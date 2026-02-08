T20 World Cup 2026: 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ बातचीत के जरिए समाधान करने की कोशिश कर रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कितने रुपये में बुक होता है भारत-पाकिस्तान मैच का एक विज्ञापन.

भारत-पाकिस्तान मैच एडवरटाइजिंग के लिए सोने की खान क्यों हैं?

एक भारत पाकिस्तान मैच न सिर्फ दोनों देशों में बल्कि पूरी दुनिया में फैले दक्षिण एशियाई लोगों के बीच भारी व्यूअरशिप की गारंटी देता है. यह लगातार रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी देता है. इससे यह ब्रांड के लिए सबसे ज्यादा मांग वाला इन्वेंटरी बन जाता है. एडवरटाइजर्स के लिए यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है बल्कि यह एक टूर्नामेंट में एक बार मिलने वाला मौका है. इस मौके से एक साथ लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा जा सकता है.

10 सेकंड के विज्ञापन स्लॉट की कीमत

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान एडवरटाइजिंग रेट आसमान छू लेते हैं. 2025 और 2026 के हालिया टूर्नामेंट के आधार पर एक 10 सेकंड के टीवी कमर्शियल की कीमत 14 लाख से 50 लाख के बीच हो सकती है. यह टूर्नामेंट के स्टेज और प्लेटफार्म पर निर्भर करता है. वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हाई प्रेशर मुकाबले इस रेंज में सबसे ऊपर होते हैं.

टूर्नामेंट के हिसाब से एडवरटाइजिंग रेट

एशिया कप 2025 के दौरान एडवरटाइजर ने भारत-पाकिस्तान स्लॉट के लिए प्रति 10 सेकंड लगभग 14 से 16 लाख का भुगतान किया. हालांकि बड़े आईसीसी इवेंट्स में रेट तेजी से बढ़े. चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 के लिए ब्रॉडकास्ट ने प्रति 10 सेकंड 20 से 50 लाख रुपये का रेट बताया. इसमें प्रीमियम मैच और नॉकआउट स्टेज के लिए लगातार 35 से 40 लाख का रेट रहा.

डिजिटल और कनेक्टेड टीवी प्रीमियम

टेलीविजन अब एकमात्र मैदान नहीं रहा है. डिजिटल प्लेटफॉर्म और कनेक्ट टीवी भी उतने ही मूल्यवान हो गए हैं. एशिया कप 2025 में सीटीबी विज्ञापन स्टॉल 15 लाख रुपये प्रति 10 सेकंड तक पहुंच गए. इसी के साथ बड़े मैच और फाइनल में डिजिटल रेट 25 से 30 लाख रुपये तक पहुंच गए.

अगर मैच कैंसल हो जाए तो क्या होगा?

अगर मैच नहीं होता तो नुकसान तुरंत और काफी ज्यादा होता है. ब्रॉडकास्टर को सीधे तौर पर विज्ञापन में 200 से 250 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. इसके अलावा स्पॉन्सरशिप पैकेज और ब्रांड कमिटमेंट से जुड़े अप्रत्यक्ष नुकसान भी होते हैं.

