनाओं में से एक क्यों गिनी जाती है.

विश्व युद्धों से मिला अनुभव 

आजादी से पहले भी भारतीय सैनिकों ने पहले ही दुनिया भर में पहचान बना ली थी. ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वालंटियर सेना थी. पहले विश्व युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 25 लाख सैनिकों ने अपनी सेवा दी. भारतीय सैनिकों ने ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी लड़ाई लड़ी. इसके बाद भारतीय सैनिकों को आधुनिक हथियार, मशीनी युद्ध और कई देशों की सेनाओं के साथ मिलकर युद्ध करने का अनुभव मिला.

आजादी से पहले भी एक ग्लोबल लड़ाकू ताकत 

भारतीय सैनिक सिर्फ औपनिवेशिक सुरक्षा ड्यूटी तक ही सीमित नहीं थे. उन्होंने विदेशी जमीन पर भी काफी मुश्किल मौसम की स्थिति में लड़ाई लड़ी. उनकी बहादुरी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान था. इस ग्लोबल युद्ध अनुभव का मतलब था कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उसके पास पहले से एक अच्छी तरह से ट्रेंड, पेशेवर और युद्ध में परखी हुई सैन्य ताकत मौजूद थी.

आजादी के बाद भारतीय सेना द्वारा लड़े गए युद्ध 

1947 से भारतीय सेना ने पांच बड़े युद्ध लड़े. 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए लड़ा गया था. चीन के साथ 1962 के युद्ध ने ऊंचाई वाले हिमालयी युद्ध में भारत के हौसले की परीक्षा ली. इसके बाद पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में बड़े पैमाने पर बख्तरबंद और पैदल सेना की लड़ाई हुई. 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ. इसके बाद 1999 का कारगिल युद्ध काफी ज्यादा ऊंचाई पर लड़ा गया. इसने पहाड़ी युद्ध में भारत की बेजोड़ ताकत को साबित किया.

बड़े सैन्य अभियान 

इन युद्धों के अलावा भारतीय सेना ने कई बड़े ऑपरेशंस किए हैं. ऑपरेशन पोलो ने हैदराबाद को भारत में मिलाया, ऑपरेशन विजय ने गोवा को पुर्तगाली शासन से आजाद कराया और ऑपरेशन मेघदूत ने सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित किया. आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 15 Jan 2026 12:29 PM (IST)
Indian Army Day 2026 Indian Army Wars Indian Army History
प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
