हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia EU Trade Deal: यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?

India EU Trade Deal: यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?

India EU Trade Deal: हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हुई है. आइए जानते हैं कि इस ट्रेड डील का फायदा कब से मिलना शुरू होगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Jan 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

India EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी लंबे समय से प्रतिष्ठित ट्रेड डील की घोषणा कर दी है. लोगों को ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय लग्जरी गाड़ियां और यूरोपियन वाइन की कीमतों में अचानक गिरावट देखने को मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं कि यह डील कब से लागू होगी?

क्या है भारत और यूरोपीय संघ डील में?

भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो डील फाइनल हुई है वह एक व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इसका मकसद दोनों पक्षों के बीच ट्रेड किए जाने वाले सामान और सेवा पर टैरिफ कम करना है. टैरिफ असल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाले टैक्स होते हैं और इन्हें कम करने से प्रोडक्ट सस्ते और ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनते हैं. इस समझौते के लिए बातचीत 18 साल तक चली. 

यूरोपियन गाड़ियां और वाइन कब सस्ती होंगी? 

दरअसल यह  डील एक टेक्निकल और कानूनी चरण में प्रवेश करेगी. इसमें कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे. इस दौरान कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी. साथ ही दोनों पक्षों के मौजूदा कानून के साथ उन्हें मिलाया जाएगा. यह ग्राउंड वर्क पूरा होने के बाद ही टैरिफ में कमी बाजार की कीमतों में दिखने शुरू होगी.

यह डील रातों-रात क्यों लागू नहीं हो सकती?

दरअसल सबसे पहले भारत और यूरोपीय संघ की कानूनी टीमें भविष्य के विवादों को रोकने के लिए हर क्लॉज की बारीकी से जांच करेंगी. इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 6 महीने या उससे ज्यादा लग सकते हैं. उसके बाद समझौते का 24 आधिकारिक यूरोपीय संघ भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा. अनुवाद पूरा होने के बाद दस्तावेजों पर सभी पक्षों द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे. 

आपको बता दें कि हस्ताक्षर के बाद पहले फेज में 2027 और 2030 के बीच टेक्सटाइल, कपड़ों और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर टैरिफ में लगभग 30% से 40% की कमी की जा सकती है. दूसरे फेज में 2030 से 2034 तक भारी मशीनरी और ऑटोमोबाइल पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इसी के साथ प्रीमियम शराब, वाइन और हाई एंड टेक्नोलॉजी पर टैरिफ आखिरी फेज में 2035 और 2037 के बीच कम होगा.

आर्थिक असर कब देखने को मिलेगा?

भारत अभी यूरोप को सालाना लगभग 136 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है. इस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 5-6 सालों में एक्सपोर्ट बढ़कर 200 बिलियन डॉलर हो सकता है.

ये भी पढ़ें: भारत ने बचाई थी इस देश के राष्ट्रपति की जान, जानें कैसे दुश्मनों के बीच से निकाला था सुरक्षित?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
India EU Trade Deal EU FTA European Cars India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
महाराष्ट्र
विवादों से घिरा रहा कैप्टन सुमित कपूर का करियर, उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन, क्रैश में मौत
विवादों से घिरा रहा कैप्टन सुमित कपूर का करियर, उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन, क्रैश में मौत
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
महाराष्ट्र
विवादों से घिरा रहा कैप्टन सुमित कपूर का करियर, उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन, क्रैश में मौत
विवादों से घिरा रहा कैप्टन सुमित कपूर का करियर, उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन, क्रैश में मौत
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Prediction: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
लाइफस्टाइल
36 की उम्र में भी फिट और ग्लैमरस हैं बॉर्डर 2 एक्ट्रेस सोनम बाजवा, जानें उनकी फिटनेस का फॉर्मूला
36 की उम्र में भी फिट और ग्लैमरस हैं बॉर्डर 2 एक्ट्रेस सोनम बाजवा, जानें उनकी फिटनेस का फॉर्मूला
यूटिलिटी
नया Aadhaar ऐप क्या कर सकता है? अब घर बैठे होंगे ये बड़े काम, जानिए पूरी लिस्ट
नया Aadhaar ऐप क्या कर सकता है? अब घर बैठे होंगे ये बड़े काम, जानिए पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: पहले गाड़ी फूटी, फिर किस्मत! एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर व्लॉग बना रहे ड्राइवर को ट्रक ने ठोका
पहले गाड़ी फूटी, फिर किस्मत! एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर व्लॉग बना रहे ड्राइवर को ट्रक ने ठोका
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget