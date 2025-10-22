हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस स्वतंत्रता सेनानी पर किया था प्रॉपर्टी केस, जानें क्या था पूरा मामला?

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस स्वतंत्रता सेनानी पर किया था प्रॉपर्टी केस, जानें क्या था पूरा मामला?

सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ. वे खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 22 Oct 2025 09:23 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज भी लौह पुरुष के नाम से याद किया जाता है. हर साल भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है. वहीं इस साल भी लोग भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म तिथि की 150वीं जयंती को विशेष रूप से मनाने की तैयारी में जुटे हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ. वे खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरदार पटेल ने एक बार भारत के ही एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी पर प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा दायर कर दिया था, इस पूरे मामले की कहानी बेहद दिलचस्प है और कम लोग ही इससे वाकिफ हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस स्वतंत्रता सेनानी पर प्रॉपर्टी केस किया था और पूरा मामला क्या था?

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस स्वतंत्रता सेनानी पर किया था केस?

सरदार पटेल ने एक बार भारत के ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस पर प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा दायर कर दिया था. साल 1933 में सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठलभाई पटेल की तबीयत यूरोप में बिगड़ गई. उस समय सुभाष चंद्र बोस भी उनके साथ थे और उनकी सेवा कर रहे थे. बीमारी के दौरान, सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठलभाई ने एक वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा  सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया. उन्होंने लिखा कि यह धन विदेशों में भारत की आजादी की मुहिम के लिए यूज किया जाए. यह बात जब वल्लभभाई पटेल को पता चली, तो उन्होंने इस वसीयत पर सवाल खड़े कर दिए. उनका कहना था कि इस वसीयत में किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं हैं, सारे गवाह सुभाष बाबू के बंगाल के हैं, जबकि उस समय जेनेवा में कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे, क्या यह सही है कि एक बीमार व्यक्ति इतनी बड़ी वसीयत किसी के नाम कर दे, जब वह होश में भी ठीक से न हो. इन सब सवालों के चलते सरदार पटेल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया और कहा कि यह वसीयत वैध नहीं है. 

सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रॉपर्टी केस कोर्ट का फैसला 

बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई जस्टिस बी. जे. वाडिया की अदालत में हुई. वल्लभभाई पटेल खुद एक अनुभवी वकील थे, इसलिए उन्होंने मामले को बेहद मजबूती से कोर्ट में रखा. कोर्ट ने फैसला सरदार पटेल के पक्ष में दिया, कहा गया कि कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते विट्ठल भाई पटेल की संपत्ति वल्लभभाई को मिलनी चाहिए, न कि किसी तीसरे व्यक्ति को भले ही वो कोई स्वतंत्रता सेनानी ही क्यों न हो. बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस फैसले को फेडरल कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरदार पटेल ने वह सारी संपत्ति विट्ठल भाई पटेल के नाम से एक ट्रस्ट में डाल दी, जिसका मकसद समाज की भलाई, शिक्षा और जनकल्याण था.  इस ट्रस्ट ने लंबे समय तक समाज के लिए काम किया है. 

यह भी पढ़ें: Most Expensive Lawyers: कौन हैं भारत के सबसे महंगे वकील, जान लें एक सुनवाई के लिए कितना लेते हैं पैसा?

Published at : 22 Oct 2025 09:22 AM (IST)
Tags :
Sardar Patel Subhash Chandra Bose Vallabhbhai Patel Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti Freedom Fighter Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
बिहार
महागठबंधन में लेफ्ट और VIP फायदे में, NDA के घटक दलों को हो रहा नुकसान, सीटों के समीकरण ने चौंकाया
महागठबंधन में लेफ्ट और VIP फायदे में, NDA के घटक दलों को हो रहा नुकसान, सीटों के समीकरण ने चौंकाया
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 20: तीसरे मंगलवार भी 'कांतारा चैप्टर 1' ने धुआंधार छाप नोट, बस इतने करोड़ कमाते ही 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ बन जाएगी नंबर 1 फिल्म
'कांतारा चैप्टर 1' ने तीसरे मंगलवार भी काटा गदर, धुआंधार छापे नोट, अब खतरे में है 'छावा' का रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs AUS: साई दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईबाबा का आशीर्वाद
साई दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईबाबा का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
बिहार
महागठबंधन में लेफ्ट और VIP फायदे में, NDA के घटक दलों को हो रहा नुकसान, सीटों के समीकरण ने चौंकाया
महागठबंधन में लेफ्ट और VIP फायदे में, NDA के घटक दलों को हो रहा नुकसान, सीटों के समीकरण ने चौंकाया
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 20: तीसरे मंगलवार भी 'कांतारा चैप्टर 1' ने धुआंधार छाप नोट, बस इतने करोड़ कमाते ही 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ बन जाएगी नंबर 1 फिल्म
'कांतारा चैप्टर 1' ने तीसरे मंगलवार भी काटा गदर, धुआंधार छापे नोट, अब खतरे में है 'छावा' का रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs AUS: साई दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईबाबा का आशीर्वाद
साई दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईबाबा का आशीर्वाद
विश्व
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
हेल्थ
सिर में सिर्फ दर्द है या ब्रेन ट्यूमर ने कर ली एंट्री? इन वॉर्निंग सिग्नल से पता लगती है असली प्रॉब्लम
सिर में सिर्फ दर्द है या ब्रेन ट्यूमर ने कर ली एंट्री? इन वॉर्निंग सिग्नल से पता लगती है असली प्रॉब्लम
नौकरी
​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी
​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी
ट्रेंडिंग
पोते ने रॉकेट में लगाई आग! दादा जी बन गए निशाना- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
पोते ने रॉकेट में लगाई आग! दादा जी बन गए निशाना- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget