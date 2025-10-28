Switzerland Neutrality Policy: आपको यह जानकार शायद यकीन ना हो लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी सेना ने आज तक किसी भी युद्ध में एक भी सैनिक नहीं खाया है. यूं तो दुनिया भर के देशों ने विनाशकारी संघर्ष और अनगिनत सैन्य बलिदानों को झेला है लेकिन यह देश दो शताब्दियों से भी ज्यादा समय से युद्ध में नहीं उतरा है. इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड.

क्या है इसके पीछे का राज

दरअसल स्विट्जरलैंड स्थायी तटस्थता की नीति का पालन करता है. यह नीति 1815 में वियना कांग्रेस के बाद शुरू हुई थी. नेपोलियन युद्ध के दौरान सालों तक यूरोपीय उथल-पुथल के बाद बड़ी शक्तियों ने स्विट्जरलैंड को एक तटस्थ राज्य के रूप में मान्यता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी. इसका मतलब था कि वह भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय युद्ध में भाग नहीं लेगा. बस यही कूटनीतिक निर्णय स्विट्जरलैंड की विदेश नीति का आधार बन गया और तब से इसे सख्ती से कायम रखा हुआ है.

विश्व युद्ध के दौरान तटस्थता ने स्विट्जरलैंड की रक्षा कैसे की

जब यूरोप पहले और दूसरे विश्व युद्ध से तबाह हो रहा था तब स्विट्जरलैंड सीधे संघर्ष से दूर रहने में पूरी तरह कामयाब रहा. चारों तरफ से शक्तिशाली देशों से घिरे होने के बावजूद भी उसने कूटनीति और कड़ी सीमा सुरक्षा के जरिए अपनी सुरक्षा की. वहीं पड़ोसी देशों को विनाश, कब्जे और लाखों मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लेकिन स्वीटजरलैंड अडिग रहा और उसने एक भी सैनिक नहीं खाया.

स्विस सेना की भूमिका

युद्ध में शामिल न होने के बावजूद भी स्विट्जरलैंड के पास एक मजबूत और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना है. हर सक्षम पुरुष नागरिक को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण से गुजरा जरूरी है. इसका उद्देश्य यह है की जरूरत पड़ने पर देश की जनता हमेशा राष्ट्रीय रक्षा के लिए तैयार रहे. किसी भी पर्यावरणीय मुसीबत में सेना नागरिकों की सहायता के लिए आगे आती है.

शांति और कूटनीति का केंद्र

अपनी तटस्थता की वजह से स्विट्जरलैंड शांति कूटनीति की वैश्विक राजधानी बन चुका है. यह जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी करता है. यह देश बड़े वैश्विक संघर्षों में शांति वार्ता के लिए हमेशा खड़ा रहता है. तटस्थता को अपनाने के 200 से भी ज्यादा सालों के बाद स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी युद्ध में अपना कोई सैनिक नहीं खाया. इस देश का रक्षा दृष्टिकोण आक्रामकता पर नहीं बल्कि तैयारी पर आधारित है. पहाड़ और मजबूत बकरों से घिरा देश का भूभाग इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है.

