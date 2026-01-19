Oldest Cave: दुनिया में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जो प्राकृतिक बनावट से काफी ज्यादा हैं. वे मानव इतिहास और अस्तित्व के जीवन से हजारों और यहां तक की लाखों साल पुरानी हैं. आइए जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे पुरानी गुफाओं के बारे में.

लेआंग करम्प्युंग गुफा, इंडोनेशिया

दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला का खिताब फिलहाल इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर लेआंग करम्प्युंग गुफा को मिला हुआ है. 2024 में हुए एक शोध में ऐसी पेंटिंग का पता चला है जो कम से कम 51200 साल पुरानी है. यह कलाकृति एक जंगली सूअर को तीन इंसानों जैसी आकृतियां के साथ बातचीत करते हुए दिखाती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पता चलता है कि इंसान 50000 साल से भी पहले कहानी कहने में सक्षम थे. पेंटिंग की उम्र पता लगाने के लिए लेजर आधारित यूरेनियम सीरीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया.

माल्ट्राविएसो गुफा, स्पेन

स्पेन के इस गुफा में वैज्ञानिकों ने लगभग 64,000 साल पुराने लाल हाथ के स्टैंसिल खोजे हैं. ये यूरोप में आधुनिक इंसानों के आने से भी पुराने हैं. इसका मतलब है कि यह कलाकृति निएंडरथल ने बनाई थी, जिससे लंबे समय से चली आ रही धारणा गलत साबित होती है कि सिर्फ होमो सेपियंस ही प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में सक्षम थे.

थेलम गुफा, दक्षिण अफ्रीका

अगर सबसे पुरानी गुफा को कला के बजाय मानव इस्तेमाल से मापा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की यह गुफा बेजोड़ है. पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती मानव पूर्वज लगभग 20 साल पहले यहां पर रहते थे. गुफा के अंदर गहराई में होमो हैबिलिस से जुड़े हुए पत्थर के औजार मिले हैं. इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 10 साल पहले नियंत्रित आग के इस्तेमाल की खोज हुई है, इस वजह से यह गुफा इंसानों द्वारा आज के इस्तेमाल की सबसे शुरुआती ज्ञात स्थलों में से एक बन चुकी है.

भीमबेटका गुफाएं, भारत

मध्य प्रदेश में भारत के भीमबेटका रॉक शेल्टर मानव इतिहास का एक और रत्न है. इन गुफाओं में करीब 30000 साल से ज्यादा पुरानी पेंटिंग्स है. इनमें शिकार के सीन, जानवर, डांस और रोजाना की जिंदगी को दिखाया गया है. आपको बता दें कि यह जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है. कुछ गुफाएं इंसानी गतिविधि के लिए नहीं बल्कि अपनी भू वैज्ञानिक उम्र के लिए खास हैं. ऑस्ट्रेलिया की जेनोलेन गुफा को दुनिया की सबसे पुराना ज्ञात खुली गुफा सिस्टम माना जाता है. यह लगभग 340 मिलियन साल पहले बनी थी. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की सुडवाला गुफाएं हैं जिनकी चट्टानें 2.8 बिलियन साल पुरानी है.

