India SIR: बिहार के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है. इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे. इस पुनरीक्षण को 28 अक्टूबर से शुरू किया गया और यह 103 दिनों तक चलेगा. इसी बीच एक यह सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों का क्या होगा जो अब दिल्ली में रहते हैं. आइए जानते हैं कि वें एसआईआर कैसे कर सकते हैं.

दिल्ली में उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए मतदाता सूची कार्य

उत्तर प्रदेश के वें निवासी जो फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं अपनी मतदाता सूची से संबंधित सभी औपचारिकताएं सीधे दिल्ली में ही पूरी कर सकते हैं. एसआईआर प्रक्रिया के लिए वह उत्तर प्रदेश से अपने पुराने पंजीकरण को हटाते हुए दिल्ली की मतदाता सूची में अपने नाम को जोड़ सकते हैं. इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो जहां वह वर्तमान में रह रहा है.

यदि आपका नाम अभी भी उत्तर प्रदेश की सूची में पंजीकृत है लेकिन अब आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप अपना मतदाता पंजीकरण दिल्ली की मतदाता सूची में अपडेट करवा सकते हैं. इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग की वेबसाइट या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए से ऑनलाइन या बूथ लेवल ऑफिसर की मदद से ऑफलाइन किया जा सकता है. ये बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर मतदाताओं का विवरण इकट्ठा कर रहे हैं.

पुरानी मतदाता सूची से नाम हटाना

एक बार जब आपका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में जुड़ जाए तो उसे उत्तर प्रदेश की पुरानी सूची से भी हटाना जरूरी है. इससे दोहराव नहीं होगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि आपका वोट सिर्फ आपके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र में ही गिना जाए. इसके लिए आप चुनाव आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अनुरोध करके या फिर स्थानीय चुनाव कार्यालय के जरिए से फॉर्म 7 भरकर नाम को हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

प्रवासी मतदाताओं के लिए खास प्रावधान

इस बार एसआईआर प्रक्रिया मुख्य फोकस प्रवासी मतदाताओं पर भी है. चुनाव आयोग ने अधिकारियों को उन लोगों के लिए प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाने का निर्देश दिया है जो काम, शिक्षा या फिर बाकी कामों से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं. यह कदम दिल्ली जैसे राज्यों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी जगहों के श्रमिक और पेशेवर बड़ी आबादी में रहते हैं.

मतदाता पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

अपने मतदाता पंजीकरण या फिर स्थानांतरण को पूरा करने के लिए आपको आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की तस्वीर और एक निवास प्रमाण पत्र जैसे कि बिजली का बिल या फिर पानी का बिल जैसे दस्तावेज चाहिए होंगे.

ये भी पढ़ें: किस मिशन में RAW हो गया था बुरी तरह फेल, खुफिया एजेंसी के इस एजेंट ने किया खुलासा