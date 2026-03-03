हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Nuclear Radiation Risk: ईरान में अगर फैला न्यूक्लियर रेडिएशन तो कितने देशों में होगा खतरा, जानें इससे बचने का तरीका

Iran Nuclear Radiation Risk: ईरान में अगर फैला न्यूक्लियर रेडिएशन तो कितने देशों में होगा खतरा, जानें इससे बचने का तरीका

Iran Nuclear Radiation Risk: ईरान में तनाव के बीच न्यूक्लियर रेडिएशन की संभावना को लेकर चिंताएं देखने को मिल रही हैं. आइए जानते हैं कि इन रेडिएशन से कितने देशों को खतरा हो सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Mar 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

Iran Nuclear Radiation Risk: वेस्ट एशिया में चल रहे मिलिट्री टेंशन के बीच ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन की संभावना को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी है कि इस इलाके में लगातार हमले से न्यूक्लियर सेफ्टी को खतरा बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक कोई रेडिएशन लीक नहीं मिला है लेकिन सबसे बुरी हालत में रेडियोलॉजिकल रिलीज की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता. आइए जानते हैं कि ईरान में अगर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया तो कितने देशों में खतरा बन सकता है.

कितने देश प्रभावित हो सकते हैं? 

अगर कोई भी रेडिएशन लिक होता है खासकर बुशहर जैसे तटीय प्लांट से तो खड़ी इलाके के कम से कम 6 से 8 देशों को अलग-अलग लेवल का खतरा हो सकता है. इसका सही असर हवा की दिशा, समुद्र की लहर और नुकसान के लेवल पर निर्भर करेगा. सबसे ज्यादा खतरा ईरान के सीधे पड़ोसी और खाड़ी देशों को होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि वह भौगोलिक रूप से पास हैं और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं.

खाड़ी के देश जिन्हें तुरंत खतरा 

कुवैत, कतर और बहरीन को बड़ी चिंता हो सकती है क्योंकि वे पीने के पानी के लिए समुद्री पानी को डीसैलिनेट करने वाले प्लांट पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. अगर रेडियोएक्टिव चीजें खाड़ी के पानी को गंदा करती हैं तो डीसैलिनेशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है. इससे ताजे पानी की सप्लाई में रुकावट आ सकती है.

यूनाइटेड अरब अमीरात खासतौर पर कमजोर है. क्योंकि उसका 80% से ज्यादा पीने का पानी डीसैलिनेट किए गए समुद्री पानी से ही आता है. खाड़ी में कोई भी गंदगी जल्दी ही पानी की सुरक्षा का मुद्दा बन सकती है.

यह भी पढ़ें: ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?

हवा से फैलने वाले रेडिएशन का खतरा 

सऊदी अरब, ओमान और इराक भौगोलिक रूप से ईरान के पास हैं. वे हवा से आने वाले रेडियोएक्टिव कणों के संपर्क में आ सकते हैं. किसी बड़े लीक की स्थिति में मौसम के हालात के आधार पर हवा से फैलने वाली गंदगी कुछ ही घंटे में सीमाओं के पार भी फैल सकती है.

जॉर्डन और सीरिया को भी इलाके में अस्थिरता और उनके इलाकों में न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी होने की वजह से इनडायरेक्ट रिस्क का सामना करना पड़ सकता है. इससे इलाके में पूरी सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं.

रेडिएशन से कैसे बच सकते हैं?

रेडिएशन निकलने की अचानक होने वाली स्थिति में सुरक्षा कम से कम संपर्क में आने पर निर्भर करती है. सबसे जरूरी कदम घर के अंदर जाना है. ईंट या फिर कंक्रीट से बनी इमारत के अंदर रहना बाहर रहने से बेहतर सुरक्षा देता है. इसी के साथ दरवाजे और खिड़कियां बंद होनी चाहिए और पंखे या एयर कंडीशनर जैसे वेंटीलेशन सिस्टम जो बाहर की हवा को खींचते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए. 

समय और दूरी के नियम काफी ज्यादा जरूरी हैं. सोर्स के पास जितना कम समय बिताया जाए और जितना दूर रहा जाए, रिस्क उतना ही कम होगा. खाने और पानी की सेफ्टी भी जरूरी हो जाती है. लोगों को सिर्फ सील बंद बोतल वाला पानी और ठीक से पैक या फिर कैन वाला खाना ही लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें: परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा यूरेनियम चाहिए, ईरान को कहां से मिलता है ये सामान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Israel America Iran War Iran Nuclear Radiation Risk IAEA Warning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Iran Nuclear Radiation Risk: ईरान में अगर फैला न्यूक्लियर रेडिएशन तो कितने देशों में होगा खतरा, जानें इससे बचने का तरीका
ईरान में अगर फैला न्यूक्लियर रेडिएशन तो कितने देशों में होगा खतरा, जानें इससे बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
Chechnya Music Law: इस देश में नहीं बजा सकते बहुत तेज या बहुत धीमे म्यूजिक, जानें क्यों बनाया गया था यह अजीब नियम
इस देश में नहीं बजा सकते बहुत तेज या बहुत धीमे म्यूजिक, जानें क्यों बनाया गया था यह अजीब नियम
जनरल नॉलेज
Chabahar Port Investment: ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?
ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?
जनरल नॉलेज
इस मुस्लिम देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन
इस मुस्लिम देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
बिहार
सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'
सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
शिक्षा
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं? जानिए प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं? जानिए प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget