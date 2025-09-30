हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजQuetta Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान तो खुद पैदा करता है आतंकवादी, फिर वहां कौन करता है आतंकी हमले?

Quetta Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान तो खुद पैदा करता है आतंकवादी, फिर वहां कौन करता है आतंकी हमले?

Quetta Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों के पीछे क्या कारण है और कौन करते हैं यह हमलें.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Sep 2025 04:02 PM (IST)
Quetta Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे एक बड़ा बम धमाका हुआ है. यह धमाका अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर के हेड क्वार्टर के पास हुआ है. इस धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. लेकिन इसी बीच सवाल यह उठ रहा है कि जो पाकिस्तान खुद आतंकी संगठनों को पैदा करता है वहां पर कौन आतंकी हमले कर रहा है. आइए जानते हैं.

बलूचिस्तान में लंबे समय से अस्थिरता

बलूचिस्तान में काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है. कई सशस्त्र समूहों ने स्थानीय आबादी के लिए ज्यादा अधिकार की मांग करते हुए पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह किया है. इन विद्रोह की वजह से लगातार अशांति बनी हुई है और सुरक्षा बलों पर हमले आम हो गए हैं.

कौन करता है पाकिस्तान में आतंकवादी हमले 

पाकिस्तान पर कुछ आतंकवादी संगठनों को रणनीतिक उद्देश्यों के लिए बढ़ावा देने के आरोप हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान खुद आतंकवादियों को पालता है तो इन हमलों को कौन अंजाम दे रहा है. दरअसल पाकिस्तान में भी आतंकवादी गतिविधियां कई कारणों की वजह से होती हैं. कुछ संगठन पूरी तरह से अपनी विचारधारा के मुताबिक लक्ष्यों को पाने के लिए काम करते हैं. उनका देश के हित से कोई मतलब नहीं है. इसी के साथ कुछ संगठनों को अतीत में रणनीतिक या फिर भू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश का समर्थन मिला लेकिन बाद में वह नियंत्रण से बाहर हो गए.

जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर 2014 में हमला किया था. इसी के साथ जमाल उल अहरार ने 2016 में लाहौर में गुलशन-ए-इकबाल पार्क में बम विस्फोट किया था. एक और संगठन जिसका नाम बलूच अलगाववादी समूह है, ने लगातार सुरक्षा बलों, सरकारी बुनियादी ढांचे और विदेशी नागरिकों पर हमले किए हैं. यह खास तौर से बलूचिस्तान में सीपीईसी परियोजनाओं और बाकी जरूरी संपत्तियों को निशाना बनाता है.

क्यों होते हैं पाकिस्तान में आतंकी हमले

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों का उद्देश्य पाकिस्तान सरकार का तख्ता पलट करके एक कट्टर इस्लामी अमीरात स्थापित करना है. इसी के साथ अगर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की बात करें तो इनका मकसद खुरासान में इस्लामी कैलिफेट को स्थापित करना है. इसी के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाहती है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 30 Sep 2025 03:17 PM (IST)
Balochistan Attack Quetta Bombing Suicide Bombing Pakistan
