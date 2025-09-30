Quetta Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे एक बड़ा बम धमाका हुआ है. यह धमाका अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर के हेड क्वार्टर के पास हुआ है. इस धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. लेकिन इसी बीच सवाल यह उठ रहा है कि जो पाकिस्तान खुद आतंकी संगठनों को पैदा करता है वहां पर कौन आतंकी हमले कर रहा है. आइए जानते हैं.

बलूचिस्तान में लंबे समय से अस्थिरता

बलूचिस्तान में काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है. कई सशस्त्र समूहों ने स्थानीय आबादी के लिए ज्यादा अधिकार की मांग करते हुए पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह किया है. इन विद्रोह की वजह से लगातार अशांति बनी हुई है और सुरक्षा बलों पर हमले आम हो गए हैं.

कौन करता है पाकिस्तान में आतंकवादी हमले

पाकिस्तान पर कुछ आतंकवादी संगठनों को रणनीतिक उद्देश्यों के लिए बढ़ावा देने के आरोप हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान खुद आतंकवादियों को पालता है तो इन हमलों को कौन अंजाम दे रहा है. दरअसल पाकिस्तान में भी आतंकवादी गतिविधियां कई कारणों की वजह से होती हैं. कुछ संगठन पूरी तरह से अपनी विचारधारा के मुताबिक लक्ष्यों को पाने के लिए काम करते हैं. उनका देश के हित से कोई मतलब नहीं है. इसी के साथ कुछ संगठनों को अतीत में रणनीतिक या फिर भू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश का समर्थन मिला लेकिन बाद में वह नियंत्रण से बाहर हो गए.

जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर 2014 में हमला किया था. इसी के साथ जमाल उल अहरार ने 2016 में लाहौर में गुलशन-ए-इकबाल पार्क में बम विस्फोट किया था. एक और संगठन जिसका नाम बलूच अलगाववादी समूह है, ने लगातार सुरक्षा बलों, सरकारी बुनियादी ढांचे और विदेशी नागरिकों पर हमले किए हैं. यह खास तौर से बलूचिस्तान में सीपीईसी परियोजनाओं और बाकी जरूरी संपत्तियों को निशाना बनाता है.

क्यों होते हैं पाकिस्तान में आतंकी हमले

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों का उद्देश्य पाकिस्तान सरकार का तख्ता पलट करके एक कट्टर इस्लामी अमीरात स्थापित करना है. इसी के साथ अगर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की बात करें तो इनका मकसद खुरासान में इस्लामी कैलिफेट को स्थापित करना है. इसी के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाहती है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए.

