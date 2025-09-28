हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBiggest Ramlila Of UP: उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग

Biggest Ramlila Of UP: उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग

Biggest Ramlila Of UP: आप सभी ने रामलीला कई बार देखी होगी. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रामलीला के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे भव्य है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Sep 2025 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

Biggest Ramlila Of UP: जब भी हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम स्वाभाविक रूप से हमारे मन में जरूर आता है. यह राज्य सदियों से भारतीय मूल्यों का रक्षक बना हुआ है और यहां की विरासत का सबसे शानदार उदाहरण है रामलीला का मंचन. हर साल छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक भगवान राम की कहानी रामलीला के जरिए दिखाई जाती है. लेकिन इनमें से एक रामलीला सबसे अलग है क्योंकि यह सबसे भव्य है. आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन किया जाता है.

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामलीला 

अगर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामलीला की बात करें तो यह अयोध्या में आयोजित की जाती है. अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है. यहां पर पवित्र सरयू नदी के किनारे राम कथा पार्क जैसी विशाल खुली जगह पर रामलीला का आयोजन किया जाता है. यहां पर हजारों या लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग शामिल होते हैं. यहां पर रामलीला का मंचन इतना भव्य किया जाता है कि लोग आध्यात्मिकता में लगभग खो ही जाते हैं.

120 फीट ऊंचे मंच 

यहां की रामलीला की खास बात यह है कि यह काफी भव्य आयोजित की जाती है. यहां का मंच 120 फीट तक ऊंचा बनाया जाता है. इतना ही नहीं बल्कि दर्शकों को एक शानदार अनुभव देने के लिए 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, एडवांस्ड लाइटिंग और शानदार साउंड सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. पारंपरिक कथा वाचन के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इस माहौल को और भी खूबसूरत बना देता है.

पूरे भारत में लाइव प्रसारण 

यहां पर यह सिर्फ एक स्थानीय त्यौहार नहीं है. बल्कि उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की मदद से अयोध्या की रामलीला का दूरदर्शन और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण किया जाता है. देश विदेश से बड़ी संख्या में दर्शक इसे देखते हैं.

फिल्मी रामलीला के नाम से मशहूर 

अयोध्या की रामलीला को फिल्मी रामलीला के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बॉलीवुड और टेलीविजन के कई लोकप्रिय कलाकार राम, सीता, लक्ष्मण, रावण और बाकी मुख्य पात्रों की भूमिका निभाते हैं. इससे दूर-दूर से लोग आकर्षित होते हैं और रामलीला को देखने के लिए आते हैं. 

अयोध्या की रामलीला एक ऐसा अनुभव है जो भारत की प्राचीन परंपराओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं. यह अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता की वजह से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध रामलीला बनी हुई है. हर साल यहां की भव्यता और बड़ी होती जाती है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है.

यह भी पढ़ें:  भारत के इन राज्यों में खाई जाती है सबसे ज्यादा मिठाई, जानिए लिस्ट में कितने नंबर पर है आपका राज्य

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Ramlila Uttar Pradesh Culture Biggest Ramlila
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
कौन हैं Mithun Manhas, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
कौन हैं मिथुन मन्हास, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
कौन हैं Mithun Manhas, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
कौन हैं मिथुन मन्हास, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
मध्य प्रदेश
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
हेल्थ
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
यूटिलिटी
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget