इस देश में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा सांप, आंकड़ा सुनकर नहीं होगा यकीन
Snakes: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.
- भारत में प्रतिवर्ष सर्पदंश से हजारों लोगों की मौत होती है।
Snakes: अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर सांप पाए जाते हैं. लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा सांप हैं. कई लोग मानते हैं कि भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया इस सूची में सबसे ऊपर होंगे लेकिन असल में सबसे ज्यादा सांप मेक्सिको में पाए जाते हैं. सैकड़ों अलग-अलग सांपों का घर मेक्सिको सांप की विविधता में दुनिया में सबसे आगे है.
मेक्सिको में विश्व की सबसे ज्यादा सांप प्रजातियां
वैश्विक जैव विविधता रिकॉर्ड के मुताबिक मैक्सिको 438 अलग-अलग सांप की प्रजातियों का घर है. यह किसी भी देश के लिए दर्ज की गई सबसे ज्यादा संख्या है. यहां पर रेगिस्तान, वर्षावन, पहाड़ और कुछ ट्रॉपिक्स रीजंस हैं जो अलग-अलग प्रकार के सांपों के लिए आदर्श आवास देता है.
सबसे ज्यादा सांप प्रजाति वाले देश
दुनिया भर में 3500 से ज्यादा सांप प्रजातियों की पहचान की गई है. सबसे ज्यादा विविधता वाले देशों में मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं. मेक्सिको में 438 प्रजातियां, ब्राजील में 420 प्रजातियां, इंडोनेशिया में 376 प्रजातियां और भारत में 305 प्रजातियां पाई जाती हैं.
ब्राजील का मशहूर स्नेक आइलैंड
हालांकि ब्राजील सांपों की विविधता में दूसरे स्थान पर आता है लेकिन यह सांपों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक स्थान में से एक है. यहां एक इलाका है जिसे इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे कहा जाता है. इसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है. वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि द्वीप के कुछ हिस्सों में प्रति वर्ग मीटर एक से पांच सांप हो सकते हैं.
यहां एक गोल्डन लांसहेड नाम का सांप पाया जाता है जो काफी जहरीला पिट वाइपर है. यह सांप दुनिया में कहीं और भी नहीं पाया जाता. इसका जहर काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है.
ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जहरीले सांप
जहां मेक्सिको में सांपों की प्रजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है वहीं ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के लिए मशहूर है. इनलैंड ताईपन और ईस्टर्न ब्राउन स्नेक जैसे प्रजातियों का जहर अब तक दर्ज किए गए सबसे जहरीले जहर में से एक माना जाता है. इसी के साथ भारत सांपों की विविधता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर आता है. लेकिन इसी के साथ यह सांप के काटने से संबंधित दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती में से एक का सामना करता है. यहां हर साल अनुमानित 35000 से 50000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं.
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