Sunday Holiday: इन देशों में रविवार को नहीं मनाई जाती छुट्टी, जानें कब होती है इनकी साप्ताहिक छुट्टी?

Sunday Holiday: इन देशों में रविवार को नहीं मनाई जाती छुट्टी, जानें कब होती है इनकी साप्ताहिक छुट्टी?

Sunday Holiday: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर रविवार को आधिकारिक छुट्टी का दिन नहीं होता. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश?

25 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Sunday Holiday: दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में रविवार को हफ्ते की यूनिवर्सल छुट्टी माना जाता है. लेकिन आपको बता दें कि यह कोई ग्लोबल नियम नहीं है. कई देशों में धार्मिक परंपरा, संस्कृतिक रीति रिवाज और ऐतिहासिक कारणों ने काम के हफ्ते के काफी अलग-अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं. यही वजह है कि दुनिया के कई हिस्सों में रविवार एक कामकाजी दिन ही होता है. आइए जानते हैं उन देशों में रविवार की जगह किस दिन हफ्ते की छुट्टी होती है.

रविवार को हर जगह छुट्टी क्यों नहीं है?

रविवार को छुट्टी के रूप में मानने का कॉन्सेप्ट ज्यादातर ईसाई परंपराओं से आता है. जहां पर रविवार को पूजा के दिन के रूप में मनाया जाता है. इसके उलट मुस्लिम बहुल देशों में जुम्मे की नमाज की वजह से शुक्रवार का खास धार्मिक महत्व है और यहूदी परंपरा में शनिवार पवित्र है. यह धार्मिक बुनियाद आज भी राष्ट्रीय काम के कैलेंडर को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं.

रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी 

कई देशों में शुक्रवार ही एकमात्र पूरी साप्ताहिक छुट्टी होती है और काम का हफ्ता शनिवार से गुरुवार तक चलता है. ईरान इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है. यहां पर शुक्रवार अधिकारी तौर पर साप्ताहिक छुट्टी का दिन है. कुछ सरकारी दफ्तर गुरुवार को आधे दिन के लिए भी काम करते हैं लेकिन शुक्रवार आराम का दिन रहता है. इसी के साथ अफगानिस्तान भी इसी तरह का सिस्टम फॉलो करता है. यहां पर भी शुक्रवार को आधिकारिक साप्ताहिक छुट्टी होती है. अफ्रीका के कुछ हिस्से जैसे कि जिबूती और सोमलिलैंड में शुक्रवार को छुट्टी मनाई जाती है.

शुक्रवार शनिवार का वीकेंड 

कई मुस्लिम बहुत देश शुक्रवार शनिवार का वीकेंड फॉलो करते हैं और रविवार को रेगुलर कामकाजी दिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, इराक, जॉर्डन, लीबिया, बांग्लादेश, मिस्त्र और मालदीप जैसे देश इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं. दफ्तर आमतौर पर रविवार से गुरुवार तक काम करते हैं और शुक्रवार धार्मिक कामों के लिए और शनिवार आम आराम के लिए रिजर्व रहता है.

नेपाल 

नेपाल दुनिया भर में उन काफी कम देशों में से एक है जहां पर शनिवार को साप्ताहिक छुट्टी मनाई जाती है. सरकारी दफ्तर, बैंक और प्राइवेट संस्थान रविवार से शुक्रवार तक खुले रहते हैं और रविवार को किसी भी दूसरे कामकाजी दिन की तरह ही माना जाता है.

Published at : 25 Jan 2026 08:00 AM (IST)
