History Of Cricket: टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाले हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कहां खेला गया था क्रिकेट.
History Of Cricket: टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं. दरअसल क्रिकेट आज की दुनिया के सबसे पॉपुलर खेलों में से एक है. इसकी जड़े इंग्लैंड के इतिहास में काफी गहरी हैं. आइए जानते हैं कि क्रिकेट पहली बार कैसे और कहां पर खेला गया था.
क्रिकेट का जन्म स्थान
क्रिकेट की शुरुआत दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में हुई थी खासकर वील्ड नाम के एक इलाके में. यह केंट और ससेक्स के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है. इतिहासकारों का मानना है कि यह खेल 16वीं सदी में सैक्सन या शुरुआती नॉर्मन काल में शुरू हुआ था. अपने शुरुआती रूप में क्रिकेट बच्चे खुले मैदानों और भेड़ों के चरागाहों में खेलते थे. इसमें वे बल्ले के रूप में एक मुड़ी हुई छड़ी फिर लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे. साथ ही गेंद ऊन, कपड़ों के टुकड़ों या फिर पत्थर की बनी होती थी.
सबसे पहला लिखित सबूत
क्रिकेट के अस्तित्व का सबसे मजबूत ऐतिहासिक सबूत सरे में 1598 के एक कोर्ट केस से मिलता है. इस केस में 59 साल के जॉन डेरिक नाम के एक आदमी ने गवाही दी थी कि उसने और उसके स्कूल के दोस्तों ने 1550 के आसपास इंग्लैंड के गिल्डफोर्ड में क्रिकेट नाम का एक खेल खेला था. इस दस्तावेज को क्रिकेट का सबसे पुराना लिखित संदर्भ माना जाता है. इससे यह पता चलता है कि 16वीं सदी के मध्य तक यह खेल नियमित रूप से खेला जा रहा था.
बच्चों के खेल से बड़ों का खेल
17वीं सदी की शुरुआत तक क्रिकेट स्कूल के मैदानों से आगे निकलकर बड़ों के बीच पॉपुलर हो गया था. 1611 के रिकॉर्ड से पता चलता है कि ससेक्स में दो लोगों पर रविवार को चर्च जाने के बजाय क्रिकेट खेलने के लिए जुर्माना लगाया गया था.
खेल के नियम
जैसे-जैसे क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ी स्टैंडर्ड नियमों की जरूरत महसूस होने लगी. क्रिकेट के पहले आधिकारिक नियम 1744 में लिखे गए थे. 1787 में लंदन में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के गठन के साथ एक बड़ा मील का पत्थर आया. इस क्लब ने क्रिकेट के नियमों को बेहतर बनाने और बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई.
इंटरनेशनल क्रिकेट का उदय
क्रिकेट का इंटरनेशनल खेल में बदलना 19वीं सदी में शुरू हुआ. पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था. मजे की बात यह है कि इससे भी पहले एक इंटरनेशनल मैच 1844 में कनाडा और यूएसए के बीच खेला गया था. हालांकि यह अनऑफिशियल था.
भारत में क्रिकेट का आगमन
क्रिकेट 18वीं सदी में ब्रिटिश नाविकों और सैनिकों द्वारा भारत में लाया गया था. देश का पहला क्रिकेट क्लब 1792 में कोलकाता में स्थापित किया गया था. वक्त के साथ भारतीयों ने इस खेल को पूरे जोश के साथ अपनाया.
