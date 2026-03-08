2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. फाइनल मैच से पूर्व दोनों कप्तानों की जुबानी जंग देखी गई थी. पहले सैंटनर का कहना था कि उन्हें ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय फैंस को चुप कराने में बहुत मजा आएगा. इसके जवाब में सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि हर कोई इसी लाइन को चिपकाने में लगा है. सूर्या ने कीवी कप्तान को सलाह देकर कहा था कि वो कुछ नया लेकर आएं.

फाइनल की प्लेइंग इलेवन, क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार?

भारतीय टीम ने फाइनल में उन्हीं 11 खिलाड़ियों को खिलाया है, जो इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में खेले थे. टॉस के समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हमें पहले बैटिंग करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहले भी ऐसा करके सफलता प्राप्त करते रहे हैं. सेमीफाइनल या फाइनल में पहले बल्लेबाजी करना अच्छा अनुभव है. ये नया वर्ल्ड कप है और हम इसके लिए उत्साहित हैं. हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है."

फाइनल से पूर्व वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग इलेवन में जगह पर सवाल उठ रहे थे. मगर कप्तान सूर्यकुमार ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बता दें कि चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 4 ओवरों में 64 रन लुटा दिए थे.

फाइनल में भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह

