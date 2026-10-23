कैसे स्टेटस सिंबल बना सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाना, इससे कितनी होती है कमाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिनेमा की मुख्य आय टिकट नहीं, खाद्य-पेय बिक्री है।

Popcorn in Cinemas: सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है. यह दर्शकों की बदलती आदतों और फिल्म दिखाने के कारोबार से प्रभावित रहा है. कभी सड़क किनारे मिलने वाला एक सस्ता स्नैक माने जाने वाला पॉपकॉर्न अब मल्टीप्लेक्स जाने और शहरी जीवन शैली का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. आज किसी भी प्रीमियम एयर कंडीशनर सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न के 1 टब की कीमत ₹300 से ₹500 तक हो सकती है. इस तरह एक साधारण सा स्नैक फिल्म देखने के अनुभव का एक खास और प्रमुख हिस्सा बन चुका है.

यह बदलाव सांस्कृतिक परिवर्तन और व्यावसायिक रणनीति को दर्शाता है. सिनेमा संचालक अब खाने पीने की चीजों की बिक्री पर ज्यादा निर्भर हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि टिकट से होने वाली कमाई को फिल्म वितरकों और निर्माताओं के साथ बांटना पड़ता है, लेकिन खाने-पीने की चीजों की बिक्री से उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा मिलता है.

शुरुआती सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों का विरोध क्यों?

19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में सिनेमा हॉल खुद को एक प्रीमियम और शानदार जगह के रूप में पेश करते थे. सिनेमा संचालक दर्शकों को अंदर कुछ भी खाने से मना करते थे क्योंकि उन्हें यह डर था कि खाने पीने की चीजों से कालीन गंदे हो जाएंगे और वहां का माहौल खराब हो जाएगा. उस वक्त पॉपकॉर्न मुख्य रूप से सड़क किनारे बिकने वाला एक सस्ता स्नैक था.





आर्थिक मंदी ने बदली लोगों की आदत

1930 के दशक के आर्थिक संकट ने फिल्मों और स्नैक्स के बीच के रिश्ते को बदल दिया. जब लोगों के लिए महंगे मनोरंजन का खर्च उठाना मुश्किल हो गया तो सिनेमा के टिकट और पॉपकॉर्न एक किफायती विकल्प बन गए. दर्शक फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न खाने लगे. इसके बाद पॉपकॉर्न और सिनेमा जाने के बीच एक गहरा संबंध बन गया. यह सस्ता स्नैक कम खर्चे में बाहर घूमने-फिरने के अनुभव का एक बढ़िया साथी बन गया.

मल्टीप्लेक्स ने पॉपकॉर्न को एक प्रीमियम पहचान दी

भारत में 1990 और 2000 के दशक में PVR और INOX जैसे मल्टीप्लेक्स चेन के विस्तार ने फिल्म देखने के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया. अब साधारण पॉपकॉर्न के साथ-साथ कैरेमल और चीज जैसे प्रीमियम विकल्प भी आ गए. इन्हें बड़े टब में परोसा जाने लगा. माहौल कभी काफी बड़ा असर पड़ा. साफ सुथरा, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम और ब्रांडेड स्नैक ने मिलकर पॉपकॉर्न को शहरी जीवन शैली और एक खास सामाजिक दर्जे की पहचान बना दिया.

₹300 से ₹500 की कीमत वाला पॉपकॉर्न का टब, सड़क किनारे मिलने वाले उस पुराने स्नैक की छवि से काफी अलग है. कुछ दर्शकों के लिए इसकी उत्पादन लागत की तुलना में काफी ज्यादा कीमत होने के बावजूद इसे खरीदना अब सिनेमा जाने के अनुभव का एक हिस्सा बन चुका है.





टिकट की तुलना में खाने-पीने की चीज क्यों ज्यादा मायने रखती है?

सिनेमा संचालकों को टिकट बिक्री से मिलने वाली कमाई पर कुछ सीमा होती है. टिकट की कीमत का एक बड़ा हिस्सा, अक्सर 50% या फिर उससे भी ज्यादा, फिल्म वितरकों और निर्माताओं के पास चला जाता है. बिजली, किराया और स्टाफ का खर्च निकालने के बाद थिएटर मालिकों के पास सिर्फ फिल्म दिखाने से काफी कम मुनाफा बचता है.

खाने-पीने की चीजों का हिसाब-किताब काफी अलग होता है. ₹300 में बिकने वाले पॉपकॉर्न को बनाने में शायद सिर्फ ₹20 से ₹30 का खर्च आता है. इस आधार पर मुनाफा 1000% से 1200% तक हो सकता है. यही वजह है कि सिनेमाघर के पास टिकटों के साथ-साथ स्नैक्स और ड्रिंक बेचने का एक बड़ा प्रोत्साहन होता है.

कैप्टिव ऑडियंस यानी कि मजबूर दर्शक का पहलू भी खाने-पीने की चीजों की बिक्री को बढ़ावा देता है. सुरक्षा कारणों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते थिएटर के अंदर बाहर का खाना ले जाना माना है. लगभग 3 घंटे की फिल्म के दौरान अगर दर्शक को कुछ खाना पीना हो तो उन्हें थिएटर के अंदर मौजूद दुकानों से ही सामान खरीदना पड़ता है.

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PVR INOX कर रेवेन्यू इसके पैमाने को दिखाता है

वित्तीय वर्ष 2026 में PVR INOX ने पॉपकॉर्न और दूसरी खाने-पीने की चीजों से ₹2,088 करोड़ की कमाई की. इस दौरान टिकट बिक्री से उनका रेवेन्यू ₹3,530 करोड़ रहा. इन चीजों से मिलने वाला नेट प्रॉफिट मार्जिन टिकटों से मिलने वाले मार्जिन की तुलना में कई गुना ज्यादा है. हालांकि इसमें मुनाफे के सटीक आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

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