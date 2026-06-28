400 स्क्वायर फीट की स्लेप डालने में कितनी मौरंग और बालू लगती है, कितना आता है टोटल खर्च?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 400 वर्ग फुट छत के लिए सीमेंट, रेत, गिट्टी, स्टील जरूरी है।

इन सामग्रियों पर अनुमानित ₹69,115 का खर्च आ सकता है।

शटरिंग, मजदूरी और अन्य विविध खर्च मिलाकर लगभग ₹26,000 अतिरिक्त होंगे।

पूरी 400 वर्ग फुट छत की कुल लागत ₹80,000-₹1,00,000 अनुमानित है।

Roof Slab Cost: क्या आप घर बनाने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 400 स्क्वायर फीट की छत के लिए कितनी मौरंग, बारीक रेत, सीमेंट, स्टील और एग्रीगेट की जरूरत होगी? मौजूदा कंस्ट्रक्शन रेट और स्टैंडर्ड M20 कंक्रीट मिक्स के आधार पर इस साइज की 5 इंच मोटी स्लैब बनाने के लिए आमतौर पर लगभग 80 से 90 क्यूबिक फीट रेत/मौरंग के साथ-साथ सीमेंट, एग्रीगेट, स्टील और मजदूर की जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि कुल कंस्ट्रक्शन लागत कितनी आ सकती है.

400 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए जरूरी मटीरियल

सपोर्टिंग बीम वाली स्टैंडर्ड आईसीसी छत के लिए जरूरी पदार्थ का अनुमान M20 कंक्रीट मिक्स रेश्यो 1:1.5:3 (सीमेंट: रेत: एग्रीगेट) का इस्तेमाल किया जाता है. आपको लगभग 80 से 90 CFT मौरंग या फिर बारिक रेत, 160-175 CFT मोटा एग्रीगेट, 50 किलोग्राम वाले सीमेंट के 45 से 48 बैग और मजबूती के लिए 300 से 450 किलोग्राम टीएमटी स्टील बार की जरूरत होगी. इन मात्राओं में स्लैब और सपोर्टिंग बीम दोनों शामिल हैं.

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मटीरियल की अनुमानित लागत

औसत मार्केट रेट के आधार पर मुख्य कंस्ट्रक्शन के सामान की अनुमानित लागत ठीक-ठाक बैठ सकती है. लगभग ₹430 प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट के 48 बैग की लागत लगभग ₹20,640 होगी. लगभग ₹75 प्रति किलोग्राम की कीमत पर 380 किलोग्राम स्टील की लागत लगभग ₹28,500 बैठेगी. ₹75 प्रति क्यूबिक फीट की औसत कीमत मानकर 85 क्यूबिक फीट मौरंग या रेत लगभग ₹6,375 की बैठेगी. इसी तरह ₹80 प्रति क्यूबिक फीट के हिसाब से 170 क्यूबिक फीट एग्रीगेट की लागत लगभग ₹13,600 होगी.

लेबर और शटरिंग चार्ज

कच्चे माल के अलावा मजदूर और शटरिंग का कुल बजट पूरे खर्च का एक काफी बड़ा हिस्सा होता है. 400 स्क्वायर फीट के स्लैब के लिए शटरिंग, सेंटरिंग और मजदूर का कुल खर्च लगभग ₹24000 आता है. यह ₹60 प्रति स्क्वायर फीट के औसत कॉन्ट्रैक्ट रेट पर आधारित है. बाइंडिंग वायर, कवर ब्लॉक, प्लास्टिक शीट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी दूसरी चीजों के खर्च की वजह से कुल लागत में ₹2000 और जुड़ सकते हैं.

कुल अनुमानित बचत

मटीरियल का खर्चा, लेबर चार्ज, शटरिंग और दूसरे खर्चों को मिलाकर 400 स्क्वायर फीट और 5 इंच मोटे स्टैंडर्ड आरसीसी रूफ स्लैब की कॉस्टिंग का अनुमानित बजट ₹80000 से ₹100000 के बीच होता है. सही रकम लोकल मार्केट की कीमत, ट्रांसपोर्टेशन की लागत और कॉन्ट्रैक्ट की रेट के हिसाब से अलग-अलग होती है.

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