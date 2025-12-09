Thailand Cambodia Conflict: थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है. इस वजह से लंबे समय से चला आ रहा विवाद हिंसक गोलीबारी में बदल गया है. थाईलैंड ने अपने f16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करके कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए. इसी के साथ कंबोडिया ने रॉकेट और भारी तोपखाने से जवाबी हमला किया. इसी बीच आइए जानते हैं कि इन दोनों देशों में से किसके पास ज्यादा खतरनाक हथियार हैं.

थाईलैंड का सैन्य फायदा

जनशक्ति, बजट, वायु शक्ति, नौसैनिक शक्ति और तकनीकी प्रणाली में थाईलैंड कंबोडिया से कहीं आगे है. 6 लाख के करीब सक्रिय और रिजर्व कर्मियों के साथ थाईलैंड की सेना दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है. इसका 46000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट इसे उपकरणों को आधुनिक बनाने, सेना को प्रशिक्षित करने और लंबे समय तक चलने वाले अभियानों को बनाए रखने की ताकत देता है. ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में थाईलैंड 25वें स्थान पर आता है.

थाईलैंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी वायु सेना है. थाईलैंड की वायु सेना के पास 40-50 f16 और स्वीडन के ग्रिपेन लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और आधुनिक ड्रोन हैं. वे सटीक बमबारी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में सक्षम हैं. वहीं अगर कंबोडिया की बात करें तो उसके पास कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है. वह बस परिवहन और हल्के हमले के मिशन के लिए सिर्फ सीमित संख्या में हेलीकॉप्टर पर निर्भर है.

कंबोडिया की सीमाएं

थाईलैंड की तुलना में कंबोडिया की सैन्य शक्ति काफी मामूली है. सैनिकों की संख्या के मामले में कंबोडिया के पास लगभग 3 लाख एक्टिव और रिजर्व सैनिक है. इसी के साथ उनका रक्षा बजट भी सिर्फ 6000 करोड़ रुपए के करीब ही है. कंबोडिया की सेना के पास तोपखाने और मोबाइल रॉकेट सिस्टम तो है लेकिन मजबूत वायु रक्षा प्रणाली या फिर आधुनिक वायु सेना के बिना इन हथियारों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से नहीं हो सकता.

कंबोडिया की नौसेना भी काफी छोटी है. जिस तरफ थाईलैंड के पास एक छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट जहाज और नई चीनी पनडुब्बियां हैं वहीं कंबोडिया के पास सिर्फ छोटी गश्ती नावें हैं.

हथियारों की तुलना

हथियारों की क्षमता के मामले में थाईलैंड का जखीरा काफी ज्यादा एडवांस्ड है. उसके फाइटर जेट, नौसैनिक जहाज और बख्तरबंद गाड़ियां कंबोडिया का मुकाबला कहीं ज्यादा बेहतर है. कुल मिलाकर आंकड़े खुद बताते हैं कि थाईलैंड की सेना ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा बेहतर हथियारों से लैस है.

