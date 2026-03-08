हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ Final: फाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार, वरुण चक्रवर्ती पर सब हो गया साफ

IND vs NZ Final: फाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार, वरुण चक्रवर्ती पर सब हो गया साफ

Suryakumar Yadav on India Playing 11: टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जानिए अंतिम-11 को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव क्या बोले.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Mar 2026 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. फाइनल मैच से पूर्व दोनों कप्तानों की जुबानी जंग देखी गई थी. पहले सैंटनर का कहना था कि उन्हें ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय फैंस को चुप कराने में बहुत मजा आएगा. इसके जवाब में सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि हर कोई इसी लाइन को चिपकाने में लगा है. सूर्या ने कीवी कप्तान को सलाह देकर कहा था कि वो कुछ नया लेकर आएं.

फाइनल की प्लेइंग इलेवन, क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार?

भारतीय टीम ने फाइनल में उन्हीं 11 खिलाड़ियों को खिलाया है, जो इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में खेले थे. टॉस के समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हमें पहले बैटिंग करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहले भी ऐसा करके सफलता प्राप्त करते रहे हैं. सेमीफाइनल या फाइनल में पहले बल्लेबाजी करना अच्छा अनुभव है. ये नया वर्ल्ड कप है और हम इसके लिए उत्साहित हैं. हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है."

फाइनल से पूर्व वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग इलेवन में जगह पर सवाल उठ रहे थे. मगर कप्तान सूर्यकुमार ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बता दें कि चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 4 ओवरों में 64 रन लुटा दिए थे.

फाइनल में भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह

यह भी पढ़ें:

पहले धोनी अब रोहित शर्मा टीम इंडिया को चियर करने पहुंचे अहमदाबाद, वाइफ के साथ दिखे हिटमैन; देखें वीडियो

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
India Playing 11 SURYAKUMAR YADAV T20 World Cup 2026 IND Vs NZ Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ Final: फाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार, वरुण चक्रवर्ती पर सब हो गया साफ
फाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार, वरुण चक्रवर्ती पर सब हो गया साफ
क्रिकेट
पहले धोनी अब रोहित शर्मा टीम इंडिया को चियर करने पहुंचे अहमदाबाद, वाइफ के साथ दिखे हिटमैन; देखें वीडियो
पहले धोनी अब रोहित शर्मा टीम इंडिया को चियर करने पहुंचे अहमदाबाद, देखें वीडियो
क्रिकेट
IND vs NZ Final Live Score: फाइनल में टॉस हारे सूर्यकुमार यादव, न्यूजीलैंड ने चुनी गेंदबाजी; प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
LIVE: फाइनल में टॉस हारे सूर्यकुमार, न्यूजीलैंड ने चुनी गेंदबाजी; प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी
टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Pati Brahmachari:😕Suraj के आँसू, Isha की कड़वाहट! क्या अधूरा रह जाएगा यह प्यार? #sbs
Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से जंग के पक्ष में नहीं थे जेडी वेंस और मार्को रुबियो, डोनाल्ड ट्रंप को किया था अलर्ट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ईरान से जंग के पक्ष में नहीं थे वेंस और रुबियो, ट्रंप को किया था अलर्ट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', परमहंस आचार्य का ऐलान चर्चा में 
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', परमहंस आचार्य का ऐलान चर्चा में 
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी
टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी
विश्व
Iran Supreme Leader: कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति
कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति
बॉलीवुड
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
ऑटो
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट? यहां जानिए डिटेल्स
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट?
ट्रेंडिंग
T-20 WC Final: 12 लाख रुपये में बिक रहा सबसे महंगा टिकट? सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के उड़ाए होश
T-20 WC Final: 12 लाख रुपये में बिक रहा सबसे महंगा टिकट? सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के उड़ाए होश
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget