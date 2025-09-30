Dangerous Fighter Jets: सैन्य विमानन की दुनिया लगातार तरक्की कर रही है. इसी के साथ फाइटर जेट की ताकत भी बढ़ती जा रही है. आज हम बात करने वाले हैं उन फाइटर जेट के बारे में जो अपनी टेक्नोलॉजी, गति और हथियार प्रणाली की वजह से सबसे खतरनाक हथियार की श्रेणी में आते हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन है सबसे टॉप पर.

लॉकहीड मार्टिन F 35 (अमेरिका)

अमेरिका का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर F 35 एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन दोनों में काफी ज्यादा खतरनाक है. इसके एडवांस्ड सेंसर, नेटवर्क ऑपरेशन और सटीक हथियार इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में एक काफी शक्तिशाली हथियार बनाते हैं.

लॉकहीड मार्टिन F22 रैप्टर (अमेरीका)

F22 को अब तक का सबसे खतरनाक एयर टू एयर फाइटर माना जाता है. इसकी सुपरक्रूज क्षमता और असाधारण गतिशीलता इसे हवाई युद्ध में सबसे खतरनाक बनाती है. इस फाइटर जेट का इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन अनपैरेलल्ड सिचुएशन अवेयरनेस प्रदान करता है.

चेन्दु J 20 (चीन)

चीन का यह पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर F 22 और F 35 को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके स्ट्राइक क्षमता काफी ज्यादा लंबी है, स्टेल्थ और तेज गति प्रदर्शन पर काफी ज्यादा जोर देता है. एशिया पेसिफिक वायु शक्ति में यह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है.

सुखोई SU 57 (रूस)

पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट, स्टेल्थ को एआई सक्षम एवियोनिक्स और मल्टी रोल क्षमताओं के साथ मिलाता है. यह काफी ज्यादा तेज है और एडवांस्ड हथियारों के साथ लैस है.

यूरोफाइटर टाइफून (यूरोप)

यूरोपीय देशों एक समूह द्वारा बनाया गया यह टाइफून अपनी रफ्तार, बहुमुखी प्रतिभा और एडवांस्ड एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है. यह और सुपीरियर और ग्राउंड अटैक मिशन दोनों में काफी ज्यादा खतरनाक है. इसी वजह से इस मल्टी रोल पावर हाउस भी कहते हैं.

डसॉल्ट राफेल (फ्रांस)

यह फाइटर जेट 4.5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है. इसका इस्तेमाल भारतीय वायु सेना भी करती है. यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, सटीक स्ट्राइक विकल्प और कई स्थितियों में अनुकूल क्षमता के लिए काफी ज्यादा मशहूर है.

बोइंग F15EX Eagle II (अमेरिका)

यह क्लासिक f15 का अपग्रेडेड वर्जन है. यह फाइटर जेट आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और भारी हथियार से लैस है. इसकी उच्च गति और लंबी दूरी की क्षमता हवाई युद्ध में इसे काफी ज्यादा उपयोगी बनती है.

सुखोई SU 35 (रूस)

यह फाइटर जेट 4.5वीं पीढ़ी का एक शानदार जेट है. यह अपनी तेज गति और शानदार क्षमता के लिए काफी ज्यादा मशहूर है.यह रूस की ताकतवर हवाई लड़ाकू विमान बनाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है.

बोइंग F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट (अमेरीका)

अमेरिका का यह मल्टी रोल फाइटर जेट नौसेना का एक मुख्य हथियार है. इसे कैरियर पर आधारित ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है. यह एक बहुमुखी लड़ाकू विमान है.

साब JAS 39 ग्रिपेन (स्वीडेन)

यह हल्का और काफी ज्यादा कुशल मल्टी रोल फाइटर जेट है. इसकी परिचालन लागत काफी ज्यादा कम है और यह शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. यह किफायती और एक सक्षम फाइटर जेट में आता है और उन देशों के लिए काफी ज्यादा मजबूत विकल्प है जो इसी तरह के फाइटर जेट चाहते हैं.

ये सभी फाइटर जेट आधुनिक हवाई युद्ध की नई तकनीक को दर्शा रहे हैं. इस पूरी लिस्ट में F22 रैप्टर F 35 के बाद दूसरे स्थान पर आता है. इसी के साथ अगर बात करें रूस के SU 57 फाइटर जेट की तो वह चौथे स्थान पर आता है.

