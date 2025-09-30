हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDangerous Fighter Jets: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट, अमेरिका का F-22 और रूस का SU-57 किस नंबर पर?

Dangerous Fighter Jets: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट, अमेरिका का F-22 और रूस का SU-57 किस नंबर पर?

Dangerous Fighter Jets: फाइटर जेट्स युद्ध भूमि में एक बड़े हथियार के रूप में काम करते हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स के बारे में. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Sep 2025 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Dangerous Fighter Jets: सैन्य विमानन की दुनिया लगातार तरक्की कर रही है. इसी के साथ फाइटर जेट की ताकत भी बढ़ती जा रही है. आज हम बात करने वाले हैं उन फाइटर जेट के बारे में जो अपनी टेक्नोलॉजी, गति और हथियार प्रणाली की वजह से सबसे खतरनाक हथियार की श्रेणी में आते हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन है सबसे टॉप पर.

लॉकहीड मार्टिन F 35 (अमेरिका)

अमेरिका का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर F 35 एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन दोनों में काफी ज्यादा खतरनाक है. इसके एडवांस्ड सेंसर, नेटवर्क ऑपरेशन और सटीक हथियार इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में एक काफी शक्तिशाली हथियार बनाते हैं.

लॉकहीड मार्टिन F22 रैप्टर (अमेरीका)

F22 को अब तक का सबसे खतरनाक एयर टू एयर फाइटर माना जाता है. इसकी सुपरक्रूज क्षमता और असाधारण गतिशीलता इसे हवाई युद्ध में सबसे खतरनाक बनाती है. इस फाइटर जेट का इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन अनपैरेलल्ड सिचुएशन अवेयरनेस प्रदान करता है.

चेन्दु J 20 (चीन)

चीन का यह पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर F 22 और F 35 को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके स्ट्राइक क्षमता काफी ज्यादा लंबी है, स्टेल्थ और तेज गति प्रदर्शन पर काफी ज्यादा जोर देता है. एशिया पेसिफिक वायु शक्ति में यह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. 

सुखोई SU 57 (रूस)

पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट, स्टेल्थ को एआई सक्षम एवियोनिक्स और मल्टी रोल क्षमताओं के साथ मिलाता है. यह काफी ज्यादा तेज है और एडवांस्ड हथियारों के साथ लैस है. 

यूरोफाइटर टाइफून (यूरोप) 

यूरोपीय देशों एक समूह द्वारा बनाया गया यह टाइफून अपनी रफ्तार, बहुमुखी प्रतिभा और एडवांस्ड एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है. यह और सुपीरियर और ग्राउंड अटैक मिशन दोनों में काफी ज्यादा खतरनाक है. इसी वजह से इस मल्टी रोल पावर हाउस भी कहते हैं. 

डसॉल्ट राफेल (फ्रांस)

यह फाइटर जेट 4.5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है. इसका इस्तेमाल भारतीय वायु सेना भी करती है. यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, सटीक स्ट्राइक विकल्प और कई स्थितियों में अनुकूल क्षमता के लिए काफी ज्यादा मशहूर है.

बोइंग F15EX Eagle II (अमेरिका) 

यह क्लासिक f15 का अपग्रेडेड वर्जन है. यह फाइटर जेट आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और भारी हथियार से लैस है. इसकी उच्च गति और लंबी दूरी की क्षमता हवाई युद्ध में इसे काफी ज्यादा उपयोगी बनती है.

सुखोई SU 35 (रूस)

यह फाइटर जेट 4.5वीं पीढ़ी का एक शानदार जेट है. यह अपनी तेज गति और शानदार क्षमता के लिए काफी ज्यादा मशहूर है.यह रूस की ताकतवर हवाई लड़ाकू विमान बनाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है.

बोइंग F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट (अमेरीका)

अमेरिका का यह मल्टी रोल फाइटर जेट नौसेना का एक मुख्य हथियार है. इसे कैरियर पर आधारित ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है. यह एक बहुमुखी लड़ाकू विमान है.

साब JAS 39 ग्रिपेन (स्वीडेन)

यह हल्का और काफी ज्यादा कुशल मल्टी रोल फाइटर जेट है. इसकी परिचालन लागत काफी ज्यादा कम है और यह शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. यह किफायती और एक सक्षम फाइटर जेट में आता है और उन देशों के लिए काफी ज्यादा मजबूत विकल्प है जो इसी तरह के फाइटर जेट चाहते हैं. 

ये सभी फाइटर जेट आधुनिक हवाई युद्ध की नई तकनीक को दर्शा रहे हैं. इस पूरी लिस्ट में F22 रैप्टर F 35 के बाद दूसरे स्थान पर आता है. इसी के साथ अगर बात करें रूस के SU 57 फाइटर जेट की तो वह चौथे स्थान पर आता है.

यह भी पढ़ें: इन शब्दों का नहीं होता कोई ट्रांसलेशन, हर भाषा में एक जैसे होते हैं यूज

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 30 Sep 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
FIGHTER JETS Eurofighter Typhoon F-22 Raptor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
विश्व
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Glottis Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
विश्व
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
बॉलीवुड
फराह खान ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर कसा था तंज, अब दोनों के बीच आई दरार, उठा लिया ये कदम
दीपिका पादुकोण और फराह खान के बीच अनबन, एक दूसरे को किया अनफॉलो
जनरल नॉलेज
Romania Permanent Residency: भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
हेल्थ
Late Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget