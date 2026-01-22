हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 की सबसे सुरक्षित टॉप 10 एयरलाइंस की रैंकिंग जारी, जानिए भारतीय एयरलाइंस इस लिस्ट में कहां?

2026 की सबसे सुरक्षित टॉप 10 एयरलाइंस की रैंकिंग जारी, जानिए भारतीय एयरलाइंस इस लिस्ट में कहां?

2026 की फुल सर्विस एयरलाइंस की लिस्ट में Etihad Airways ने पहला स्थान हासिल किया है. यह पहली बार है जब किसी गल्फ एयरलाइन ने दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन का खिताब जीता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 Jan 2026 08:02 AM (IST)
दुनियाभर में फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा ही रहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए एविएशन सेफ्टी और प्रोडक्ट रेटिंग वेबसाइट AirlineRatings.com ने साल 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस की रैंकिंग जारी कर दी है. इस रैंकिंग में दुनियाभर की 320 एयरलाइंस का आकलन किया गया, जिसमें फुल सर्विस और लो कॉस्ट कैटेगरी की टॉप 25-25 एयरलाइंस को शामिल किया गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि 2026 की सबसे सुरक्षित टॉप 10 एयरलाइंस कौन सी है और भारतीय एयरलाइंस लिस्ट में कहां खड़ी है.

कैसे तय की गई टॉप 10 एयरलाइंस की रैंकिंग?

AirlineRatings.com की सीईओ शेरॉन पीटरसन के अनुसार एयरलाइंस की रैंकिंग कई जरूरी पैमानों पर की गई है. इसमें कुल उड़ानों की संख्या, फ्लीट की औसत उम्र, खतरनाक सुरक्षा घटनाएं, पायलट ट्रेनिंग के मानक और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ऑडिट के नतीजे शामिल है. वहीं इस साल की रैंकिंग में टर्बुलेंस से बचाव पर खास जोर दिया गया है, क्योंकि उड़ान के दौरान चोट लगने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है.

एतिहाद बनी दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन

2026 की फुल सर्विस एयरलाइंस की लिस्ट में Etihad Airways ने पहला स्थान हासिल किया है. यह पहली बार है जब किसी गल्फ एयरलाइन ने दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन का खिताब जीता है. एतिहाद को यह रैंकिंग उसके नए विमान बेड़े, कॉकपिट सेफ्टी में सुधार, बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड और प्रति उड़ान सबसे कम घटनाओं की वजह से मिली है.

2026 की सबसे सुरक्षित टॉप 10 एयरलाइंस

  • Etihad Airways
  • Cathay Pacific
  • Qantas
  • Qatar Airways
  • Emirates
  • Air New Zealand
  • Singapore Airlines
  • EVA Air
  • Virgin Australia
  • Korean Air

भारतीय एयरलाइंस लिस्ट में कहां?

AirlineRatings.com की लिस्ट में किसी भी भारतीय एयरलाइन को जगह नहीं मिल पाई है. जिसका मतलब है कि सुरक्षा के मामले में भारत की एयरलाइंस अभी भी दुनिया की टॉप रैंकिंग से पीछे हैं.

सुरक्षा में मामूली अंतर, सभी टॉप एयरलाइंस भरोसेमंद

AirlineRatings.com की सीईओ शेरॉन पीटरसन के अनुसार टॉप रैंकिंग वाली एयरलाइंस के बीच अंतर बहुत कम है. पहले और छठे स्थान वाली एयरलाइंस के बीच महज 1.3 अंकों का फर्क है. वहीं उन्होंने साफ किया कि टॉप-25 में शामिल सभी एयरलाइंस एविएशन सेफ्टी के मामले में दुनिया की लीडर है और किसी एक को बाकी से बहुत ज्यादा सुरक्षित बताना सही नहीं होगा. इसके अलावा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार 2026 में दुनिया में हवाई यात्रियों की संख्या 5.2 अरब तक पहुंचने का अनुमान है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 22 Jan 2026 08:02 AM (IST)
Safest Airlines 2026 Top 10 Safest Airlines World Safest Airlines Ranking
