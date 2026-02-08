हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजT20 World Cup 2026: कितने रुपये में बुक होता है भारत-पाक मैच का एक विज्ञापन? रकम सुन पकड़ लेंगे माथा

T20 World Cup 2026: कितने रुपये में बुक होता है भारत-पाक मैच का एक विज्ञापन? रकम सुन पकड़ लेंगे माथा

T20 World Cup 2026: हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर दिया था. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान मैच का एक विज्ञापन कितने रुपए में बुक होता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 08 Feb 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ बातचीत के जरिए समाधान करने की कोशिश कर रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कितने रुपये में बुक होता है भारत-पाकिस्तान मैच का एक विज्ञापन.

भारत-पाकिस्तान मैच एडवरटाइजिंग के लिए सोने की खान क्यों हैं?

एक भारत पाकिस्तान मैच न सिर्फ दोनों देशों में बल्कि पूरी दुनिया में फैले दक्षिण एशियाई लोगों के बीच भारी व्यूअरशिप की गारंटी देता है. यह लगातार रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी देता है. इससे यह ब्रांड के लिए सबसे ज्यादा मांग वाला इन्वेंटरी बन जाता है. एडवरटाइजर्स के लिए यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है बल्कि यह एक टूर्नामेंट में एक बार मिलने वाला मौका है. इस मौके से एक साथ लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा जा सकता है.

10 सेकंड के विज्ञापन स्लॉट की कीमत 

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान एडवरटाइजिंग रेट आसमान छू लेते हैं. 2025 और 2026 के हालिया टूर्नामेंट के आधार पर एक 10 सेकंड के टीवी कमर्शियल की कीमत 14 लाख से 50 लाख के बीच हो सकती है. यह टूर्नामेंट के स्टेज और प्लेटफार्म पर निर्भर करता है. वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हाई प्रेशर मुकाबले इस रेंज में सबसे ऊपर होते हैं. 

टूर्नामेंट के हिसाब से एडवरटाइजिंग रेट

एशिया कप 2025 के दौरान एडवरटाइजर ने भारत-पाकिस्तान स्लॉट के लिए प्रति 10 सेकंड लगभग 14 से 16 लाख का भुगतान किया. हालांकि बड़े आईसीसी इवेंट्स में रेट तेजी से बढ़े. चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 के लिए ब्रॉडकास्ट ने प्रति 10 सेकंड 20 से 50 लाख रुपये का रेट बताया. इसमें प्रीमियम मैच और नॉकआउट स्टेज के लिए लगातार 35 से 40 लाख का रेट रहा.

डिजिटल और कनेक्टेड टीवी प्रीमियम

टेलीविजन अब एकमात्र मैदान नहीं रहा है. डिजिटल प्लेटफॉर्म और कनेक्ट टीवी भी उतने ही मूल्यवान हो गए हैं. एशिया कप 2025 में सीटीबी विज्ञापन स्टॉल 15 लाख रुपये प्रति 10 सेकंड तक पहुंच गए. इसी के साथ बड़े मैच और फाइनल में डिजिटल रेट 25 से 30 लाख रुपये तक पहुंच गए.

अगर मैच कैंसल हो जाए तो क्या होगा?

अगर मैच नहीं होता तो नुकसान तुरंत और काफी ज्यादा होता है. ब्रॉडकास्टर को सीधे तौर पर विज्ञापन में 200 से 250 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. इसके अलावा स्पॉन्सरशिप पैकेज और ब्रांड कमिटमेंट से जुड़े अप्रत्यक्ष नुकसान भी होते हैं.

ये भी पढ़ें: आसमान में कैसे मापी जाती है स्पीड, जानें क्या है हवाई जहाज की रफ्तार मापने का तरीका

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 08 Feb 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
T20 World Cup 2026 India Pakistan Match Ads Cricket Advertising Cost
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
UP News: Bareli में बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों का हंगामा ! | Boldozer Action | UP | Bareli
Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
ट्रेंडिंग
ग्राहक ने दी TIP और स्टाफ करने लगा डांस, बेंगलुरु के कैफे का मजेदार वीडियो बना इंटरनेट सेंसेशन
ग्राहक ने दी TIP और स्टाफ करने लगा डांस, बेंगलुरु के कैफे का मजेदार वीडियो बना इंटरनेट सेंसेशन
शिक्षा
इग्नू ने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग का नया कोर्स, 12वीं पास छात्र घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई
इग्नू ने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग का नया कोर्स, 12वीं पास छात्र घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget