हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUdaipur Grand Wedding: उदयपुर की शाही शादी में कितना पैसा होगा खर्च, सबसे महंगी शादियों में यह किस नंबर पर?

Udaipur Grand Wedding: उदयपुर की शाही शादी में कितना पैसा होगा खर्च, सबसे महंगी शादियों में यह किस नंबर पर?

Udaipur Grand Wedding: उदयपुर की यह शाही शादी सिर्फ खर्च की वजह से नहीं, बल्कि अपनी तैयारियों और हाई-प्रोफाइल मेहमानों की वजह से भी सबकी नजरों में है. आइए जानें कि यह भारत की महंगी शादियों के बारे में.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Nov 2025 02:36 PM (IST)
Udaipur Grand Wedding: उदयपुर एक बार फिर किसी परियों की कहानी जैसा माहौल बिखेर रहा है. शहर की हवाओं में शहनाइयों की मिठास और महलों की दीवारों पर सजावट की रोशनी इस बात का निशान है कि कोई बहुत बड़ी शादी चल रही है. वामसी गदिराजू और नेत्रा मंटेना की शादी ने न सिर्फ उदयपुर, बल्कि पूरे देश में चर्चा का माहौल बना दिया है. खास बात यह है कि इस शादी में दुनिया के कई बड़े मेहमान पहुंचे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नाम डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर का है. लेकिन इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस शादी में कितना पैसा खर्चा होने जा रहा है और सबसे महंगी शादियों में यह शादी किस नंबर पर है.

शादी की रस्में आज यानि 21 नवंबर से शुरू हो रही हैं और लगातार चार दिनों तक चलने वाली है. इतने लंबे समारोह का मतलब है भारी-भरकम खर्चा, और वही खर्च लोगों की दिलचस्पी का सबसे बड़ा कारण है. हर कोई यह जानना चाहता है कि इस शादी का बजट आखिर कितना है? और क्या यह शादी भारत की सबसे महंगी शादियों में शामिल हो सकती है?

सबसे महंगी वेडिंग लोकेशन

सबसे पहले बात वेन्यू की. लीला द पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, मानेक चौक, जनाना महल और सबसे खास जग मंदिर आइलैंड पैलेस… ये सभी जगह दुनिया के कुछ सबसे महंगे वेडिंग लोकेशंस माने जाते हैं. केवल एक दिन के लिए इन जगहों की बुकिंग लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में जाती है. झील पिछोला के बीच स्थित जग मंदिर में शादी का मेन इवेंट होना अपने-आप में एक शाही खर्चे की ओर इशारा करता है. 

कई गुना बढ़ जाता है बजट

उदयपुर को हमेशा से डेस्टिनेशन वेडिंग का गढ़ माना गया है, लेकिन इस बार जो तैयारियां की गई हैं, वे सामान्य से कहीं ज्यादा भव्य हैं. विदेशी मेहमानों के लिए प्राइवेट क्रूज, पारंपरिक स्वागत समारोह, राजस्थानी थीम पर आधारित डेकोरेशन, महंगी लाइटिंग और दुनिया भर से बुलाए गए कलाकार, ये सब मिलकर बजट को कई गुना बढ़ा देते हैं. 

कितना आएगा खर्चा और महंगी शादियों में किस नंबर पर?

रिपोर्ट्स की मानें तो इस शादी का कुल संभावित खर्च 200-300 करोड़ रुपए के बीच माना जा रहा है. अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह भारत की सबसे महंगी शादियों की लिस्ट में सीधे टॉप-5 में शामिल हो सकती है. लोगों की जिज्ञासा इसलिए भी बढ़ी है, क्योंकि ऐसी शादियां अक्सर उदयपुर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान छोड़ जाती हैं. होटल्स फुल, ट्रैवल बिजनेस चमकता हुआ और लोकल कलाकारों से लेकर डेकोरेटर्स तक सभी को काम मिलता है. इस शादी ने भी उदयपुर में एक मिनी-फेस्टिवल जैसा माहौल बना दिया है. 

रॉयल अनुभव

और अब बात उस जगह की, जिसकी चर्चा हर शादी वाले सीजन में होती ही है, फेयरमोंट उदयपुर पैलेस. यह जगह सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जो शादी को किसी रॉयल फिल्म जैसा बना देता है. यहां शादी करना लाखों नहीं, करोड़ों में पड़ता है, लेकिन इसकी भव्यता बार-बार चर्चा में आती रहती है. शायद यही वजह है कि वामसी और नेत्रा की शादी ने लोगों को फिर याद दिला दिया कि उदयपुर क्यों दुनिया की टॉप वेडिंग डेस्टिनेशंस में आता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 21 Nov 2025 02:36 PM (IST)
Udaipur Royal Wedding Udaipur Grand Wedding Vamsi Gadiraju Netra Mantena
Embed widget