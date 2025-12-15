हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRupee VS Dollar: अगर आज डॉलर के बराबर हो जाए भारतीय रुपया, कितना सस्ता हो जाएगा iPhone; क्या-क्या बदल जाएगा?

Rupee VS Dollar: अगर आज डॉलर के बराबर हो जाए भारतीय रुपया, कितना सस्ता हो जाएगा iPhone; क्या-क्या बदल जाएगा?

Rupee VS Dollar: भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या हो अगर रुपया और डॉलर बराबर हो जाएं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Dec 2025 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

Rupee VS Dollar: 15 दिसंबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.63 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर फिसल चुका है. इससे एक बार फिर करेंसी की ताकत और उसके असल जिंदगी पर पड़ने वाले असर पर बहस छिड़ चुकी है. लेकिन सोचिए ऐसे हालातो से उलट क्या हो अगर ₹1, $1 के बराबर हो जाए. आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और iPhone जैसी लक्जरी आइटम्स कितनी सस्ती हो जाएंगी.

कितना सस्ता हो जाएगा iPhone 

अगर रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है तो भारत में एक iPhone की कीमत लगभग अमेरिका में iPhone की कीमत के बराबर हो जाएगी. जैसे अगर iPhone 17 की कीमत यूनाइटेड स्टेट्स में $799 है तो भारत में इसकी कीमत लगभग ₹799 होगी. इसका सीधा सा मतलब है कि जो iPhone अभी ₹70000 या ₹80000 रुपए में बिक रहा है, उसकी कीमत कुछ ₹700-₹800 हो जाएगी. 

इंपोर्ट काफी सस्ते हो जाएंगे 

डॉलर और रुपए में बराबरी आते ही सभी इंपोर्ट काफी सस्ते हो जाएंगे. कच्चे तेल का इंपोर्ट आज की कीमतों के मुकाबले काफी कम कीमत पर होगा. इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी. सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण, विमान और भारी मशीनरी काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी. इसी के साथ विदेशी शिक्षा, विदेशी यात्रा और अंतरराष्ट्रीय खरीदारी के खर्चों में भी गिरावट देखने को मिलेगी. 

एक्सपोर्ट रातों-रात ठप हो जाएंगे

जहां इंपोर्ट में तेजी आएगी वहीं एक्सपोर्ट को भारी झटका झेलना पड़ेगा. भारतीय सामान विदेशी खरीदारों के लिए काफी महंगा हो जाएगा, जिस वजह से वे ग्लोबल मार्केट में मुकाबला नहीं कर पाएंगे. टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, कृषि और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर को खरीदार ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे. एक्सपोर्ट पर निर्भर इंडस्ट्रीज पूरी तरह से या तो बंद हो जाएंगी या फिर काफी धीमी हो जाएंगी. इस वजह से भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ेगा.

नौकरियों और बिजनेस पर गंभीर असर 

भारत का आईटी और सर्विस सेक्टर जो डॉलर में कमाता है लेकिन सैलरी रुपए में देता है, उसे सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा. लागत का कोई फायदा ना होने की वजह से ग्लोबल कंपनियां अपने ऑपरेशन सस्ते देशों में शिफ्ट कर देंगी. भारत की सबसे बड़ी ताकत में से एक है यहां ऑपरेशन लागत का कम होना. अब अगर रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है तो भारत तुरंत ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए महंगा डेस्टिनेशन बन जाएगा. विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट धीमा हो जाएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेंगे और कैपिटल इनफ्लो कमजोर हो जाएगा.

पर्सनल फाइनेंस में फायदे और नुकसान 

कुछ कंपनियों और व्यक्तियों को फायदा होगा. जिन कंपनियों ने डॉलर में लोन लिया है वह उन्हें सस्ते में चुका पाएंगे जिससे कर्ज का दबाव कम होगा. इंपोर्टेड लग्जरी सामान की खपत बढ़ जाएगी. लेकिन आम नागरिकों के लिए बढ़ती बेरोजगारी और सिकुड़ते घरेलू उद्योगों से फाइनेंशियल असुरक्षा बढ़ सकती है. वक्त के साथ इनकम ग्रोथ धीमी होती जाएगी और असामान्यता बढ़ सकती है.

ये भी पढ़ें:  क्या पुराना वाला 500 और 1000 का एक नोट रखने पर भी हो सकती है सजा, क्या है कानून?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 15 Dec 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
Indian Economy Rupee - Dollar Rupee Value
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
बिहार
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
Advertisement

वीडियोज

₹1000 किराये में करोड़ों की Property? | Mumbai–Delhi की पगड़ी Property का पूरा सच | Paisa Live
Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
बिहार
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
बॉलीवुड
दू्ल्हा बनने वाले थे अक्षय खन्ना, एक्ट्रेस के पिता ने भेजा था विनोद खन्ना को रिश्ता, लेकिन इस वजह से नहीं हो पाई थी शादी
दू्ल्हा बनने वाले थे अक्षय खन्ना, एक्ट्रेस के पिता ने भेजा था विनोद खन्ना को रिश्ता, फिर क्यों नहीं हो पाई शादी?
लाइफस्टाइल
Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
यूटिलिटी
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget