क्या होता है पीस बॉन्ड, जानें इस पर साइन न करने पर क्या होता है?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इसे न मानने या तोड़ने पर हिरासत और कानूनी कार्रवाई संभव है।

CJP Peace Bond: अभिनेता प्रकाश राज ने एक वीडियो जारी करके कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े आशुतोष और सौरभ दास को उनकी रिहाई की शर्त के रूप में शांति बॉन्ड पर साइन करने की जरूरत पर सवाल उठाया है. प्रकाश राज का यह आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले युवाओं को इस तरह के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने से उन पर भविष्य में विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने का दबाव पड़ सकता है.

इस मुद्दे ने इस बात पर ध्यान खींचा है कि शांति बॉन्ड का क्या मतलब है, अधिकारी इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और जब कोई साइन करने से मना कर दे तो क्या हो सकता है.

शांति बॉन्ड क्या है?

शांति बॉन्ड एक लिखित कानूनी उपक्रम है जिसमें एक व्यक्ति सार्वजनिक शांति बनाए रखने और तय समय के लिए एक अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करने का वादा करता है. इसे सजा के बजाए एक निवारक उपाय के रूप में बताया जाता है. इसका उद्देश्य अधिकारियों को संभावित अशांति या फिर झगड़े को रोकने में मदद करना है. साथ ही इसका उद्देश्य आगे अशांति होने से पहले शांति के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंता का समाधान करना है.

यह जरूरत पुलिस से कोई सामान्य अनुरोध नहीं है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 9 के तहत धारा 126 एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार देते हैं कि वह किसी व्यक्ति से शांति बॉन्ड साइन करने की मांग कर सके जब कोई आशंका हो कि सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का बॉन्ड 1 साल तक लागू रह सकता है.





अधिकारियों को बॉन्ड की जरूरत कब होती है?

प्रकाश राज द्वारा उठाए गए मामले में चिंता यह है कि क्या विरोध प्रतिभागियों को इस तरह के बॉन्ड पर साइन करने की जरूरत उन्हें भविष्य के प्रदर्शनों में भाग लेने से हतोत्साहित कर सकती है. राज का वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े आशुतोष और सौरभ दास के संबंध में जरूरत के इस्तेमाल पर सवाल उठता है. उनकी चिंता यह है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल युवा आगे की भागीदारी से बचने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं.





अगर कोई मना कर दे तो क्या होगा?

मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद शांति बॉन्ड पर साइन करने से इनकार करने के परिणाम हो सकते हैं. मजिस्ट्रेट व्यक्ति को हिरासत में लेने या फिर जेल भेजने का आदेश दे सकता है. हिरासत तब तक जारी रह सकती है जब तक व्यक्ति बॉन्ड पर साइड करने के लिए सहमत नहीं हो जाता या फिर वह अवधि जिसके लिए सुरक्षा मांगी गई थी खत्म नहीं हो जाती. अधिकतम अवधि को दर्शाते हुए 1 साल की अवधि को उदाहरण के तौर पर दिया गया है.

इसका मतलब यह नहीं होता कि इनकार करने से आजादी की हानि हो सकती है, भले ही बॉन्ड को दंडात्मक के बजाय निवारक के रूप में बताया गया हो. सटीक परिस्थिति और परिणाम प्रासंगिक आदेश और कार्यवाही पर निर्भर करते हैं.

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अगर साइन किए गए बॉन्ड का उल्लंघन हो तो क्या होगा?

बॉन्ड पर साइन करने से व्यक्ति के दायित्व समाप्त नहीं हो जाते. अगर व्यक्ति बाद में तय समय के दौरान इसकी शर्त का उल्लंघन करता है तो अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं. दिए गए उदाहरण में विरोध प्रदर्शन के दौरान और ज्यादा अशांति भड़काना या फिर नियमों का उल्लंघन करना शामिल है. पुलिस व्यक्ति को वापस हिरासत में ले सकती है और व्यक्ति को जुर्माना या फिर दूसरी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

इस वजह से बताए गए परिणाम इस आधार पर अलग-अलग होते हैं कि क्या व्यक्ति पहले उपक्रम पर साइन करने से इनकार करता है या फिर उस पर साइन करता है और बाद में उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है. दोनों स्थिति में बॉन्ड सार्वजनिक शांति के उल्लंघन को रोकने के अधिकारियों के घोषित उद्देश्य से जुड़ा है.

शांति बंधन का उद्देश्य अच्छे व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना और संभावित व्यवस्था को रोकना है. लेकिन इनकार करने पर हिरासत में भी लिया जा सकता है और बाद में उल्लंघन करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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