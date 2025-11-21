भारत से कौन-कौन से देश खरीदते हैं तेजस फाइटर जेट? देख लें पूरी लिस्ट

Tejas Fighter Jet Crash: दुबई एयर शो में भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है. आज दोपहर तकरीबन 2 बजकर 10 मिनट पर यह हादसा हुआ. आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का ये जेट उड़ान भरने के कुछ ही सेकेंड बाद अनियंत्रित होकर जमीन पर आ गिरा. कुछ देर बाद इसमें आग लगी और फिर तेज धमाका हुआ. यह घटना भले चौंकाने वाली रही हो. लेकिन इससे तेजस की तकनीक या उसकी अंतरराष्ट्रीय डिमांड पर सवाल नहीं उठते.

दरअसल तेजस कई सालों से भारत की हल्की लड़ाकू विमान कैटेगरी की पहचान बना हुआ है और दुनिया भर के कई देश इसकी क्षमता पर नजर रख रहे हैं. हल्का वजन, आधुनिक एवियोनिक्स और लागत के लिहाज से किफायती दाम इसे इंटरनेशनल मार्केट में आकर्षक बनाते हैं. यही वजह है कि कई देशों ने तेजस में दिलचस्पी दिखाई है. चलिए बताते हैं किन देशों को भारत तेजस बेचता है.

भारत से किन देशों ने खरीदा है तेजस फाइटर जेट?

तेजस फाइटर बेचने की बात की जाए तो. भारत ने अभी तक तेजस फाइटर जेट किसी देश को आधिकारिक तौर पर बेचा नहीं है. लेकिन कई देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. सबसे ज्यादा चर्चा मलेशिया की रही. जिसे भारत ने 18 तेजस जेट का ऑफर भेजा था. अर्जेंटीना भी तेजस Mk-1A को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए बातचीत कर चुका है.

मिस्र ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ तेजस खरीदने का ऑप्शन भी रखा है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्राज़ील जैसे देशों ने भी शुरुआती स्तर पर तेजस में रुचि दिखाई है. कुल मिलाकर तेजस अभी एक्सपोर्ट लिस्ट में आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है. लेकिन कई देशों ने संभावित तौर पर इसे खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है.

क्या है तेजस फाइटर जेट की खासियत?

तेजस फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्मार्ट डिज़ाइन और लो कॉस्ट ऑपरेशन. यह हल्का है इसलिए फुर्ती से हवा में घूम सकता है. इसके एवियोनिक्स सिस्टम में लेटेस्ट क्लाउड-बेस्ड टेक और फ्लाई-बाय-वायर कंट्रोल है. जिससे पायलट के लिए हैंडल करना आसान होता है.

मिसाइल, स्मार्ट बम और एडवांस वेपन्स कैरी करने की क्षमता इसे मल्टी-रोल जेट बनाती है. यह एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड मिशन दोनों में माहिर है. अपने डिजाइन की वजह से रडार सीग्नेचर कम रहता है. मतलब दुश्मन को पकड़ना मुश्किल हो सकता है. कुल मिलाकर कहें तो तेजस जेट बेहद एफिशिएंट, एडवांस और किफायती लड़ाकू मशीन है.

