हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTop Silver Reserve Countries: इन देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, जानें टॉप 5 की लिस्ट

Top Silver Reserve Countries: इन देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, जानें टॉप 5 की लिस्ट

Top Silver Reserve Countries: चांदी की गिनती सबसे कीमती धातुओं में से एक के रूप में होती है. आइए जानते हैं दुनिया में कौन से देश चांदी के सबसे बड़े उत्पादक हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 08 Oct 2025 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

Top Silver Reserve Countries: चांदी को सबसे कीमती धातुओं में से एक माना जाता है. यह अपनी सुंदरता, औद्योगिक अनुप्रयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफी ज्यादा बेशकीमती है. जिन देशों के पास चांदी के बड़े भंडार होते हैं वह आर्थिक रूप से तो मजबूत होते ही हैं साथ ही वैश्विक बाजारों में भी अपना एक मजबूत प्रभाव रखते हैं. आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक देशों के बारे में.

पेरू दुनिया में सबसे आगे 

पेरू के पास 1,40,000 मीट्रिक टन चांदी के भंडार हैं. यह देश को चांदी के खनन में वैश्विक रूप से काफी बड़ा बनता है. हुआरी प्रांत में स्थित एंटामिना खदान पेरू की किसी भी खदान की तुलना में काफी ज्यादा चांदी का उत्पादन करती है. चांदी का खनन पेरू की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करता है और साथ ही यह अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है. 

रूस 

रूस 92000 मीट्रिक टन चांदी के भंडार के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. भू राजनीतिक चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस वैश्विक चांदी बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है. यहां का चांदी कारोबार घरेलू उत्पादन और निर्यात स्तरों में स्थिरता बनाए रखने में काफी मदद करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि खनन कार्य साइबेरियाई और यूराल क्षेत्रों में केंद्रित है.

चीन की मजबूत स्थिति 

17000 मीट्रिक टन चांदी के भंडार के साथ चीन तीसरे स्थान पर कायम है. इस देश का सबसे बड़ा प्राथमिक चांदी उत्पादन हेनान प्रांत के यिंग खनन क्षेत्र से होता है. पिछले कुछ सालों में चीन ने रणनीतिक निवेश और बड़े पैमाने पर खनन के जरिए चांदी के साथ-साथ जरूरी खनिजों के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया है. 

पोलैंड का बढ़ता चांदी उद्योग

पोलैंड इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है. इसका चांदी भंडार 61000 मीट्रिक टन का है. इस देश की चांदी उद्योग की रीढ़ केजीएचएम है. यह एक सरकार नियंत्रित तांबा और चांदी उत्पादक है और इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है.

मेक्सिको पांचवें स्थान पर 

इस लिस्ट में मेक्सिको 37000 मिट्रिक टन चांदी भंडार के साथ पांचवें स्थान पर है. जाकाटेकास स्थित न्यूमोंट की पेनास्किटो खदान न सिर्फ मेक्सिको की दूसरी सबसे बड़ी खदान है बल्कि विश्व स्तर पर भी पांचवीं सबसे बड़ी खदान है.

कई बाकी और देश भी है जहां पर पर्याप्त चांदी के भंडार हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास 27000 मीट्रिक टन, चिली में 26000 मीट्रिक टन, अमेरिका में 23000 मीट्रिक टन, बोलिविया में 22000 मीट्रिक टन और भारत में 8000 मीट्रिक टन चांदी है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 08 Oct 2025 06:18 PM (IST)
