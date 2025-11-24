हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमां के दूध में यूरेनियम, खून में क्रोमियम और खाने में पेस्टिसाइड... तीनों मिलकर कैसे बन रहे इंसानों की मौत का कारण?

मां के दूध में यूरेनियम, खून में क्रोमियम और खाने में पेस्टिसाइड... तीनों मिलकर कैसे बन रहे इंसानों की मौत का कारण?

मां के दूध से लेकर खून और खाने तक जब तीनों ही जगह जहर घुल जाए, तो इंसान आखिर किस पर भरोसा करे? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीवन देने वाली चीजें ही मौत की वजह बन जाएंगी.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Nov 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

जरा कल्पना कीजिए… एक नवजात बच्चा जिसे दुनिया से पहला तोहफा अपनी मां की गोद और उसका दूध मिलता है. वही दूध अगर धीमा जहर बन जाए, तो क्या होगा? एक गांव की प्यास बुझाने वाला पानी अगर खून में घुल कर जहरीला क्रोमियम बना जाए, तो लोग कैसे जिएंगे? और खेतों को बचाने वाली दवा अगर इंसानों की जान लेने लगे, तो खतरा कितना बड़ा है? तीन अलग-अलग जगहों की तीन खतरनाक सच्चाइयां अब एक ही सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर यह उत्तर भारत में हो क्या रहा है? क्या इंसान धीरे-धीरे खुद को ही मारने पर तुला हुआ है?

नवजातों के लिए मौत की घंटी

मां का दूध हमेशा से बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे शुद्ध और सबसे पोषक माना जाता है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इस धारणा को गहरा झटका दिया है. बिहार के कई जिलों में हुए एक सर्वे ने बताया है कि यहां की महिलाओं के दूध में यूरेनियम की मौजूदगी पाई गई है. यह सिर्फ एक वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, जो अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी दूध से करते हैं.

कितना खतरनाक है यूरेनियम?

यूरेनियम स्वभाव से रेडियोधर्मी और भारी धातु है. इसकी थोड़ी सी मात्रा भी शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी मानी जाती है. जब यह मां के दूध में घुल जाता है, तो यह सीधे उन बच्चों तक पहुंचता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर होती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह धीमा जहर है, जो बाहरी चोट की तरह तुरंत असर नहीं दिखाता है, बल्कि शरीर में चुपचाप घर करता रहता है. धीरे-धीरे यह किडनी, दिमाग और हड्डियों को प्रभावित करता है. सवाल यह है कि यह यूरेनियम वहां पहुंचा कैसे? इसका बड़ा कारण भूजल प्रदूषण माना जा रहा है, जहां प्राकृतिक और औद्योगिक गतिविधियों की वजह से जमीन के भीतर मौजूद पानी दूषित हो चुका है.

खून में कैसे आया क्रोमियम?

इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की तस्वीर भी कुछ कम डरावनी नहीं है. रनिया औद्योगिक क्षेत्र के करीब बसे खानचंद्रपुर गांव में सौ से अधिक ग्रामीणों के खून में क्रोमियम की मात्रा सामान्य से कहीं अधिक पाई गई है. यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनजीटी के निर्देश पर लगाए गए शिविरों में हुआ. कई साल पहले इसी इलाके में करीब 90 हजार मीट्रिक टन क्रोमियम कचरा डंप किया गया था. धीरे-धीरे यह कचरा जमीन में घुलता गया और भूजल को जहरीला बनाता गया.

गांव में लोगों ने पहले पानी का रंग बदलते देखा, फिर बीमारियां बढ़ती गईं. किसी को पेट में लगातार दर्द, तो किसी को त्वचा पर चकत्ते और घाव हुए. कई बच्चों की भूख कम हो गई, कई बुजुर्ग हमेशा थकान की शिकायत करने लगे. हालांकि 2024 में यहां से कचरा हटाया जा चुका है, लेकिन क्रोमियम के प्रभाव भूजल में अब भी मौजूद हैं.

शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है क्रोमियम

क्रोमियम का असर शरीर में ऐसा है कि यह शरीर में पहुंचकर न सिर्फ किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कैंसर का भी खतरा बढ़ाता है. यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब पूरा गांव उसी पानी पर निर्भर हो, जो उनके खून को धीरे-धीरे जहर में बदल रहा हो.

खाने में कैसे पहुंचा पेस्टिसाइड

वहीं तीसरी ओर, देश का उत्तरी क्षेत्र कीटनाशकों के कारण मौत से जूझ रहा है. एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 2023 में खाने में कीटनाशकों के सेवन से 1,197 लोगों की मौत हुई. यह आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानियां हैं जिनका जीवन एक पल में खत्म हो गया. हरियाणा में 570 मौतें, पंजाब में 549 और हिमाचल में 78 मौतें दर्ज हुईं. राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 7,743 तक पहुंचती है. यह वह सेहत का संकट है जो खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों से शुरू होता है और धीरे-धीरे भोजन, पानी, मिट्टी सबको अपने कब्जे में ले लेता है.

पीढ़ियों को जन्म से पहले ही बना रहा बीमार 

जब मां का दूध यूरेनियम से भर जाए, जब खून में क्रोमियम बहने लगे और जब खाने में पेस्टिसाइड उतर आए, तो यह तीनों मिलकर मनुष्यों के जीवन के लिए एक घातक त्रिकोण बन जाते हैं. इसे ट्रिपल टॉक्सिक थ्रेट कहा जाता है. यानी तीन स्रोतों से फैलता ऐसा जहर जो भविष्य की पीढ़ियों को जन्म से पहले ही बीमार बना सकता है. देश में औद्योगिक कचरा प्रबंधन, भूजल सुरक्षा और कृषि रसायनों की निगरानी की सबसे बड़ी कमी इसी संकट का कारण बन रही है. विशेषज्ञ कहते हैं कि अब यह सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य का मुद्दा है. 

सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो इन जहरीले तत्वों का असर सिर्फ आज की पीढ़ी पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी रहेगा. यूरेनियम और क्रोमियम जैसे तत्व जिन इलाकों की मिट्टी और पानी को पकड़ लेते हैं, उन्हें साफ करने में सालों नहीं दशकों लग जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, कौन जिंदा बचेगा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
NCRB Uranium Breast Milk Chromium In Blood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के पेशावर में दो जोरदार धमाके, तहरीक-ए-तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी, 3 आतंकी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के पेशावर में दो जोरदार धमाके, तहरीक-ए-तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी, 3 आतंकी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Dhwajarohan:अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सज रही राम नगरी, क्या होंगे खास कार्यक्रम?
Delhi Air Pollution: प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में नक्सली हिडमा के लगे नारे, पुलिस ने लिया एक्शन
Rajnath Singh on Sindh: राजनाथ सिंह के इस बयान से सिंध पर फिर छिड़ सकती है बहस? | Pakistan
Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के पेशावर में दो जोरदार धमाके, तहरीक-ए-तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी, 3 आतंकी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के पेशावर में दो जोरदार धमाके, तहरीक-ए-तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी, 3 आतंकी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: नॉमिनेशन टास्क में फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़, वीडियो वायरल
Bigg Boss 19: फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Kidney Disease: दुनियाभर में मौत की 9वीं सबसे बड़ी वजह है किडनी की यह बीमारी, ये लक्षण दिखते ही तुरंत हो जाएं अलर्ट
दुनियाभर में मौत की 9वीं सबसे बड़ी वजह है किडनी की यह बीमारी, ये लक्षण दिखते ही तुरंत हो जाएं अलर्ट
यूटिलिटी
एयर प्यूरीफायर की सफाई का सबसे आसान तरीका, फिल्टर होंगे बिलकुल नए जैसे
एयर प्यूरीफायर की सफाई का सबसे आसान तरीका, फिल्टर होंगे बिलकुल नए जैसे
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget