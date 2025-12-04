रूस में किस धर्म की कितनी आबादी, इनमें कितने हिंदू और कितने मुस्लिम?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं. यूक्रेन युद्ध के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है, इसलिए दिल्ली में उनके स्वागत और सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं. पुतिन की इस यात्रा में भारत-रूस के बीच सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का मकसद है. यह दौरा भारत-अमेरिकी संबंधों में हाल ही में आई चुनौतियों और तल्खियों के बीच हो रहा है. रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है.

इसी बीच पुतिन के साथ-साथ रूस के बारे में कई चीजें सर्च कर रहे हैं. रूस, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है. यह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है.रूस की अनुमानित जनसंख्या 2024 में लगभग 14.6 करोड़ है. वहीं पिछले कुछ वर्षों में रूस की जनसंख्या में मामूली गिरावट देखी गई है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि रूस में किस धर्म की कितनी आबादी है और इनमें कितने हिंदू और कितने मुस्लिम है.

रूस में किस धर्म की कितनी आबादी?



रूस में अलग-अलग धर्मों के लोग रहते है, लेकिन यहां ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है.रूस में लगभग 47.4 प्रतिशत लोग ईसाई धर्म को मानते हैं. रूस में ईसाई धर्म की शुरुआत लगभग एक हजार साल पहले हुई थी. इनमें ज्यादातर लोग पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई धर्म के अनुयायी हैं.गैर-ईसाई धर्मों का हिस्सा लगभग 8 प्रतिशत है. रूस में मुस्लिम आबादी भी है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 6.5 प्रतिशत है. इसके अलावा रूस में बौद्ध धर्म और बुतपरस्ती को मानने वालों की संख्या बहुत कम है. बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग कुल जनसंख्या का लगभग 1.2 प्रतिशत है, और अन्य धर्मों का पालन करने वालों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम हैं.

इनमें कितने हिंदू और कितने मुस्लिम?

रूस में हिंदू धर्म की स्थिति बहुत ही कम है. रूस में हिंदू समुदाय मुख्य रूप से प्रवासी भारतीय और योग, वेद और आयुर्वेद से जुड़े लोग हैं. यहां कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत कम है, लगभग 0.01 प्रतिशत के आसपास माना जाता है. रूस का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है. रूस में लगभग 5 से 10 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है. तातारस्तान, चेचन्या, दागेस्तान जैसे जरूरी क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं. रूस में 15 से 20 प्रतिशत लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते. रूस की धार्मिक पहचान में यह सबसे प्रमुख और प्रभावशाली धर्म है.

यह भी पढ़ें: Putin India Visit: कितने तरीके के हथियार खुद चला लेते हैं व्लादिमीर पुतिन, कौन देता है उन्हें ट्रेनिंग