हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज100 रुपये का सिक्का हुआ जारी, जानें भारत में कितने रुपये तक के मिलते हैं सिक्के?

100 रुपये का सिक्का हुआ जारी, जानें भारत में कितने रुपये तक के मिलते हैं सिक्के?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक विशेष समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 02 Oct 2025 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक विशेष 100 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है. यह आयोजन दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों वस्तुओं का विमोचन किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने इस खास सिक्के और डाक टिकट के महत्व को समझाया और बताया कि यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि देश भक्ति और सेवा भावना का प्रतीक है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि भारत में कितने रुपये तक के सिक्के मिलते हैं? 

भारत में कितने रुपये तक के सिक्के मिलते हैं?

भारत में फिलहाल 50 पैसे से लेकर 20 रुपये तक के मूल्यवर्ग यानी Denominations में सिक्के प्रचलन में हैं. इनमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के आम तौर पर बाजार में आसानी से देखने को मिलते हैं और डेली लाइफ के लेन-देन में बड़े पैमाने पर यूज होते हैं. 20 रुपये का सिक्का हाल के वर्षों में जारी किया गया है और धीरे-धीरे इसका चलन बढ़ रहा है. वहीं, 50 पैसे का सिक्का अब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यह अब भी भारतीय मुद्रा प्रणाली में कानूनी रूप से मान्य है. इसका मतलब है कि आप इसे किसी भी सरकारी या बैंक लेन-देन में यूज कर सकते हैं. सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से चलन से बाहर नहीं किया है, इसलिए इसका वैधता का दर्जा अभी भी बना हुआ है. इसके अलावा 75, 90, 125, 150 और 1000 रुपये के सिक्के भी जारी किए गए हैं. हालांकि, इन सिक्कों का इस्तेमाल आम लेन-देन में नहीं किया जाता है.

100 रुपये का सिक्का हुआ जारी

हाल ही में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक विशेष समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया. यह पहला मौका था जब एक सिक्के पर भारत माता की तस्वीर छापी गई.  यह सिक्का खास इसलिए भी है क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सिक्के पर भारत माता की तस्वीर छपी है. सिक्के की एक तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और दूसरी तरफ भारत माता की तस्वीर दिखाई देती है, जो देश के लिए समर्पित RSS स्वयंसेवकों की भावना को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: आपके पास हैं 1000 करोड़ रुपये तो क्या खरीद सकते हैं पर्सनल फाइटर जेट, जान लें नियम

Published at : 02 Oct 2025 08:15 AM (IST)
Tags :
100 Rupees Coin Commemorative Coin Coins In India RSS 100 Years Indian Coins Trend PM Modi Coin Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
महाराष्ट्र
'मराठी बोलने की क्या जरूरत है?' अबू आजमी की टिप्पणी पर भड़की राज ठाकरे की MNS, कहा- अपनी भाषा में देंगे जवाब
'मराठी बोलने की क्या जरूरत है?' अबू आजमी की टिप्पणी पर भड़की राज ठाकरे की MNS
ट्रेंडिंग
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
लाइफस्टाइल
Gandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
ट्रेंडिंग
शादी वाले दिन ही शुरू हो गया दूल्हा! सबके सामने दुल्हन से किया लिपलॉक- वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
शादी वाले दिन ही शुरू हो गया दूल्हा! सबके सामने दुल्हन से किया लिपलॉक- वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget