Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइंस्टा डेब्यू करते ही सोनिया गांधी की पहली रील वायरल, इतने व्यूज पर कितनी कमाई?

इंस्टा डेब्यू करते ही सोनिया गांधी की पहली रील वायरल, इतने व्यूज पर कितनी कमाई?

Sonia Gandhi Instagram: सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपना डेब्यू किया है. उन्होंने एक पहली रील डाली है जिस पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. आइए जानते हैं कि क्या इससे उन्हें कोई कमाई हुई है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 23 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई किताब का प्रचार किया।
  • लाखों व्यूज वाली रील से सीधी कमाई नहीं हुई।
  • यह अकाउंट जनसंपर्क हेतु है, वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं।
  • किताब 'बिलॉन्गिंग' 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।

Sonia Gandhi Instagram: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने 22 अक्टूबर 2026 को अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया है. उनकी पहली पोस्ट में उनकी आने वाली किताब "Belonging: A Journey of Love" की झलक दिखाई गई है. इस रील ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

 गुरुवार सुबह करीब 9:00 बजे शेयर की गई इस रील को 5 मिलियन व्यूज मिले हैं. रील के वायरल हो जाने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस पोस्ट से सोनिया गांधी को कोई कमाई हुई  है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

कोई कमाई नहीं 

रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी की पहली रील से डायरेक्ट कोई भी कमाई नहीं हुई है. भारत में राजनीतिक नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट आमतौर पर मोनेटाइज नहीं होते और ना ही इन पर व्यूज या फिर लाइक से कमाई करने के लिए कोई भी विज्ञापन चलाए जाते हैं. इस वजह से इस रील की पहुंच को इसके प्रदर्शन के बाद मिलने वाली किसी भी कमाई से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.


इंस्टा डेब्यू करते ही सोनिया गांधी की पहली रील वायरल, इतने व्यूज पर कितनी कमाई?

इंस्टाग्राम से कैसे होती है कमाई? 

आपको बता दें कि इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स के व्यूज आने पर कोई भी सीधे पैसे नहीं देता है. जिस तरह यूट्यूब पर व्यूज के हिसाब से तय फिक्स्ड पेमेंट है ऐसा इंस्टाग्राम पर नहीं है. भले ही आपकी रील पर 5 मिलियन व्यूज आते हो लेकिन इंस्टाग्राम से आपको कुछ भी कमाई नहीं होगी. लेकिन इतने ज्यादा व्यूज आ जाने का मतलब है कि आपकी रील वायरल हो चुकी है. इसके जरिए आप दूसरे तरीकों जैसे की ब्रांड डील्स, एफिलिएट, गिफ्ट सिर्फ ₹50000 से लेकर 4 लाख से ज्यादा तक कमा सकते हैं. 

ऐसा तब मुमकिन होता है जब आपके वायरल कंटेंट को देखकर ब्रांड आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मोटी रकम देते हैं. इसी के साथ अगर आपकी रील पर गिफ्ट ऑप्शन ऑन है तो आपकी ऑडियंस आपके स्टार या फिर गिफ्ट भेजती है. इंस्टाग्राम एक स्टार का करीब 0.01 डॉलर देता है.

कमर्शियल अकाउंट नहीं बल्कि एक पब्लिक प्लेटफार्म

इस अकाउंट का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना नहीं है. राजनेता अक्सर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने और जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. आज के दौर में इस जनता में युवा और जेनरेशन Z एक बड़ा हिस्सा शामिल है. इस मामले में अकाउंट शुरू करने से सोनिया गांधी को जानकारी साझा करने का एक और तरीका मिल गया है. उनके पेज पर मोनेटाइजेशन के विकल्प या फिर विज्ञापनों से होने वाली कमाई लागू नहीं होती. 

कहीं पर भी 50 लाख व्यूज से जुड़े किसी भी तरह के भुगतान का कोई भी जिक्र नहीं है. इसके बजाय इस रील को एक ऐसी पब्लिक पोस्ट के रूप में बताया जा रहा है जिसका उद्देश्य उनकी आने वाली किताब का प्रमोशन करना है. यह अंतर काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब कोई अकाउंट मोनेटाइज नहीं होता तो ज्यादा व्यूज मिलने का मतलब अपने आप कमाई नहीं होता. 


इंस्टा डेब्यू करते ही सोनिया गांधी की पहली रील वायरल, इतने व्यूज पर कितनी कमाई?

किताब की पहली झलक 

इस रियल में सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ नजर आ रही हैं. यह वीडियो दर्शकों को किताब के रिलीज होने से पहले ही उसकी एक झलक दिखाता है. इस किताब को एक आत्मकथा या फिर मेमॉयर के रूप में बताया गया है, जिसे हार्परकॉलिन्स द्वारा पब्लिश किया जा रहा है.  

यह किताब 10 नवंबर 2026 को पब्लिश होगी. इंस्टाग्राम पर इस शुरुआत के समय ने किताब को इसके प्रकाशन से ठीक पहले एक बड़े ऑनलाइन दर्शक वर्ग के सामने ला खड़ा किया है. हालांकि इस रील से कोई भी कमाई नहीं हुई है लेकिन इससे मिलने वाली पब्लिसिटी किताब के लिए मददगार साबित हो सकती है. इसके बाद प्री-बुकिंग और बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है. 

व्यूज और कमाई के बीच का अंतर 

इस रील को 5 मिलियन व्यूज मिले हैं. लेकिन इन व्यूज या फिर लाइक्स से कोई भी कमाई नहीं हुई है. राजनीतिक एकाउंट्स का इस्तेमाल आमतौर पर नागरिकों से संवाद करने के लिए किया जाता है ना की कमर्शियल इनफ्लुएंसर पेज के रूप में. इसी के साथ इस अकाउंट पर विज्ञापन चलाए जाने का भी कोई जिक्र नहीं है.

किताब को जो भी फायदा मिल सकता है वह इनडायरेक्ट रूप से होगा. ज्यादा लोगों तक पहुंचने से पाठकों को आने वाली किताब के बारे में पता चल सकता है. लेकिन बिक्री पर इसका कितना असर पड़ेगा यह अभी से तय नहीं किया जा सकता. सिर्फ रील के मशहूर होने से यह साबित नहीं होता कि किताब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है.

तीन अकाउंट्स को फॉलो करना 

सोनिया गांधी की इंस्टाग्राम पर सक्रियता काफी सीमित है. यह अकाउंट सिर्फ तीन प्रोफाइल को फॉलो करता है. इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक पेज शामिल है. फॉलो करने वालों की यह छोटी सी सूची इस बात को दर्शाती है कि इस अकाउंट का इस्तेमाल मुख्य रूप से लोगों से संवाद करने के लिए किया जा रहा है ना कि किसी बड़े कमर्शियल प्लेटफार्म के तौर पर. 

यह भी पढ़ें: क्या होता है पीस बॉन्ड, जानें इस पर साइन न करने पर क्या होता है?

बिना किसी प्रत्यक्ष कमाई के वायरल शुरुआत

सोनिया गांधी के इंस्टाग्राम पर आते ही कुछ ही घंटों में उन्हें लाखों व्यूज और फॉलोअर्स मिल गए हैं. इससे 10 नवंबर को रिलीज होने वाली उनकी किताब "Belonging: A Journey of Love" की तरफ लोगों का ध्यान गया है.

यह भी पढ़ें: कैसे स्टेटस सिंबल बना सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाना, इससे कितनी होती है कमाई?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Instagram Debut Sonia Gandhi Instagram Sonia Gandhi First Reel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
यह है 440 करोड़ की ब्रा, जानें क्या है इसकी खासियत?
यह है 440 करोड़ की ब्रा, जानें क्या है इसकी खासियत?
जनरल नॉलेज
क्या होता है पीस बॉन्ड, जानें इस पर साइन न करने पर क्या होता है?
क्या होता है पीस बॉन्ड, जानें इस पर साइन न करने पर क्या होता है?
जनरल नॉलेज
दशहरा सेलिब्रेशन के बाद कितनी प्रदूषित हुई दिल्ली, यह कितना खतरनाक?
दशहरा सेलिब्रेशन के बाद कितनी प्रदूषित हुई दिल्ली, यह कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
कैसे स्टेटस सिंबल बना सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाना, इससे कितनी होती है कमाई?
कैसे स्टेटस सिंबल बना सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाना, इससे कितनी होती है कमाई?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
बिहार
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
ट्रेंडिंग
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget