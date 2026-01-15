Indian Army Day 2026: हर साल 15 जनवरी को भारत 1949 के एक ऐतिहासिक पल को याद करता है. दरअसल इस दिन फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा ने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ का पद संभाला था. इसके बाद से ही 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुभवी और युद्ध में माहिर सेनाओं में से एक क्यों गिनी जाती है.

विश्व युद्धों से मिला अनुभव

आजादी से पहले भी भारतीय सैनिकों ने पहले ही दुनिया भर में पहचान बना ली थी. ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वालंटियर सेना थी. पहले विश्व युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 25 लाख सैनिकों ने अपनी सेवा दी. भारतीय सैनिकों ने ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी लड़ाई लड़ी. इसके बाद भारतीय सैनिकों को आधुनिक हथियार, मशीनी युद्ध और कई देशों की सेनाओं के साथ मिलकर युद्ध करने का अनुभव मिला.

आजादी से पहले भी एक ग्लोबल लड़ाकू ताकत

भारतीय सैनिक सिर्फ औपनिवेशिक सुरक्षा ड्यूटी तक ही सीमित नहीं थे. उन्होंने विदेशी जमीन पर भी काफी मुश्किल मौसम की स्थिति में लड़ाई लड़ी. उनकी बहादुरी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान था. इस ग्लोबल युद्ध अनुभव का मतलब था कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उसके पास पहले से एक अच्छी तरह से ट्रेंड, पेशेवर और युद्ध में परखी हुई सैन्य ताकत मौजूद थी.

आजादी के बाद भारतीय सेना द्वारा लड़े गए युद्ध

1947 से भारतीय सेना ने पांच बड़े युद्ध लड़े. 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए लड़ा गया था. चीन के साथ 1962 के युद्ध ने ऊंचाई वाले हिमालयी युद्ध में भारत के हौसले की परीक्षा ली. इसके बाद पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में बड़े पैमाने पर बख्तरबंद और पैदल सेना की लड़ाई हुई. 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ. इसके बाद 1999 का कारगिल युद्ध काफी ज्यादा ऊंचाई पर लड़ा गया. इसने पहाड़ी युद्ध में भारत की बेजोड़ ताकत को साबित किया.

बड़े सैन्य अभियान

इन युद्धों के अलावा भारतीय सेना ने कई बड़े ऑपरेशंस किए हैं. ऑपरेशन पोलो ने हैदराबाद को भारत में मिलाया, ऑपरेशन विजय ने गोवा को पुर्तगाली शासन से आजाद कराया और ऑपरेशन मेघदूत ने सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित किया. आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है.

