एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?

Raj Mantena Net Worth: उदयपुर शहर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मशहूर है. अब यहां एक ग्रांड शादी होेने जा रही है. और इस शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी शिरकत कर रहे हैं. शादी हो रही है व्यवसायी राजू मंटेना की बेटे की. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के आने के चलते इस समारोह को दुनिया भर की निगाहों में ला दिया है. होटल, ट्रैवल टीम, इवेंट मैनेजमेंट और स्थानीय कलाकार सब इस शादी को खास बनाने में लगे हैं.

अब राजू मंटेना को लेकर लोगों में जानने को लेकर काफी उत्सुकता है. राजू मंटेना भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन हैं. जो हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं. फ्लोरिडा में रह रहे मंटेना आज भारतीय-अमेरिकी बिजनेस समुदाय का एक मजबूत नाम हैं. चलिए आपको बताते हैं एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना और कहां-कहां से आते हैं पैसे.

एक दिन में इतना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना

राजू मंटेना की कुल संपत्ति करीब 20 मिलियन डॉलर यानी लगभग रुपये 167 करोड़ बताई जाती है. अब अगर इसी आधार पर उनकी एक दिन की कमाई का अंदाजा लगाएं, तो तस्वीर साफ हो जाती है. मान लो उनकी नेट वर्थ पर सालाना करीब 5 प्रतिशत तक रिटर्न मिल रहा हो, तो यह रकम लगभग रुपये 8.35 करोड़ के आसपास बैठती है.

इसे जब दिनों में तोड़ते हैं. तो उनकी डेली इनकम करीब रुपये 2.2 से 2.3 लाख के बीच आ जाती है. अगर रिटर्न थोड़ा ज्यादा यानी 8 प्रतिशत मान लें. तो उनकी रोज की कमाई करीब रुपये 3.5 से 3.7 लाख तक पहुंच सकती है. मतलब सीधी बात यह है कि उनकी संपत्ति और बिजनेस मॉडल को देखते हुए वह हर दिन लाखों रुपये जोड़ लेते हैं.

इन जगहों से होती है कमाई

राजू मंटेना की कमाई का सोर्स क्या है. इस बारे में बात की जाए तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है Integra Connect है. जो अमेरिका में तेजी से बढ़ती हेल्थकेयर डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी है. यह संगठन डॉक्टरों, अस्पतालों और खास मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को क्लाउड-बेस्ड टूल्स देता है. इसके अलावा वे Ingenus जैसे हेल्थकेयर वेंचर्स से भी जुड़े रहे हैं. इन कंपनियों से मिलने वाला प्रोफिट, टेक्निकल सर्विसेज की सेल, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस विस्तार उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा बनते हैं.

Integra Connect की सफलता ने उन्हें अमेरिकी हेल्थ इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी है. इसके साथ ही उनका शुरुआती अनुभव P4 Healthcare के CEO के रूप में रहा. आज उनकी इनकम केवल एक कंपनी पर निर्भर नहीं है. बल्कि कई चैनलों और इन्वेस्टमेंट से लगातार बढ़ती रहती है.

