अब ईरान ने मार गिराया अमेरिका का C-130 विमान, जानें इसकी कीमत, ऐसे प्लेन भारत के पास कितने?

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C130 Aircraft: मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इस्फहान के पास एक अमेरिकी सैन्य विमान को मार गिराया है. ईरानी मीडिया का कहना है कि जिस विमान को निशाना बनाया गया वह C-130 था. इन दावों के बीच आइए जानते हैं कि इस विमान की कितनी कीमत है और भारत के पास ऐसे कितने विमान हैं.

C-130 की कितनी कीमत है?

C-130 एक आधुनिक सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान है. इसका इस्तेमाल कई तरह के मिशनों के लिए किया जाता है. यह सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और आपदा राहत में इस्तेमाल होता है. इस विमान की अनुमानित कीमत 70 मिलियन डॉलर से 90 मिलियन डॉलर के बीच होती है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹580 करोड़ से ₹750 करोड़ के बीच होगी. हालांकि पुराने मॉडल सस्ते हो सकते हैं लेकिन नए मॉडल एडवांस्ड एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम से लैस होते हैं.

भारत के पास कितने C-130 विमान?

भारतीय वायुसेना के पास अभी 12 C-130 विमान हैं. इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदा गया था और यह भारत की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता का एक बड़ा हिस्सा हैं.

मुश्किल हालात के लिए बना एक दमदार विमान

C-130 की सबसे बड़ी ताकतों में से एक इसकी ऊबड़-खाबड़ और बिना तैयार हवाई पट्टियों पर उतरने की क्षमता है. चाहे वह किसी युद्ध क्षेत्र में कच्ची हवाई पट्टी हो या फिर कोई दूर दराज का ऊंचाई वाला इलाका, यह विमान वहां भी काम कर सकता है जहां ज्यादातर दूसरे विमान काम नहीं कर पाते. इसी वजह से यह सैन्य और मानवीय दोनों तरह के मिशनों के लिए काफी कीमती है.

माल ढोने की जबरदस्त क्षमता

यह विमान लगभग 19 से 20 टन माल ढो सकता है. इसमें भारी सैन्य साजो-सामान भी शामिल है. यह एक ही मिशन में 92 सैनिक या 64 पैराट्रूपर्स को भी ले जा सकता है. इसी लचीलेपन की वजह से यह बिना किसी रूकावट के लड़ाकू सहायता और लॉजिस्टिक्स दोनों तरह की भूमिकाओं को निभा सकता है.

आधुनिक युद्ध के लिए एडवांस्ड क्षमता

नाइट विजन सिस्टम और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस C-130 पूरी तरह अंधेरे या फिर कम विजिबिलिटी में भी काम कर सकता है. यह हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा भी देता है. इससे यह लंबे मिशन के दौरान हवा में ही बना रह सकता है.

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