100 रुपये का सिक्का हुआ जारी, जानें भारत में कितने रुपये तक के मिलते हैं सिक्के?

भारत सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक विशेष 100 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है. यह आयोजन दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों वस्तुओं का विमोचन किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने इस खास सिक्के और डाक टिकट के महत्व को समझाया और बताया कि यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि देश भक्ति और सेवा भावना का प्रतीक है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि भारत में कितने रुपये तक के सिक्के मिलते हैं?

भारत में कितने रुपये तक के सिक्के मिलते हैं?

भारत में फिलहाल 50 पैसे से लेकर 20 रुपये तक के मूल्यवर्ग यानी Denominations में सिक्के प्रचलन में हैं. इनमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के आम तौर पर बाजार में आसानी से देखने को मिलते हैं और डेली लाइफ के लेन-देन में बड़े पैमाने पर यूज होते हैं. 20 रुपये का सिक्का हाल के वर्षों में जारी किया गया है और धीरे-धीरे इसका चलन बढ़ रहा है. वहीं, 50 पैसे का सिक्का अब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यह अब भी भारतीय मुद्रा प्रणाली में कानूनी रूप से मान्य है. इसका मतलब है कि आप इसे किसी भी सरकारी या बैंक लेन-देन में यूज कर सकते हैं. सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से चलन से बाहर नहीं किया है, इसलिए इसका वैधता का दर्जा अभी भी बना हुआ है. इसके अलावा 75, 90, 125, 150 और 1000 रुपये के सिक्के भी जारी किए गए हैं. हालांकि, इन सिक्कों का इस्तेमाल आम लेन-देन में नहीं किया जाता है.

100 रुपये का सिक्का हुआ जारी

हाल ही में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक विशेष समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया. यह पहला मौका था जब एक सिक्के पर भारत माता की तस्वीर छापी गई. यह सिक्का खास इसलिए भी है क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सिक्के पर भारत माता की तस्वीर छपी है. सिक्के की एक तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और दूसरी तरफ भारत माता की तस्वीर दिखाई देती है, जो देश के लिए समर्पित RSS स्वयंसेवकों की भावना को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: आपके पास हैं 1000 करोड़ रुपये तो क्या खरीद सकते हैं पर्सनल फाइटर जेट, जान लें नियम