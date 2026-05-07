हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Truck Driver Salary: ईरान में कितनी है ट्रक ड्राइवर की सैलरी, भारत से ये कितनी ज्यादा?

Iran Truck Driver Salary: ईरान में कितनी है ट्रक ड्राइवर की सैलरी, भारत से ये कितनी ज्यादा?

साल 2026 के आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक ट्रक ड्राइवर की औसत सालाना सैलरी करीब 181,199,700 ईरानी रियाल है. इसे भारतीय रुपये में बदले तो यह लगभग 3.6 लाख से 3.8 लाख रुपये सालाना बैठती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 May 2026 09:43 AM (IST)
Preferred Sources

Iran Truck Driver Salary: पिछले काफी समय से इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के चलते ईरान दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस तनाव का असर भी लगभग पूरी दुनिया की गैस और तेल सप्लाई पर देखने को मिल रहा है. वहीं इस तनाव के चलते ईरान से जुड़ी कई चीजें चर्चा में आई है. तनाव से पहले पिछले साल ईरान में ट्रक ड्राइवर की होने वाली हड़ताल भी चर्चा में थी. देश भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इसका असर भी पड़ा था. ट्रक ड्राइवरों ने बढ़ती लागत, ईंधन की कीमतों, बीमा प्रीमियम और खराब कामकाजी हालात के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. इस हड़ताल ने न सिर्फ परिवहन व्यवस्था ही बल्कि ईरान की आर्थिक चुनौतियों को भी सामने ला दिया था. इसके बाद कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर ईरान में ट्रक ड्राइवर कितना कमाते हैं और उनकी कमाई भारत के मुकाबले कितनी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईरान में ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी है और भारत से ये सैलरी कितनी ज्यादा है. 

ईरान में कितनी है ट्रक ड्राइवर की सैलरी?

साल 2026 के आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक ट्रक ड्राइवर की औसत सालाना सैलरी करीब 181,199,700 ईरानी रियाल है. इसे भारतीय रुपये में बदले तो यह लगभग 3.6 लाख से 3.8 लाख रुपये सालाना बैठती है. यानी एक ट्रक ड्राइवर औसतन हर महीने करीब 15,099,975 ईरानी रियाल कमाता है. हालांकि एक्सपीरियंस और काम के आधार पर यह कमाई अलग-अलग हो सकती है. शुरुआती स्तर पर ड्राइवर करीब 88,799,900 ईरानी रियाल सालाना कमाते हैं जबकि एक्सपीरियंस ड्राइवर की सैलरी 283,199,800 रियाल तक पहुंच सकती है. 

एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है कमाई 

ईरान में जीरो से 2 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले ट्रक ड्राइवर औसतन 105,358,700 रियाल सालाना कमाते हैं. वहीं 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होने पर यह आंकड़ा बढ़कर 187,198,300 रियाल तक पहुंच जाता है. 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर करीब 264,000,100 रियाल तक कमा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-Jammu Kashmir Prepaid SIM Rules : जम्मू कश्मीर में क्यों काम नहीं करती प्रीपेड सिम? हैरान कर देगी इसके पीछे की वजह

भारत से कितनी ज्यादा है कमाई?

भारत में ट्रक ड्राइवर की औसत कमाई आमतौर पर 15 से 30 हजार रुपये महीने के बीच मानी जाती है. यानी सालाना करीब 1.8 लाख से 3.6 लाख रुपये तक पहुंचती है. ऐसे ईरान के ट्रक ड्राइवर की औसत कमाई भारतीय ड्राइवर के लगभग बराबर हो सकती है.  लेकिन वहां बढ़ती महंगाई, कमजोर करेंसी और ईंधन लागत के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दबाव में बनी रहती हैं. वहीं आपको बता दें कि ईरान में घरेलू माल ढुलाई का करीब 80 से 90 फीसदी हिस्सा ट्रकों के जरिए होता है.

ये भी पढ़ें-Fighter Jets Names: कैसे रखे‌ जाते हैं लड़ाकू विमानों के नाम, जानें क्या होती है प्रकिया?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 07 May 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Iran Truck Driver Salary Truck Driver Income Iran India Vs Iran Salary Comparison Truck Driver Wages
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
किन मुद्दों ने तमिलनाडु से उखाड़ फेंकी 60 साल पुरानी सत्ता, कैसे रियल लाइफ हीरो बने विजय?
किन मुद्दों ने तमिलनाडु से उखाड़ फेंकी 60 साल पुरानी सत्ता, कैसे रियल लाइफ हीरो बने विजय?
जनरल नॉलेज
Iran Truck Driver Salary: ईरान में कितनी है ट्रक ड्राइवर की सैलरी, भारत से ये कितनी ज्यादा?
ईरान में कितनी है ट्रक ड्राइवर की सैलरी, भारत से ये कितनी ज्यादा?
जनरल नॉलेज
Chak De Phatte: कहां से आया चक दे फट्टे शब्द? भारतीय सेना से जुड़ा है इतिहास, सच्चाई जानकर होगा गर्व
कहां से आया चक दे फट्टे शब्द? भारतीय सेना से जुड़ा है इतिहास, सच्चाई जानकर होगा गर्व
जनरल नॉलेज
कैसे अमेरिका में आई भारतीय आमों की शॉर्टेज, क्या ईरान युद्ध का इस पर पड़ा है असर?
कैसे अमेरिका में आई भारतीय आमों की शॉर्टेज, क्या ईरान युद्ध का इस पर पड़ा है असर?
Advertisement

वीडियोज

Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Bharat Ki Baat : धमाकों से दहला Punjab , Jalandhar और Amritsar में ब्लास्ट | Punjab Blasts 2026
Sandeep Chaudhary: विपक्ष के फाइनल गेम पर पत्रकारों का सबसे सटीक विश्लेषण | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कार तेज स्पीड में थी, तभी अचानक...', शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ मर्डर में चश्मदीद ने abp न्यूज़ को बताई आंखों देखी
'कार तेज स्पीड में थी, तभी अचानक...', शुभेंदु के PA मर्डर केस में चश्मदीद ने abp न्यूज़ को बताई आंखों देखी
बिहार
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
इंडिया
बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, TMC का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, TMC का आया पहला रिएक्शन
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
इंडिया
Suvendu Adhikari PA Murder: 'बर्बर हत्या, हम यहां के गुंडों को...', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद PA चंद्रनाथ रथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
'बर्बर हत्या, हम यहां के गुंडों को...', बंगाल में PA की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
हेल्थ
Daily Sugar Limit: एक दिन में कितना मीठा खाना है सही, जानिए कितने ग्राम शक्कर से शरीर को नहीं होता नुकसान?
एक दिन में कितना मीठा खाना है सही, जानिए कितने ग्राम शक्कर से शरीर को नहीं होता नुकसान?
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget