हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia SIR: दिल्ली में रहने वाला यूपी का बंदा तो कैसे कराएगा SIR, ऐसे लोगों का क्या होगा?

India SIR: दिल्ली में रहने वाला यूपी का बंदा तो कैसे कराएगा SIR, ऐसे लोगों का क्या होगा?

India SIR: भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है. आइए जानते हैं वह व्यक्ति जो यूपी से है मगर दिल्ली में रहता है कैसे एसआईआर करा सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

India SIR: बिहार के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है. इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे. इस पुनरीक्षण को 28 अक्टूबर से शुरू किया गया और यह 103 दिनों तक चलेगा. इसी बीच एक यह सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों का क्या होगा जो अब दिल्ली में रहते हैं. आइए जानते हैं कि वें एसआईआर कैसे कर सकते हैं.

दिल्ली में उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए मतदाता सूची कार्य 

उत्तर प्रदेश के वें निवासी जो फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं अपनी मतदाता सूची से संबंधित सभी औपचारिकताएं सीधे दिल्ली में ही पूरी कर सकते हैं. एसआईआर प्रक्रिया के लिए वह उत्तर प्रदेश से अपने पुराने पंजीकरण को हटाते हुए दिल्ली की मतदाता सूची में अपने नाम को जोड़ सकते हैं. इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो जहां वह वर्तमान में रह रहा है. 

यदि आपका नाम अभी भी उत्तर प्रदेश की सूची में पंजीकृत है लेकिन अब आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप अपना मतदाता पंजीकरण दिल्ली की मतदाता सूची में अपडेट करवा सकते हैं. इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग की वेबसाइट या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए से ऑनलाइन या बूथ लेवल ऑफिसर की मदद से ऑफलाइन किया जा सकता है. ये बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर मतदाताओं का विवरण इकट्ठा कर रहे हैं. 

पुरानी मतदाता सूची से नाम हटाना 

एक बार जब आपका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में जुड़ जाए तो उसे उत्तर प्रदेश की पुरानी सूची से भी हटाना जरूरी है. इससे दोहराव नहीं होगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि आपका वोट सिर्फ आपके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र में ही गिना जाए. इसके लिए आप चुनाव आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अनुरोध करके या फिर स्थानीय चुनाव कार्यालय के जरिए से फॉर्म 7 भरकर नाम को हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

प्रवासी मतदाताओं के लिए खास प्रावधान 

इस बार एसआईआर प्रक्रिया मुख्य फोकस प्रवासी मतदाताओं पर भी है. चुनाव आयोग ने अधिकारियों को उन लोगों के लिए प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाने का निर्देश दिया है जो काम, शिक्षा या फिर बाकी कामों से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं. यह कदम दिल्ली जैसे राज्यों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी जगहों के श्रमिक और पेशेवर बड़ी आबादी में रहते हैं.

मतदाता पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज 

अपने मतदाता पंजीकरण या फिर स्थानांतरण को पूरा करने के लिए आपको आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की तस्वीर और एक निवास प्रमाण पत्र जैसे कि बिजली का बिल या फिर पानी का बिल जैसे दस्तावेज चाहिए होंगे.

ये भी पढ़ें: किस मिशन में RAW हो गया था बुरी तरह फेल, खुफिया एजेंसी के इस एजेंट ने किया खुलासा

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 29 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
SIR India SIR SIR Second Phase
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
यूटिलिटी
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
ट्रेंडिंग
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget