हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजयहां पहली बार पीरियड्स आने पर पेड़ों से ब्याही जाती हैं बेटियां! जानिए कहां निभाई जाती है ये परंपरा

यहां पहली बार पीरियड्स आने पर पेड़ों से ब्याही जाती हैं बेटियां! जानिए कहां निभाई जाती है ये परंपरा

कुछ परंपराएं समय के साथ बदल जाती हैं, तो कुछ आज भी वैसी ही निभाई जाती हैं जैसी सदियों पहले निभाई जाती थी. खास बात यह है कि इन परंपराओं में कई बार कुछ अजीब रिवाज भी देखने को मिलते हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 28 Sep 2025 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है. यहां हर राज्य, हर गांव में अलग-अलग रीति-रिवाज और परंपराएं देखने को मिलती हैं. कुछ परंपराएं समय के साथ बदल जाती हैं, तो कुछ आज भी वैसी ही निभाई जाती हैं जैसी सदियों पहले निभाई जाती थी. खास बात यह है कि इन परंपराओं में कई बार कुछ ऐसे रिवाज भी देखने को मिलते हैं जो सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन उनके पीछे समाज और संस्कृति से जुड़ी मान्यताएं होती हैं. इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा असम के कुछ हिस्सों में आज भी निभाई जाती है, जहां जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो उसकी शादी एक पेड़ से करवा दी जाती है. यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है.  

कहां निभाई जाती है यह परंपरा?
यह अनोखी परंपरा असम  राज्य के बोगांइगांव,  जिले के सोलमारी गांव में निभाई जाती है. इस परंपरा को स्थानीय भाषा में तोलिनी ब्याह कहा जाता है. यह एक सांस्कृतिक और पारंपरिक रिवाज है, जिसे वहां के लोग आज भी बड़े विश्वास और सम्मान के साथ निभाते हैं. इस शादी को एक रस्म के तौर पर देखा जाता है, जिसमें लड़की को सामाजिक और मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार किया जाता है. 

जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो उस समय को वहां के लोग उसकी लाइफ की नई शुरुआत मानते हैं. यह एक बड़ा बदलाव होता है, और माना जात है कि इसी बदलाव को पवित्रता के रूप में देखने के लिए यह रस्म की जाती है. इस समय लड़की को कुछ दिनों के लिए घर से अलग रखा जाता है. उसे न धूप में निकलने दिया जाता है, न ही परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रहने दिया जाता है. यह आमतौर पर 3 से 5 दिन तक चलता है. 

किस पेड़ से शादी होती है?
पीरियड्स आने के कुछ दिन बाद लड़की की एक शादी केले के पेड़ से करवाई जाती है. यह शादी एकदम आम शादी की तरह होती है. जिसमें घर को सजाया जाता है, गीत-संगीत होते हैं, रिश्तेदार और गांव वाले जमा होते हैं,लड़की को सजाया जाता है और केले के पेड़ को दूल्हे के रूप में तैयार किया जाता है. यह रस्म सांकेतिक होती है और इसे लड़की की पहली शादी माना जाता है. इस शादी में परिवार वाले पूरी तरह शामिल होते हैं और इसे एक बड़े उत्सव की तरह मनाते हैं.इस दौरान खास बात यह होती है कि लड़की को कुछ खास नियमों का पालन करना होता है, जैसे सिर्फ फल खाना और धूप से दूर रहना. हालांकि केले के पेड़ से हुई यह शादी असली शादी नहीं होती, बल्कि एक परंपरागत रस्म होती है. 

इस परंपरा के पीछे का कारण क्या है
इस परंपरा के पीछे एक धारणा यह भी है कि यह शादी लड़की को बुरी नजर से बचाने और उसके फ्यूचर के पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह की रस्में नारी शरीर में होने वाले बदलावों को सम्मान देने का तरीका हैं. हालांकि, आज के दौर में बहुत से लोग इस परंपरा पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन गांव के बहुत से परिवार आज भी इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हुए निभाते हैं. 

यह भी पढ़ें Biggest Ramlila Of UP: उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग

Published at : 28 Sep 2025 07:13 PM (IST)
Tags :
Indian Tradition Tradition On Periods Tolini Marriage Unique Marriage Of Assam Unique Indian Tradition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की बायोपिक पर अखिलेश का तंज, बोले- 'BJP के 4 विधायक भी फिल्म...'
CM योगी की बायोपिक पर अखिलेश का तंज, बोले- 'BJP के 4 विधायक भी फिल्म...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की बायोपिक पर अखिलेश का तंज, बोले- 'BJP के 4 विधायक भी फिल्म...'
CM योगी की बायोपिक पर अखिलेश का तंज, बोले- 'BJP के 4 विधायक भी फिल्म...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
बिहार
Bihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
जनरल नॉलेज
Biggest Ramlila Of UP: उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
हेल्थ
Hypertension Signs In Eyes: आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget