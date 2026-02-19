हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसिर्फ 1.89 रुपये बढ़ा RPF जवानों का राशन भत्ता, जानें आजादी के वक्त कितना था यह?

सिर्फ 1.89 रुपये बढ़ा RPF जवानों का राशन भत्ता, जानें आजादी के वक्त कितना था यह?

रेलवे सुरक्षा में तैनात जवानों को 1.89 रुपये का इजाफा हुआ है. पिछले पांच साल में यह सबसे कम बढ़ोतरी दर्ज हुई है. ऐसे में महंगाई के दौर में इस फैसले पर सवाल तेज हो गए हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Feb 2026 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

रेलवे स्टेशन पर तैनात जवान, रात की ड्यूटी, ठंडा फर्श और हाथ में चाय का कप. देशभर की ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा जिन कंधों पर है, उनके राशन भत्ते में इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई? जवाब सुनकर आप चौंक सकते हैं. महंगाई के दौर में जहां रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है, वहीं आरपीएफ जवानों को मिला है महज 1.89 रुपये प्रतिदिन का इजाफा. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह बढ़ोतरी वाकई राहत है? आइए जानें कि यह भत्ता आजादी के वक्त कितना था.

1.89 रुपये की बढ़ोतरी पर चर्चा तेज

भारतीय रेलवे की सुरक्षा संभालने वाले Railway Protection Force और आरपीएसएफ के करीब 70 हजार जवानों के राशन भत्ते में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.89 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है. यह दर 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी. पहले जहां यह भत्ता 150.04 रुपये प्रतिदिन था, अब इसे बढ़ाकर 151.93 रुपये कर दिया गया है.

महीने के हिसाब से देखें तो इस बढ़ोतरी से एक जवान को करीब 50 से 60 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. ऐसे समय में जब सब्जियों, दाल, दूध और गैस की कीमतें लगातार ऊपर हैं, यह रकम कितनी राहत दे पाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं. 

पिछले साल ज्यादा, इस साल सबसे कम

आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में राशन भत्ते में 7.29 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई थी. उससे पहले 2023-24 में 6.32 रुपये और 2022-23 में 8.74 रुपये का इजाफा किया गया था. 2021-22 में तो 9.67 रुपये तक की वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार 1.89 रुपये की बढ़ोतरी पिछले पांच वर्षों में सबसे कम है.

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में बदलाव के आधार पर किया जाता है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मानकों के अनुरूप है. हालांकि, जवानों के बीच इस बार की दर को लेकर असंतोष की चर्चा भी सामने आ रही है. 

2015 से अब तक का सफर

अगर पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015-16 में यही राशन भत्ता 97.85 रुपये प्रतिदिन था. इसके बाद धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी होती रही और 2023-24 में यह 150.04 रुपये तक पहुंच गया था. अब 2025-26 के लिए 151.93 रुपये तय किया गया है. यानी करीब दस साल में भत्ता लगभग 54 रुपये बढ़ा है, लेकिन मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए कई लोग इसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं. खासतौर पर तब, जब जवानों की ड्यूटी 24 घंटे की सतर्कता मांगती है और कई बार दूर-दराज के इलाकों में तैनाती होती है. 

आजादी के समय क्या था हाल?

आजादी के समय आरपीएफ के राशन भत्ते के सटीक ऐतिहासिक आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं. उस दौर में वर्तमान जैसी संरचना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समान मानक लागू नहीं थे, इसलिए सीधी तुलना करना संभव नहीं है, लेकिन यह तय है कि तब की आर्थिक परिस्थितियां और वेतन संरचना आज से बिल्कुल अलग थीं.

जिम्मेदारी बड़ी, भत्ता सीमित

आरपीएफ और आरपीएसएफ के जवान ट्रेनों, स्टेशनों और यात्रियों की सुरक्षा की पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं. त्योहारों, भीड़भाड़ और विशेष ट्रेनों के समय उनकी ड्यूटी और भी कठिन हो जाती है. ऐसे में राशन भत्ते की हर छोटी-बड़ी बढ़ोतरी उनके दैनिक जीवन पर असर डालती है. सरकारी पक्ष का तर्क है कि यह संशोधन तय नियमों के तहत किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर चर्चा यही है कि क्या 1.89 रुपये की बढ़ोतरी मौजूदा खर्चों के हिसाब से पर्याप्त है? 

यह भी पढ़ें: क्या रोबोट का भी होता है पेटेंट, इसमें कितना लगता है पैसा और कहां करना होता है अप्लाई?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 19 Feb 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
RPF Ration RPF Ration Allowance RPSF Daily Ration
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
सिर्फ 1.89 रुपये बढ़ा RPF जवानों का राशन भत्ता, जानें आजादी के वक्त कितना था यह?
सिर्फ 1.89 रुपये बढ़ा RPF जवानों का राशन भत्ता, जानें आजादी के वक्त कितना था यह?
जनरल नॉलेज
Afghanistan Domestic Violence Law: अफगानिस्तान में लीगल हुई पत्नियों पर घरेलू हिंसा! भारत में क्या कानून, कितनी कठोर सजा?
अफगानिस्तान में लीगल हुई पत्नियों पर घरेलू हिंसा! भारत में क्या कानून, कितनी कठोर सजा?
जनरल नॉलेज
Quantum Computer: क्वांटम कंप्यूटर कैसे करता है काम? जापानियों की यह तकनीक देखकर उड़ जाएंगे होश
क्वांटम कंप्यूटर कैसे करता है काम? जापानियों की यह तकनीक देखकर उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
क्या रोबोट का भी होता है पेटेंट, इसमें कितना लगता है पैसा और कहां करना होता है अप्लाई?
क्या रोबोट का भी होता है पेटेंट, इसमें कितना लगता है पैसा और कहां करना होता है अप्लाई?
Advertisement

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
मध्य प्रदेश
'दुर्गा बन, काली बन पर कभी न बुर्केवाली बन', ग्वालियर में लड़कियों से हाथ जोड़कर बोले धीरेंद्र शास्त्री
'दुर्गा बन, काली बन पर कभी न बुर्केवाली बन', ग्वालियर में लड़कियों से हाथ जोड़कर बोले धीरेंद्र शास्त्री
इंडिया
UP Politics: पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
ट्रेंडिंग
0-0-0... तीन मैचों में गोल्डन डक बने अभिषेक शर्मा तो पीछे पड़े ट्रोल्स, बनाए तगड़े-तगड़े मीम्स
0-0-0... तीन मैचों में गोल्डन डक बने अभिषेक शर्मा तो पीछे पड़े ट्रोल्स, बनाए तगड़े-तगड़े मीम्स
यूटिलिटी
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget