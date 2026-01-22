2026 की सबसे सुरक्षित टॉप 10 एयरलाइंस की रैंकिंग जारी, जानिए भारतीय एयरलाइंस इस लिस्ट में कहां?

दुनियाभर में फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा ही रहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए एविएशन सेफ्टी और प्रोडक्ट रेटिंग वेबसाइट AirlineRatings.com ने साल 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस की रैंकिंग जारी कर दी है. इस रैंकिंग में दुनियाभर की 320 एयरलाइंस का आकलन किया गया, जिसमें फुल सर्विस और लो कॉस्ट कैटेगरी की टॉप 25-25 एयरलाइंस को शामिल किया गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि 2026 की सबसे सुरक्षित टॉप 10 एयरलाइंस कौन सी है और भारतीय एयरलाइंस लिस्ट में कहां खड़ी है.

कैसे तय की गई टॉप 10 एयरलाइंस की रैंकिंग?

AirlineRatings.com की सीईओ शेरॉन पीटरसन के अनुसार एयरलाइंस की रैंकिंग कई जरूरी पैमानों पर की गई है. इसमें कुल उड़ानों की संख्या, फ्लीट की औसत उम्र, खतरनाक सुरक्षा घटनाएं, पायलट ट्रेनिंग के मानक और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ऑडिट के नतीजे शामिल है. वहीं इस साल की रैंकिंग में टर्बुलेंस से बचाव पर खास जोर दिया गया है, क्योंकि उड़ान के दौरान चोट लगने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है.

एतिहाद बनी दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन

2026 की फुल सर्विस एयरलाइंस की लिस्ट में Etihad Airways ने पहला स्थान हासिल किया है. यह पहली बार है जब किसी गल्फ एयरलाइन ने दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन का खिताब जीता है. एतिहाद को यह रैंकिंग उसके नए विमान बेड़े, कॉकपिट सेफ्टी में सुधार, बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड और प्रति उड़ान सबसे कम घटनाओं की वजह से मिली है.

2026 की सबसे सुरक्षित टॉप 10 एयरलाइंस

Etihad Airways

Cathay Pacific

Qantas

Qatar Airways

Emirates

Air New Zealand

Singapore Airlines

EVA Air

Virgin Australia

Korean Air

भारतीय एयरलाइंस लिस्ट में कहां?

AirlineRatings.com की लिस्ट में किसी भी भारतीय एयरलाइन को जगह नहीं मिल पाई है. जिसका मतलब है कि सुरक्षा के मामले में भारत की एयरलाइंस अभी भी दुनिया की टॉप रैंकिंग से पीछे हैं.

सुरक्षा में मामूली अंतर, सभी टॉप एयरलाइंस भरोसेमंद

AirlineRatings.com की सीईओ शेरॉन पीटरसन के अनुसार टॉप रैंकिंग वाली एयरलाइंस के बीच अंतर बहुत कम है. पहले और छठे स्थान वाली एयरलाइंस के बीच महज 1.3 अंकों का फर्क है. वहीं उन्होंने साफ किया कि टॉप-25 में शामिल सभी एयरलाइंस एविएशन सेफ्टी के मामले में दुनिया की लीडर है और किसी एक को बाकी से बहुत ज्यादा सुरक्षित बताना सही नहीं होगा. इसके अलावा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार 2026 में दुनिया में हवाई यात्रियों की संख्या 5.2 अरब तक पहुंचने का अनुमान है.

ये भी पढ़ें-दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट