Indian Rupee Value In Slovakia: स्लोवाकिया में कौन सी करेंसी चलती है, वहां भारत के 10000 में क्या-क्या खरीद सकते हैं?
Indian Rupee Value In Slovakia: स्लोवाकिया में Euro करेंसी चलती है. जानिए भारत के 10,000 रुपये वहां कितनी कीमत रखते हैं और इस रकम में खाना, घूमना व रोजमर्रा की कौन-कौन सी चीजें खरीदी जा सकती हैं.
Indian Rupee Value In Slovakia: अगर आप यूरोप घूमने का सपना देखते हैं लेकिन बजट की चिंता है, तो स्लोवाकिया आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है. यह देश अपने पुराने किलों, ऊंचे पहाड़ों और हरे-भरे जंगलों के लिए जाना जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि स्लोवाकिया यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता भी माना जाता है. बता दें कि यहां की करेंसी Euro है, क्योंकि स्लोवाकिया यूरोजोन का हिस्सा है.
2026 के आंकड़ों के मुताबिक स्लोवाकिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सिर्फ 36 है, जो यह बताता है कि यह यूरोप के सबसे सस्ते देशों में से एक है. यहां का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी 74 और सेफ्टी इंडेक्स 75 है यानी घूमने के लिए सुरक्षित और आरामदायक जगह है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि वे 10,000 रुपये से स्लोवाकिया क्या- क्या खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं.
1 Euro की भारतीय रुपये में क्या वैल्यू है?
स्लोवाकिया जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि वहां की करेंसी Euro की भारतीय रुपये में कितनी वैल्यू है. बता दें कि 1 Euro की कीमत करीब 110 भारतीय रुपये है. यानी अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप लगभग 90 से 91 Euro लेकर स्लोवाकिया जा सकते हैं.
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10,000 रुपये में खाना-पीना और घूमना सब हो सकता है
क्या आप जानते है भारत के 10,000 रुपये में स्लोवाकिया में क्या-क्या हो सकता है? तो जान लीजिए कि वहां एक सस्ते रेस्टोरेंट में एक बार खाना खाने का खर्च सिर्फ 889 रुपये है. अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में दो लोगों के साथ तीन कोर्स का खाना खाएं तो वो करीब 5,005 रुपये में हो जाता है. वहीं एक कप कॉफी का दाम मात्र 283 रुपये है. यानी 10,000 रुपये में आप कई दिन अच्छा खाना खा सकते हैं, खूब कॉफी पी सकते हैं और शहर का मजा ले सकते हैं. साथ ही एक बार का लोकल ट्रांसपोर्ट टिकट करीब 111 रुपये में मिलता है, तो घूमना भी बजट में आसानी से हो जाता है.
किराना और रोजमर्रा की चीजे भी सस्ती
कई लोग स्लोवाकिया में कुछ दिन रुकने का प्लान भी बनाते है और बाहर खाना खाने के बजाय वे खुद खाना बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यह और भी ज्यादा फायदेमंद है. एक व्यक्ति का एक महीने का किराना खर्च करीब 24,896 रुपये है यानी रोज का लगभग 830 रुपये. वहीं 10,000 रुपये में आप करीब 12 दिन का राशन आराम से खरीद सकते हैं. स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा और दूसरा बड़ा शहर कोशित्से दोनों ही घूमने के लिए शानदार जगहें हैं.
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