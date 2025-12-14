हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India Old Notes Rules: क्या पुराना वाला 500 और 1000 का एक नोट रखने पर भी हो सकती है सजा, क्या है कानून?

India Old Notes Rules: क्या पुराना वाला 500 और 1000 का एक नोट रखने पर भी हो सकती है सजा, क्या है कानून?

India Old Notes Rules: अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के वजीरपुर इलाके से बंद हो चुके ₹500-₹1000 के नोट बरामद हुए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या एक भी पुराना नोट रखने पर सजा मिल सकती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Dec 2025 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

India Old Notes Rules: हाल ही में दिल्ली के वजीरपुर इलाके से करोड़ों रुपए के बंद हो चुके ₹500 और ₹1000 के नोट रेड के दौरान बरामद हुए. नोटबंदी के सालों बाद भी काफी लोग अलमारी, लॉकर या फिर पुरानी फाइलों में ₹500 और ₹1000 के नोट मिलने को लेकर चिंतित रहते हैं. लेकिन कानून असल में क्या कहता है. आइए जानते हैं कि क्या एक भी पुराना नोट रखने पर सजा मिल सकती है या फिर नहीं.

पुराने नोट रखने के बारे में क्या है कानून 

पुराने ₹500 और ₹1000 के नोट से जुड़े हुए नियम स्पेसिफाइड बैंक नोट्स अधिनियम 2017 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं. यह नोटबंदी के बाद लागू हुआ था. इस कानून के तहत थोड़ी संख्या में नोटबंदी वाले नोट रखना अपराध नहीं है. यह अधिनियम व्यक्तियों को बिना किसी सजा के एक सीमित संख्या में नोट रखने की अनुमति देता है. 

कितने रख सकते हैं पुराने नोट 

आप कानूनी तौर पर कुल मिलाकर 10 नोटबंदी वाले नोट रख सकते हैं. फिर चाहे वे ₹500 के हों या फिर ₹1000 के. जब तक आप इस सीमा के अंदर रहते हैं तब तक उन्हें घोषित करने, सरेंडर करने या फिर किसी भी अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. 

कलेक्टरों और शोधकर्ताओं के लिए एक अलग प्रावधान 

दरअसल कुछ लोग शैक्षणिक या फिर शौक से जुड़े उद्देश्यों के लिए पुरानी करेंसी को रखते हैं. यदि कोई व्यक्ति मुद्रा शास्त्री, शोधकर्ता या फिर करेंसी कलेक्टर है तो उसे कानूनी तौर पर 25 पुराने नोट रखने की अनुमति है. इन्हें सख्ती से अध्ययन, प्रदर्शनी या फिर संग्रह के लिए रखा जा सकता है. लेकिन इनका लेनदेन या मौद्रिक उपयोग नहीं किया जा सकता. 

अगर सीमा पार हो जाए तो क्या होगा 

अगर किसी के पास अनुमति से ज्यादा पुराने नोट पाए जाते हैं तो अपराध वित्तीय प्रकृति का होगा आपराधिक नहीं. सजा में सिर्फ मौद्रिक जुर्माना शामिल है जेल का प्रावधान नहीं है. कम से कम जुर्माना ₹10000 का लगेगा लेकिन यह जब्त किए गए अतिरिक्त नोटों के अंकित मूल्य का 5 गुना तक हो सकता है.

कोई जेल की सजा नहीं 

सबसे जरूरी बात यह है कि 2017 के कानून के तहत ज्यादा डिमॉनेटाइज्ड नोट रखने पर कोई जेल नहीं होगी. कई फाइनेंशियल अपराधों के उलट इस कानून में सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है. जेल तभी होते हैं जब दूसरे गंभीर अपराध भी शामिल हो.

ये नोट कहीं भी इस्तेमाल क्यों नहीं किए जा सकते 

वैसे तो सीमित मात्रा में नोट रखना कानूनी है लेकिन पुराने ₹500 और ₹1000 ओके नोट अब लीगल टेंडर में नहीं आते. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इनका इस्तेमाल सामान खरीदने, बिल भरने, कर्ज चुकाने या फिर किसी भी तरह का लेनदेन करने के लिए नहीं किया जा सकता.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 14 Dec 2025 07:34 PM (IST)
Tags :
Old Currency RBI Rules Demonetisation Law
और पढ़ें
Embed widget