India EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी लंबे समय से प्रतिष्ठित ट्रेड डील की घोषणा कर दी है. लोगों को ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय लग्जरी गाड़ियां और यूरोपियन वाइन की कीमतों में अचानक गिरावट देखने को मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं कि यह डील कब से लागू होगी?

क्या है भारत और यूरोपीय संघ डील में?

भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो डील फाइनल हुई है वह एक व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इसका मकसद दोनों पक्षों के बीच ट्रेड किए जाने वाले सामान और सेवा पर टैरिफ कम करना है. टैरिफ असल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाले टैक्स होते हैं और इन्हें कम करने से प्रोडक्ट सस्ते और ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनते हैं. इस समझौते के लिए बातचीत 18 साल तक चली.

यूरोपियन गाड़ियां और वाइन कब सस्ती होंगी?

दरअसल यह डील एक टेक्निकल और कानूनी चरण में प्रवेश करेगी. इसमें कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे. इस दौरान कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी. साथ ही दोनों पक्षों के मौजूदा कानून के साथ उन्हें मिलाया जाएगा. यह ग्राउंड वर्क पूरा होने के बाद ही टैरिफ में कमी बाजार की कीमतों में दिखने शुरू होगी.

यह डील रातों-रात क्यों लागू नहीं हो सकती?

दरअसल सबसे पहले भारत और यूरोपीय संघ की कानूनी टीमें भविष्य के विवादों को रोकने के लिए हर क्लॉज की बारीकी से जांच करेंगी. इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 6 महीने या उससे ज्यादा लग सकते हैं. उसके बाद समझौते का 24 आधिकारिक यूरोपीय संघ भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा. अनुवाद पूरा होने के बाद दस्तावेजों पर सभी पक्षों द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे.

आपको बता दें कि हस्ताक्षर के बाद पहले फेज में 2027 और 2030 के बीच टेक्सटाइल, कपड़ों और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर टैरिफ में लगभग 30% से 40% की कमी की जा सकती है. दूसरे फेज में 2030 से 2034 तक भारी मशीनरी और ऑटोमोबाइल पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इसी के साथ प्रीमियम शराब, वाइन और हाई एंड टेक्नोलॉजी पर टैरिफ आखिरी फेज में 2035 और 2037 के बीच कम होगा.

आर्थिक असर कब देखने को मिलेगा?

भारत अभी यूरोप को सालाना लगभग 136 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है. इस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 5-6 सालों में एक्सपोर्ट बढ़कर 200 बिलियन डॉलर हो सकता है.

