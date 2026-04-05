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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजC130 Aircraft: अब ईरान ने मार गिराया अमेरिका का C-130 विमान, जानें इसकी कीमत, ऐसे प्लेन भारत के पास कितने?

C130 Aircraft: अब ईरान ने मार गिराया अमेरिका का C-130 विमान, जानें इसकी कीमत, ऐसे प्लेन भारत के पास कितने?

C130 Aircraft: हाल ही में ईरान ने अमेरिका के C-130 को निशाना बनाने का दावा किया है. आइए जानते हैं क्या है इस विमान की कीमत और भारत में ऐसे कितने विमान हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Apr 2026 05:59 PM (IST)
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C130 Aircraft: मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इस्फहान के पास एक अमेरिकी सैन्य विमान को मार गिराया है. ईरानी मीडिया का कहना है कि जिस विमान को निशाना बनाया गया वह C-130 था. इन दावों के बीच आइए जानते हैं कि  इस विमान की कितनी कीमत है और भारत के पास ऐसे कितने विमान हैं.

C-130 की कितनी कीमत है? 

C-130  एक आधुनिक सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान है. इसका इस्तेमाल कई तरह के मिशनों के लिए किया जाता है. यह सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और आपदा राहत में इस्तेमाल होता है. इस विमान की अनुमानित कीमत 70 मिलियन डॉलर से 90 मिलियन डॉलर के बीच होती है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹580 करोड़ से ₹750 करोड़ के बीच होगी.  हालांकि पुराने मॉडल सस्ते हो सकते हैं लेकिन नए मॉडल एडवांस्ड एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम से लैस होते हैं.

भारत के पास कितने C-130 विमान? 

भारतीय वायुसेना के पास अभी 12 C-130 विमान हैं. इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदा गया था और यह भारत की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता का एक बड़ा हिस्सा हैं. 

मुश्किल हालात के लिए बना एक दमदार विमान 

C-130 की सबसे बड़ी ताकतों में से एक इसकी ऊबड़-खाबड़ और बिना तैयार हवाई पट्टियों पर उतरने की क्षमता है. चाहे वह किसी युद्ध क्षेत्र में कच्ची हवाई पट्टी हो या फिर कोई दूर दराज का ऊंचाई वाला इलाका, यह विमान वहां भी काम कर सकता है जहां ज्यादातर दूसरे विमान काम नहीं कर पाते. इसी वजह से यह सैन्य और मानवीय दोनों तरह के मिशनों के लिए काफी कीमती है. 

माल ढोने की जबरदस्त क्षमता 

यह विमान लगभग 19 से 20 टन माल ढो सकता है. इसमें भारी सैन्य साजो-सामान भी शामिल है. यह एक ही मिशन में 92 सैनिक या 64 पैराट्रूपर्स को भी ले जा सकता है. इसी लचीलेपन की वजह से यह बिना किसी रूकावट के लड़ाकू सहायता और लॉजिस्टिक्स दोनों तरह की भूमिकाओं को निभा सकता है.

आधुनिक युद्ध के लिए एडवांस्ड क्षमता 

नाइट विजन सिस्टम और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस C-130 पूरी तरह अंधेरे या फिर कम विजिबिलिटी में भी काम कर सकता है. यह हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा भी देता है. इससे यह लंबे मिशन के दौरान हवा में ही बना रह सकता है.

यह भी पढ़ें: ईरान के अलावा कौन-कौन से देश गिरा चुके हैं अमेरिकी फाइटर जेट, भारत ने कितने मारे?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 05:59 PM (IST)
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India Air Force US Israel Iran War C130 Aircraft
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