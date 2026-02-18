हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजरियल लाइफ जेठालाल.. बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए पंजाब के तीन युवक, जानें कैसे हुई वापसी?

रियल लाइफ जेठालाल.. बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए पंजाब के तीन युवक, जानें कैसे हुई वापसी?

ये तीनों भाई अपने ट्रैक्टर को ऊंची जगह पर ले जा रहे थे ताकि बाढ़ के पानी से बचाया जा सके, लेकिन अचानक सतलुज नदी का तेज बहाव उनके ऊपर आया और उन्हें अपने साथ बहा ले गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 18 Feb 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2023 में पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिला. सतलुज नदी का पानी अपने किनारे की जमीनों में फैल गया और किसानों की फसलें तबाह हो गईं. फिरोजपुर जिले के गांव किलचे में भी यही हाल था. इसी बाढ़ में तीन भाई जोगिंदर सिंह, गुरमेज सिंह और छिंदर सिंह की जिंदगी पूरी तरह बदल गई. ये तीनों भाई अपने ट्रैक्टर को ऊंची जगह पर ले जा रहे थे ताकि बाढ़ के पानी से बचाया जा सके, लेकिन अचानक सतलुज नदी का तेज बहाव उनके ऊपर आया और उन्हें अपने साथ बहा ले गया. उनके परिवार को कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग कहां हैं. कुछ ही दिनों बाद उन्हें पाकिस्तान से खबर मिली कि तीनों भाई वहां पहुंच गए हैं. 

बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए थे पंजाब के तीन युवक

जोगिंदर सिंह ने बताया कि उनका खेत बॉर्डर के बहुत करीब था. ट्रैक्टर पानी में फंस गया था. जब वे उसे निकालने गए, तो नदी के तेज बहाव में बहते हुए पाकिस्तान पहुंच गए. वहां कुछ लोग हमें पकड़कर बैठने के लिए कह रहे थे और पुलिस को बुला लिया. हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और पुलिस ने हमें ले गई. शुरुआती चार-पांच दिन हमारे साथ मारपीट हुई, जोगिंदर ने याद करते हुए बताया. 

उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान जाने के इरादे से नहीं आए थे. जब पुलिस को यह भरोसा हो गया, तो मारपीट बंद कर दी गई. इसके बाद उन्हें पहले कसूर जेल और फिर लाहौर जेल भेजा गया. जेल में उन्हें अलग रखा गया और भारतीय कैदियों से मिलने की अनुमति नहीं थी.  जोगिंदर ने यह भी बताया कि लगभग 15 महीने बाद ही उन्हें हफ्ते में एक बार अपने घर से बात करने की अनुमति मिली. उस समय उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी. 

परिवार का दर्द और परेशानियां

जोगिंदर की पत्नी सरोज रानी ने बताया कि उन्हें 25 दिन बाद समाचार चैनलों और खबरों से पता चला कि उनका पति बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गया है. इससे पहले उन्होंने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उन्होंने आगे बताया कि जोगिंदर फसल कटाई वाली मशीनों पर फोरमैन के तौर पर काम करते हैं और तीनों भाई मिलकर आठ एकड़ जमीन की खेती करते हैं. बाढ़ की वजह से खेत का एक हिस्सा नदी में बह गया और चार एकड़ गेहूं की फसल भी डूब गई. इस कठिनाई के बीच उनका परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से टूट रहा था. 

कैसे हुई पाकिस्तान से वापसी 

गुरमेज सिंह ने बताया कि पाकिस्तान पहुंचते ही स्थानीय लोग उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर गए. शुरुआत में मारपीट होती थी, लेकिन बाद में हमें वही खाना दिया जाता था जो अन्य कैदियों को मिलता, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी. जब वापसी की खबर मिली, तो खुशी के मारे दो दिन नींद नहीं आई. गुरमेज की मां मंजीत कौर ने कहा, हम हर रोज अरदास करते रहे. बेटे के बिना हमारी जिंदगी अधूरी थी.

सरकार और कानूनी प्रक्रिया

एडवोकेट मेहर सिंह मल्ल ने बताया कि जो लोग बाढ़ या अन्य कारणों से गलती से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, उनकी वहां सुरक्षा एजेंसियां जांच करती हैं फिर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) से संपर्क किया जाता है. जब यह साबित हो जाता है कि किसी का वहां जाने का इरादा जानबूझकर नहीं था, तो पाकिस्तान उन्हें वापस भारत भेज देता है. वापसी का कोई तय समय नहीं है. यह पूरी तरह जांच पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें - क्या पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी पड़ता है ग्रहण का असर, जानें क्या कहता है स्पेस साइंस

Published at : 18 Feb 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Border Security Force PUNJAB FLOOD Sutlej River
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
रियल लाइफ जेठालाल.. बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए पंजाब के तीन युवक, जानें कैसे हुई वापसी?
रियल लाइफ जेठालाल.. बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए पंजाब के तीन युवक, जानें कैसे हुई वापसी?
जनरल नॉलेज
भारत में पकड़े गए जासूस को मिलती है इतनी खतरनाक सजा, टॉर्चर जान कई दिन खाना नहीं खाएंगे आप
भारत में पकड़े गए जासूस को मिलती है इतनी खतरनाक सजा, टॉर्चर जान कई दिन खाना नहीं खाएंगे आप
जनरल नॉलेज
जब इंडिया गेट बना था, उस पर कितना पैसा हुआ था खर्च? आज इसे बनवाएं तो कितनी आएगी लागत
जब इंडिया गेट बना था, उस पर कितना पैसा हुआ था खर्च? आज इसे बनवाएं तो कितनी आएगी लागत
जनरल नॉलेज
बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप
बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
India France Deal: भारत की आर्मी में फ्रांस के अफसर... मैक्रों संग पीएम मोदी ने कर डाली बड़ी डील, PAK के उड़े होश
भारत की आर्मी में फ्रांस के अफसर... मैक्रों संग पीएम मोदी ने कर डाली बड़ी डील, PAK के उड़े होश
शिक्षा
UP Board Exam 2026: आज से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी परेशानी में काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर
आज से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी परेशानी में काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget