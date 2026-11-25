राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने बुधवार को कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है. उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा और साझा हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत बताई. डोभाल मालदीव की राजधानी माले में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की आठवीं बैठक को संबोधित कर रहे थे.

डोभाल ने कहा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और 'महासागर' विजन का संगम है. भारत कॉन्क्लेव के सदस्य देशों के साथ मिलकर उभरती गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की सामूहिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने भरोसा जताया कि यह मंच हिंद महासागर क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और साझा हितों की रक्षा करने का प्रभावी माध्यम बनेगा.

छह देश मिलकर करेंगे क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों का प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा मंच बनकर उभरा है. इसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, बांग्लादेश और सेशेल्स शामिल हैं. इस मंच पर मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबले और सीमा पार होने वाले अपराधों से निपटने के लिए सहयोग किया जाता है.

डोभाल ने कहा कि भारत ने इस मंच की स्थापना की पहल करने वाले देशों में अहम भूमिका निभाई थी. भारत श्रीलंका, मालदीव और अन्य सदस्य देशों के साथ करीबी सहयोग जारी रखना चाहता है. उन्होंने सभी देशों को आश्वस्त किया कि साझा उद्देश्यों को हासिल करने के लिए भारत हर संभव मदद और सहयोग देगा.

पीएम मोदी ने पेश किया था महासागर विजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मार्च में मॉरीशस यात्रा के दौरान 'महासागर' विजन की घोषणा की थी. इसका पूरा नाम 'म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन' है. इस पहल का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भारत के संबंधों में सुरक्षा और विकास के साझा प्रयासों को बढ़ावा देना है.

2020 में हुई थी कॉन्क्लेव की शुरुआत

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी. उस समय भारत, श्रीलंका और मालदीव ने समुद्री सहयोग से जुड़ी त्रिपक्षीय बैठक के दायरे और सदस्यता का विस्तार करने पर सहमति जताई थी. इस मंच के तहत पांच प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग किया जाता है. इनमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुकाबला, मानव तस्करी एवं संगठित अपराधों पर रोक, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल हैं. इसके अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में भी सदस्य देश एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं.