हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?

Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?

Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीत लिया है. आइए जानते हैं कि चंडीगढ़ में मेयर को कितनी सैलरी दी जाती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी के मेयर चुनाव जीतने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. यह चुनाव गुरुवार को निगम सदन के अंदर हुआ और पिछले सालों के उलट इस बार यह चुनाव हाथ उठाकर वोटिंग के जरिए कराया गया. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर चंडीगढ़ के मेयर को कितनी सैलरी मिलेगी.

चंडीगढ़ मेयर की सैलरी 

मंत्रियों या फिर विधायकों की तरह चंडीगढ़ के मेयर को फिक्स्ड सैलेरी नहीं मिलती है. इसके बजाय इस पद के साथ एक मानदेय और कई भत्ते दिए जाते हैं. यह सब मिलकर ही मेयर की महीने की इनकम बनाते हैं. यह स्ट्रक्चर सरकारी सैलरी की तरह काम करने के बजाय ऑफिशियल कामों में मदद करने के लिए बनाया गया है.

चंडीगढ़ मेयर की महीने की इनकम का ब्रेकडाउन

अभी मेयर को हर महीने 15000 का मानदेय दिया जाता है. इसके साथी ऑफिशियल काम और पब्लिक जिम्मेदारियां को मैनेज करने के लिए ₹30000 का कॉन्स्टिट्यूएंसी भत्ता दिया जाता है. यह दोनों रकम मिलकर महीने की ₹45000 की अमाउंट बन जाते हैं. इसके अलावा मेयर को कम्युनिकेशन से जुड़े खर्चों के लिए हर महीने ₹2000 का टेलीफोन भत्ता भी दिया जाता है. आपको बता दें कि अगस्त 2021 में कुल महीने के भत्ते को बढ़ाकर ₹63000 करने का एक प्रस्ताव पेश किया गया था.

मेयर को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं

सीधे फाइनेंशियल फायदे के अलावा चंडीगढ़ के मेयर को कई सरकारी सुविधाएं भी दी जाती हैं. इनमें एक ऑफिशियल गाड़ी आमतौर पर एक इनोवा और साथ में ड्राइवर भी दिया जाता है. इसी के साथ फ्यूल का पूरा खर्च म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उठाता है.

कुछ बाकी ऑफिशियल सुविधाएं 

मेयर को चंडीगढ़ में सरकारी रहने की जगह दी जाती है. जिससे वे एडमिनिस्ट्रेटिव काम के करीब रह सकें. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग में एक पूरी तरह से फर्निश्ड ऑफिस भी अलॉट किया जाता है. 

ऑफिशियल मीटिंग और मेहमानों से बातचीत को मैनेज करने के लिए मेयर को एक एंटरटेनमेंट भत्ता भी दिया जाता है. यह हाल ही में ₹12000 से बढ़कर ₹15000 हुआ है. इसके अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग और फाइनेंस एंड कांट्रैक्ट्स कमेटी के सेशन में शामिल होने के लिए एक अलग से मीटिंग फीस दी जाती है. मानदेय, भत्ते और सुविधाओं का कॉन्बिनेशन इस पद के एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर को दिखता है. इस पद पर मासिक आय से ज्यादा काफी ज्यादा प्रभाव और फैसले लेने की शक्ति मायने रखती है.

ये भी पढ़ें:  यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Chandigarh Mayor Saurav Joshi Mayor Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Ajit Pawar Assets Explained: land, flats, FD, Shares सब कुछ | Paisa Live
Budget 2026: Health, Life और Pension Insurance पर बड़ा ऐलान? | Paisa Live
Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'मैं ओवरकॉन्फिडेंट था...' सुनील शेट्टी से खुद को बेहतर समझते थे अर्चना पूरन सिंह के पति, किया खुलासा
'मैं ओवरकॉन्फिडेंट था...' सुनील शेट्टी से खुद को बेहतर समझते थे अर्चना पूरन सिंह के पति, किया खुलासा
हेल्थ
How Cold Is Too Cold: कितनी ठंड सह सकता है हमारा शरीर, ज्यादा सर्दी बढ़ने पर क्या होती हैं दिक्कतें?
कितनी ठंड सह सकता है हमारा शरीर, ज्यादा सर्दी बढ़ने पर क्या होती हैं दिक्कतें?
यूटिलिटी
30 हजार रुपये है सैलरी तो किस हिसाब से होना चाहिए खर्च? जानें फाइनेंस मैनेज करने का तरीका
30 हजार रुपये है सैलरी तो किस हिसाब से होना चाहिए खर्च? जानें फाइनेंस मैनेज करने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका! फरवरी महीने में 10 फीसद ज्यादा चुकाना पड़ेगा बिल
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका! फरवरी महीने में 10 फीसद ज्यादा चुकाना पड़ेगा बिल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget