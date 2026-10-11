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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया में नास्तिकों की बढ़ रही है संख्या, जानें लोग क्यों छोड़ रहे धर्म?

दुनिया में नास्तिकों की बढ़ रही है संख्या, जानें लोग क्यों छोड़ रहे धर्म?

Atheism: हाल ही में एक रिसर्च से यह पता चला है कि नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहती है रिपोर्ट.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 11 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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  • धार्मिक पहचान में गिरावट, नास्तिक/अधार्मिक लोग बढ़ रहे हैं।
  • शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और युवा विचारों ने यह बदलाव लाया है।
  • निजी अनुभव और धार्मिक संस्थानों से असहमति भी मुख्य कारक हैं।
  • हालांकि, संगठित धर्म से दूरी के बावजूद आध्यात्मिकता कायम रह सकती है।

सदियों से धर्म ने मानव समाज में संस्कृति, परंपराओं, नैतिक मूल्यों और रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है. हालांकि बदलता सामाजिक नजरिया दुनिया भर में लोगों के धार्मिक मान्यताओं को देखने के तरीके पर असर डाल रहा है. गैलप इंटरनेशनल और दूसरे रिसर्च संगठनों के आंकड़ों के मुताबिक कुछ सर्वे में खुद को धार्मिक मानने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई है. इसी के साथ नास्तिक या फिर बिना किसी धर्म से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ी है. आइए जानते हैं कि आखिर लोग संगठित धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं.

धार्मिक मान्यताओं में बदलाव 

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पिछले दो दशकों में कई सर्वे में धार्मिक पहचान और मान्यताओं में बदलाव की बात सामने आई है. मौजूद आंकड़ों से यह पता चलता है कि खुद को धार्मिक मानने वाले लोगों का अनुपात लगभग 77% से घटकर करीब 55% हो गया है. कुछ अनुमानों के मुताबिक किसी भी संगठित धर्म से न जुड़ने वाले लोगों की संख्या लगभग 28% से 30% है. 

इन आंकड़ों को सावधानी से समझना चाहिए क्योंकि अलग-अलग सर्वे में अलग-अलग सवाल, सैंपल और परिभाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है. नास्तिक होना और धर्म में मानना एक ही बात नहीं है. नास्तिक आमतौर पर ईश्वर में विश्वास नहीं करते जबकि बिना किसी धर्म से जुड़ा व्यक्ति किसी बड़ी शक्ति में विश्वास कर सकता है या फिर किसी औपचारिक धर्म का हिस्सा बने बिना आध्यात्मिक तौर तरीके अपना सकता है.


दुनिया में नास्तिकों की बढ़ रही है संख्या, जानें लोग क्यों छोड़ रहे धर्म?

शिक्षा और वैज्ञानिक सोच 

इस बदलाव की एक वजह शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का बढ़ता प्रभाव है. जानकारी तक पहुंच लोगों को प्राकृतिक घटनाओं, इंसानों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के बारे में अलग-अलग व्याख्याओं को जानने का मौका देती है. कुछ लोग उन मान्यताओं पर सवाल उठाने लगते हैं जिन्हें उन्होंने पहले पारिवारिक परंपराओं के कारण मान लिया था. 

विज्ञान लोगों को धर्म छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता और कई वैज्ञानिक धार्मिक भी होते हैं. हालांकि सबूत पर आधारित तर्क वितर्क से लोगों को धार्मिक दावों की स्वतंत्र रूप से जांच करने और अपने फैसले निकालने के लिए बढ़ावा मिल सकता है. 

युवाओं में बदलता नजरिया 

धर्म से दूर होने की चर्चा में अक्सर युवा पीढ़ी केंद्र में होती है. कई समाजों में पिछली पीढ़ियों की तुलना में युवाओं की इंटरनेट, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति और अलग-अलग विचारों तक पहुंच ज्यादा है. 

सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिटीज उन्हें अलग-अलग विचारधाराओं, जीवन शैली और धार्मिक नजरियों से परिचित कराती हैं. कुछ लोग अपनी आस्था को बनाए रखना चुनते हैं और कुछ लोग दूसरे संगठित धर्म को नकार देते हैं या फिर खुद को धार्मिक के बजाय आध्यात्मिक बताते हैं.  काफी लोगों के लिए धार्मिक पहचान अब परिवार से मिलने वाली विरासत के बजाय एक निजी पसंद है.

निजी अनुभव और धार्मिक संस्थाएं 

निजी अनुभव भी धार्मिक मान्यताओं पर असर डाल सकते हैं. भेदभाव, सामाजिक दबाव या फिर धार्मिक संस्थाओं से असहमति का अनुभव करने के बाद कुछ लोग धर्म से दूर हो जाते हैं. वहीं कुछ लोग तब परंपराओं पर सवाल उठाते हैं जब उन्हें धार्मिक नेताओं द्वारा बताए गए मूल्य और उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के व्यवहार के बीच अंतर दिखता है. 

इन अनुभवों का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता. काफी लोग धार्मिक गतिविधि में शामिल होकर सुकून, समुदाय, नैतिक मार्गदर्शन और जीवन का अर्थ पाते रहते हैं. निजी अनुभव और आस्था के बीच का रिश्ता जटिल होता है और हर व्यक्ति के मामले में अलग-अलग हो सकता है.


दुनिया में नास्तिकों की बढ़ रही है संख्या, जानें लोग क्यों छोड़ रहे धर्म?

क्या धर्म खत्म हो रहा है?

नास्तिकता के बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि दुनिया भर में धर्म खत्म हो रहा है. धार्मिक जुड़ाव, निजी विश्वास और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेना यह सभी अलग-अलग बातें हैं और इनमें से हर एक में अलग-अलग तरह से बदलाव आ सकता है. कुछ लोग संगठित धर्म को तो छोड़ देते हैं लेकिन आध्यात्मिक विश्वास को बनाए रखते हैं और कुछ लोग अपने धर्म के प्रति और ज्यादा समर्पित हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: परमाणु हमले में भी क्यों नहीं मरते कॉकरोच, कैसे रहते हैं जिंदा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
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