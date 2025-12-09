Deadly Snake: दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है सांप. लेकिन इनमें भी एक ऐसा सांप है जो अपने साइज के साथ साथ एक ही बार में दिए जाने वाले जहर की भारी मात्रा के लिए भी जाना जाता है. इस सांप का नाम है किंग कोबरा. एक ही बार काटने से यह सांप 500 मिलीग्राम तक जहर दे सकता है. इतना जहर 20 इंसानों या फिर एक पूरे बड़े हाथी को भी कुछ ही घंटे में मारने के लिए काफी है. आइए जानते हैं इस सांप के बारे में और जानकारी.

दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप

किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है. तीन से चार मीटर और कुछ दुर्लभ मामलों में 5.8 मीटर से भी ज्यादा लंबा होने की वजह से यह बड़ा डर पैदा करता है. यह जैतून हरे से लेकर गहरे भूरे या फिर काले रंग का होता है. इस सांप पर अक्सर हल्के रंग की धारियां होती हैं. जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपने लंबे और पतले फन को फैला कर खड़ा हो जाता है. इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है. वैज्ञानिक रूप से इसे ओफियोफैगस कहा जाता है जिसका मतलब होता है सांप खाने वाला. वैसे तो बाकी सांप चूहे या फिर पक्षियों का शिकार करते हैं लेकिन किंग कोबरा दूसरे सांपों का शिकार करता है.

बड़े शिकार के लिए बना जहर

किंग कोबरा का जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है. यह अपने शिकार के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है. एक बार इंजेक्ट होने के बाद टॉक्सिन दिमाग और जरूरी अंगों के बीच सिग्नल को ब्लॉक कर देता है. इसके बाद लकवा मार जाता है जिसके बाद सांस लेने में दिक्कत आती है और कार्डियक अरेस्ट होता है.

ज्यादातर सांपों के उलट किंग कोबरा एक ही बार में काफी ज्यादा मात्रा में जहर छोड़ता है. यह जहर आमतौर पर 200 से 500 मिलीग्राम के बीच होता है. कई जगह ऐसे मामले देखे गए हैं कि अगर इस सांप ने हाथी के सूंड पर काट लिया तो हाथी कुछ ही घंटे में मर गया.

लेकिन आपको बता दें कि इसका जहर सिर्फ जानलेवा ही नहीं है बल्कि मेडिकल तौर पर भी काफी काम का है. रिसचर्स ने किंग कोबरा के जहर में ओहानिन नाम का एक अनोखा प्रोटीन खोजा है. यह दर्द निवारक के तौर पर काफी फायदेमंद होता है. यह मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा असरदार हो सकता है. इसी के साथ शुरुआती स्टडी से पता चला है कि इसके कोई नशे वाले साइड इफेक्ट भी नहीं है.

