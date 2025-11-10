विकसित यूपी 2047 में फीडबैक देने में संभल टॉपर, क्या इससे तेज होगा जिले का डिवेलपमेंट?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजविकसित यूपी 2047 में फीडबैक देने में संभल टॉपर, क्या इससे तेज होगा जिले का डिवेलपमेंट?

Developed UP 2047 Mission: विकसित यूपी @2047 अभियान में संभल ने सबसे ज्यादा जागरूकता दिखाई, फीडबैक देने में यह जिला अग्रणी बना. जौनपुर, गाजीपुर, महराजगंज, सोनभद्र और हरदोई भी टॉप सूची में शामिल हुए.

By : निधि पाल | Updated at : 10 Nov 2025 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के छोटे-से जिले संभल ने इस बार बड़ा कमाल किया है. राज्य सरकार की विकसित यूपी 2047 योजना में जब लोगों से फीडबैक मांगा गया, तो सबसे आगे संभल निकला. विकास की रफ्तार पर राय देने में इस जिले ने सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या फीडबैक में टॉपर बनना ही काफी है? क्या इस पहल से संभल की असल तस्वीर बदलेगी और जिला वाकई तेज रफ्तार विकास की राह पर बढ़ेगा?

टॉप पर रहा संभल

उत्तर प्रदेश में चल रही महत्वाकांक्षी योजना ‘विकसित यूपी 2047’ का मकसद राज्य को अगले दो दशकों में देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों की कतार में लाना है. इस मिशन के तहत सरकार ने आम जनता से ऑनलाइन और ऑफलाइन फीडबैक मांगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोग अपने क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सोचते हैं और किन बदलावों की जरूरत महसूस करते हैं.

इस प्रक्रिया में संभल जिले ने सबको हैरान कर दिया. जहां बड़े-बड़े शहरों से कम प्रतिक्रिया आई, वहीं संभल ने फीडबैक देने में पहला स्थान हासिल किया. यह इस बात का संकेत है कि यहां के लोग अब विकास की दिशा में सक्रिय रूप से सोचने और बोलने लगे हैं.

क्या है विकसित यूपी 2047 योजना?

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन का हिस्सा है. इसका उद्देश्य है कि हर जिले की अपनी विकास कहानी तैयार की जाए. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में जनता की राय लेकर सरकार भविष्य की नीतियों का खाका तैयार कर रही है.

संभल क्यों बना टॉपर?

अधिकारियों का कहना है कि संभल में पंचायत स्तर पर फीडबैक कैंप लगाए गए. गांव-गांव जाकर युवाओं, शिक्षकों, किसानों और महिलाओं से उनके सुझाव लिए गए. लोगों ने अपनी समस्याओं के साथ-साथ समाधान भी सुझाए, जैसे बेहतर सड़कें, साफ पानी, रोजगार के अवसर और स्कूलों में तकनीकी शिक्षा. यही सक्रियता संभल को टॉपर बना गई. खास बात यह है कि यहां के युवाओं ने ऑनलाइन माध्यम से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे, जिससे यह जिला तकनीकी रूप से भी आगे निकलता दिखा है.

क्या इससे तेज होगा विकास?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनता की भागीदारी से विकास योजनाएं अधिक प्रभावी होती हैं. अगर संभल की जनता ने अपनी जरूरतें और प्राथमिकताएं स्पष्ट बता दी हैं, तो सरकार को यह पता चलेगा कि किस दिशा में निवेश करना है. ऐसे में संभावना है कि जिले के विकास कार्यों में तेजी आएगी.

हालांकि, केवल फीडबैक भर देना काफी नहीं है. असली चुनौती उस फीडबैक को जमीन पर उतारने की है. योजना बन जाने के बाद भी अगर क्रियान्वयन में देरी हुई, तो संभल का यह उत्साह व्यर्थ चला जाएगा. लेकिन अगर सरकार ने इन सुझावों को गंभीरता से अपनाया, तो यह जिला भविष्य में विकसित यूपी का चेहरा बन सकता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 10 Nov 2025 06:54 AM (IST)
