हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपानी या कुछ और... सूरज पर किस चीज की होती है बारिश? स्टडी में हुआ खुलासा

पानी या कुछ और... सूरज पर किस चीज की होती है बारिश? स्टडी में हुआ खुलासा

क्या आप जानते हैं कि धरती की तरह सूरज पर भी बारिश होती है लेकिन इसमें पानी नहीं बल्कि आग बरसती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हाल ही में हुई स्टडी में कौनसा सच सामने आया है.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 28 Oct 2025 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

धरती पर बारिश होना तो आम बात है पर अगर यही बारिश सूरज पर हो तो क्या होगा. ये बात सुनने में काफी अजीब है पर ये सच है कि सूरज पर भी बारिश होती है. हालांकि इस बारिश में असमान से पानी नहीं बरसता है. दरअसल, सूरज के बेहद गरम और आग का गोला होने के कारण यहां होने वाली बारिश में प्लाज्मा बरसता है. इस बारिश को साइंस्टिफिक भाषा में सोलर रेन या कोरोनल रेन कहते हैं. ऐसे में साइंटिस्ट्स ने इस बात का भी पता लगा लिया है कि ये कोरोनल रेन के होने का कारण क्या है? आइए जानते हैं इस बारे में.

क्या है सूरज पर होने वाली सोलर रेन?

सूरज की बाहरी परत कोरोना कहलाती है. सूरज की ये आउटर लेयर काफी गर्म होती है और इसका तापमान तकरीबन 7 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि काफी ज्यादा है. लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड बदलने के साथ ही कुछ गैसें हवा में ऊपर की ओर उठती हैं. बाद में जब यही गैसें ठंडी हो जाती हैं तो ठंडी या घनी (प्लाज्मा) होकर टुकड़ों में बदल जाती हैं. फिर यही टुकड़े भारी होने के कारण ऊपर की ओर जाने के बजाय नीचे की ओर गिरने लगते हैं. इस तरह ये बारिश जैसे नजर आते हैं और इन्हें सोलर रेन का नाम दिया गया है. 

रिसर्च में हुआ कौन-सा खुलासा?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिक कई साल से इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे कि सूरज पर इतना ज्यादा तापमान और गर्मी होने के बावजूद इसकी परत में ठंडी प्लाज्मा कैसे बन जाती है. इस स्टडी में सामने आया कि आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स के सूरज की आउटर लेयर में भरपूर मात्रा में मौजूद होने पर कूलिंग रेट बढ़ जाता है. दरअसल, जब ये एलिमेंट्स ज्यादा मात्रा में लूप के पास इक्कठे हो जाते हैं तो रेडिएशन बढ़ने और टेंपरेचर गिरने के कारण कंडेंसेशन की प्रोसेस होने लगती है और गैस ठंडी होने के कारण बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है और सोलर रेन या कोरोनल रेन के लिए जिम्मेदार होती है.

पृथ्वी पर कैसे पड़ेगा इसका असर?

सूरज इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों के लिए जरूरी है. ऐसे में इसमें होने वाले सभी बदलावों का असर पृथ्वी पर भी जरूर पड़ता है. दरअसल, जब सूरज से काफी ज्यादा रेडिएशन निकलती हैं तो इससे स्पेस वैदर इंपैक्ट होता है और सैटेलाइट्स, मोबाइल नेटवर्क्स और पावर ग्रेड्स पर भी असर पड़ता है.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 06:09 PM (IST)
Sun Plasma Coronal Rain Solar Rain
