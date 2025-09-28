Biggest Ramlila Of UP: जब भी हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम स्वाभाविक रूप से हमारे मन में जरूर आता है. यह राज्य सदियों से भारतीय मूल्यों का रक्षक बना हुआ है और यहां की विरासत का सबसे शानदार उदाहरण है रामलीला का मंचन. हर साल छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक भगवान राम की कहानी रामलीला के जरिए दिखाई जाती है. लेकिन इनमें से एक रामलीला सबसे अलग है क्योंकि यह सबसे भव्य है. आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन किया जाता है.

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामलीला

अगर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामलीला की बात करें तो यह अयोध्या में आयोजित की जाती है. अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है. यहां पर पवित्र सरयू नदी के किनारे राम कथा पार्क जैसी विशाल खुली जगह पर रामलीला का आयोजन किया जाता है. यहां पर हजारों या लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग शामिल होते हैं. यहां पर रामलीला का मंचन इतना भव्य किया जाता है कि लोग आध्यात्मिकता में लगभग खो ही जाते हैं.

120 फीट ऊंचे मंच

यहां की रामलीला की खास बात यह है कि यह काफी भव्य आयोजित की जाती है. यहां का मंच 120 फीट तक ऊंचा बनाया जाता है. इतना ही नहीं बल्कि दर्शकों को एक शानदार अनुभव देने के लिए 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, एडवांस्ड लाइटिंग और शानदार साउंड सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. पारंपरिक कथा वाचन के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इस माहौल को और भी खूबसूरत बना देता है.

पूरे भारत में लाइव प्रसारण

यहां पर यह सिर्फ एक स्थानीय त्यौहार नहीं है. बल्कि उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की मदद से अयोध्या की रामलीला का दूरदर्शन और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण किया जाता है. देश विदेश से बड़ी संख्या में दर्शक इसे देखते हैं.

फिल्मी रामलीला के नाम से मशहूर

अयोध्या की रामलीला को फिल्मी रामलीला के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बॉलीवुड और टेलीविजन के कई लोकप्रिय कलाकार राम, सीता, लक्ष्मण, रावण और बाकी मुख्य पात्रों की भूमिका निभाते हैं. इससे दूर-दूर से लोग आकर्षित होते हैं और रामलीला को देखने के लिए आते हैं.

अयोध्या की रामलीला एक ऐसा अनुभव है जो भारत की प्राचीन परंपराओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं. यह अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता की वजह से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध रामलीला बनी हुई है. हर साल यहां की भव्यता और बड़ी होती जाती है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है.

