हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUnion Budget 2026: संडे को पहली बार पेश नहीं हो रहा बजट, इस साल भी हुआ था ऐसा कारनामा

Union Budget 2026: संडे को पहली बार पेश नहीं हो रहा बजट, इस साल भी हुआ था ऐसा कारनामा

Union Budget 2026: इस बार का बजट रविवार को पेश होने जा रहा है. आइए जानते हैं कि इतिहास में पहले भी ऐसा कब हो चुका है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Jan 2026 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने जा रहे हैं. आपको बता दें कि संसद में रविवार को शायद ही कभी बैठक होती है. इस वजह से यह फैसला पहली नजर में काफी असामान्य लग रहा है. लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. दरअसल ऐसा दो दशक से भी पहले हो चुका है. आइए जानते हैं कब.

इस बार क्या अलग है 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने संसदीय कैलेंडर को मंजूरी दी. इसके बाद रविवार को बजट पेश करने का रास्ता साफ हो गया. 2017 में जब से केंद्रीय बजट की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी की गई है तब से यह कभी-कभी वीकेंड पर या ज्यादातर शनिवार को पड़ा है. हालांकि रविवार को बजट पेश करना काफी ज्यादा दुर्लभ होता है. 

इससे पहले कब हो चुका है ऐसा 

पिछली बार भारत में रविवार को बजट 28 फरवरी 1999 को पेश किया गया था. उस वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत 1999-2000 का बजट पेश किया था. 

यह बजट सिर्फ इसलिए खास नहीं था क्योंकि इसे रविवार को पेश किया गया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने बजट पेश करने के समय को बदल दिया था. तब तक केंद्रीय बजट पारंपरिक रूप से शाम को 5:00 बजे पेश किया जाता था. ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के टाइम जोन के हिसाब से यह है औपनिवेशिक युग की प्रथा थी. यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए बजट सुबह 11:00 पेश किया और यह बदलाव आज भी जारी है.

क्या था उस बजट में खास 

1999 का बजट भारत की सुधार यात्रा में एक बहुत बड़ा चरण था. व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट टैक्स पर 10% सरचार्ज लगाया गया था, सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया था और अधिकतम सीमा शुल्क दर 45% से घटाकर 40% कर दी गई थी. सरकार ने 5% स्पेशल कस्टम ड्यूटी को भी खत्म कर दिया था जो ट्रेड लिबरलाइजेशन और टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था. इसी के साथ ग्रामीण भारत को भी बढ़ावा मिला था क्योंकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का आवंटन बढ़ा कर 3500 करोड़ कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें:  हर की पौड़ी पर गैर-हिंदुओं को रोकने की मांग, क्या कानूनन हो सकता है ऐसा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 13 Jan 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Budget Union Budget 2026 Sunday Budget
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: शाहिद कपूर की फिल्म ‘रोमियो’ से रणदीप हुड्डा का आखिरी वक्त पर एग्जिट
PAN, Aadhaar, Live Selfie: Crypto Trading का नया Rulebook | Paisa Live
Khabar Gawah Hai: BMC चुनाव का महासंग्राम... किसकी जीत किसकी हार? | BMC Elections 2026 | Ajit Pawar
Udne Ki Aasha: Car पर अंडे और टूटा कांच, क्या Salaee को पहले ही हो गया था खतरे का एहसास? (13.01.2026)
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Bangladesh Violence | Bihar Crime | KGMU | BMC Elctions 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
बॉलीवुड
Dhurandhar Vs The Raja Saab: 'धुरंधर' या 'द राजा साब', बॉक्स ऑफिस पर किसका कब्जा? देखें मंगलवार कलेक्शन
'धुरंधर' या 'द राजा साब', बॉक्स ऑफिस पर किसका कब्जा? देखें मंगलवार कलेक्शन
विश्व
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
ट्रेंडिंग
हर्षा रिछारिया ने छोड़ी धर्म की राह, बोली अपना धर्म अपने पास रखो, इस पर चलने से मैं कर्जदार हुई- वीडियो वायरल
हर्षा रिछारिया ने छोड़ी धर्म की राह, बोली अपना धर्म अपने पास रखो, इस पर चलने से मैं कर्जदार हुई
जनरल नॉलेज
गाय और भैंस के मांस में क्या होता है अंतर, जांच में कैसे पता चलता है डिफरेंस?
गाय और भैंस के मांस में क्या होता है अंतर, जांच में कैसे पता चलता है डिफरेंस?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget