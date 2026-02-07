Airplane Speed: जब भी हम किसी कार का स्पीडोमीटर देखते हैं तो हमें यह पता चलता है की गाड़ी एक फिक्स्ड सड़क पर कितनी तेजी से चल रही है. लेकिन आसमान में ना तो सड़कें होती हैं और ना ही कोई मील के पत्थर. इसी वजह से हवाई जहाज की स्पीड हवा के दबाव, सैटलाइट नेवीगेशन और एडवांस्ड ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके मापी जाती है. दरअसल एक एयरक्राफ्ट की स्पीड को अलग-अलग तरीकों से बताया जा सकता है.

हवा में स्पीड मापन अलग क्यों है

एक हवाई जहाज सड़क जैसी ठोस सतह पर नहीं चलता. यह हवा में चलता है जो खुद लगातार चलती रहती है. हवा, ऊंचाई और हवा का घनत्व यह सभी बातें इस बात पर असर डालते हैं कि एक एयरक्राफ्ट असल में कितनी तेजी से उड़ता है. इस वजह से पायलट सिर्फ एक नंबर पर नहीं बल्कि कई स्पीड मेजरमेंट पर भरोसा करते हैं.

हवा में स्पीड मापना

पायलटों के लिए सबसे जरूरी स्पीड एयर स्पीड है. यह स्पीड यह बताती है कि एयरक्राफ्ट आसपास की हवा के मुकाबले कितनी तेजी से चल रहा है. इसे पिटोट ट्यूब का इस्तेमाल करके मापा जाता है. यह एयरक्राफ्ट के अगले हिस्से या फिर पंख पर लगी एक छोटी ट्यूब होती है. जैसे ही प्लेन आगे बढ़ता है हवा पिटोट ट्यूब में घुसती है और दबाव बनाती है. इस दबाव की तुलना बाहर की हवा के दबाव से करके एयर स्पीड इंडिकेटर हवा में एयरक्राफ्ट की स्पीड दिखाता है.

ग्राउंड स्पीड

ग्राउंड स्पीड यह मापती है कि एयरक्राफ्ट नीचे की जमीन के मुकाबले कितनी तेजी से चल रहा है. इसकी गणना जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके की जाती है. यह ट्रैक करती है कि एयरक्राफ्ट को दो भौगोलिक पॉइंट्स के बीच में जाने में कितना समय लगता है. ग्राउंड स्पीड हवा की दिशा के हिसाब से बदलती है. पीछे से आने वाली हवाई इसे बढ़ाती है और सामने से आने वाली हवा इसे कम करती है.

मैक स्पीड

ज्यादा ऊंचाई पर खासकर जेट एयरक्राफ्ट के लिए स्पीड को अक्सर मैक में मापा जाता है. मैक एयरक्राफ्ट की स्पीड और आवाज की स्पीड के अनुपात को दिखाता है. जैसे मैक 0.85 का मतलब है कि एयरक्राफ्ट आवाज की स्पीड के 85% पर उड़ रहा है. इस तरीके का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है क्योंकि आवाज की स्पीड ऊंचाई और तापमान के साथ बदलती है. आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस इस फैक्टर पर काफी ज्यादा निर्भर करता है.

एयर स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट

एयरक्राफ्ट की स्पीड आमतौर पर नॉट्स में बताई जाती है. यह समुद्री मापों से ली गई एक यूनिट है. एक नॉट का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा. कमर्शियल पैसेंजर प्लेन आमतौर पर 430 से 480 नॉट की स्पीड से उड़ते हैं.

