Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारतीय रेल की सुरक्षा इंसुलेटर, अर्थिंग व सुरक्षित सर्किट से होती है।

बिजली पैंटोग्राफ से लेकर, पहियों द्वारा सबस्टेशन लौटती है।

अर्थिंग, बॉन्डिंग लीकेज रोकते; बारिश में इंसुलेशन महत्वपूर्ण है।

Indian Railways Electricity: भारतीय रेलवे की इलेक्ट्रिक ट्रेन लगभग 25,000 वोल्ट ले जाने वाली ओवरहेड लाइनों के नीचे चलती हैं. इसके बावजूद भी भारी बारिश के दौरान यात्रियों को इस हाई वोल्टेज का सामना नहीं करना पड़ता. सुरक्षा छत के इंसुलेटर, कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, रिटर्न करंट व्यवस्था और अर्थिंग और बॉन्डिंग सिस्टम से आती है. ये उपाय हाई वोल्टेज उपकरणों को यात्री क्षेत्र से अलग रखते हैं.

रूफ इंसुलेटर ट्रेन की सुरक्षा कैसे करते हैं?

खास इंसुलेटर पैंटोग्राफ और हाई वोल्टेज उपकरण को लोकोमोटिव के धातु की छत से अलग करते हैं. सिरेमिक या फिर मिश्रित सामग्री से बने वे बिजली को सीधे छत तक जाने से रोकते हैं. उनका शेड जैसा डिजाइन बारिश के पानी को एक फिल्म बनाने से रोकने में मदद करता है. इससे गीली स्थितियों में रिसाव मौजूद जोखिम कम हो जाता है. गंदगी जमा होने और भारी बारिश की वजह से नियमित रख रखाव जरूरी हो जाता है.

लोकोमोटिव में जाने के बाद करंट का क्या होता है?

पैंटोग्राफ ओवरहेड लाइन से बिजली खींचता है और इसे लोकोमोटिव को आपूर्ति करता है. पावर ट्रैक्शन मोटर और दूसरे उपकरण संचालित करता है. 25 केवी एसी प्रणाली में रिटर्न करंट पहियों, रेल और दूसरे कनेक्शन से जुड़े ट्रैक्शन रिटर्न व्यवस्था के जरिए से सब स्टेशन की तरफ जाता है. इस वजह से रेलें डिजाइन किए गए सर्किट का हिस्सा बनती हैं.

अर्थिंग और बॉन्डिंग क्यों जरूरी हैं?

अर्थिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ट्रेन की धातु संरचना की रक्षा करते हैं. अगर किसी खराबी की वजह से इलेक्ट्रिकल लीकेज होता है तो यह व्यवस्थाएं खतरनाक वोल्टेज अंतर को कंट्रोल करने और सुरक्षात्मक उपकरणों को बचाने में मदद करती हैं. सामान्य परिचालन स्थिति के तहत बिजली पूरी ट्रेन बॉडी से होकर जमीन में प्रवाहित नहीं होती है.

क्या फैराडे केज का सिद्धांत यात्रियों को सुरक्षित रखता है?

एक कंडक्टिव संलग्न संरचना इसके अंदर एक भारी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर सकती है. ट्रेन का धातु ढांचा कुछ शील्ड दे सकता है. हालांकि यात्री सुरक्षा मुख्य रूप से फैराडे केज प्रभाव पर निर्भर नहीं करती. हाई वोल्टेज उपकरण के आस-पास इंसुलेशन, सुरक्षित सर्किट और प्रभावी अर्थिंग और बॉन्डिंग मुख्य सुरक्षा उपाय हैं.

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क्या बारिश का पानी बिजली को कंडक्ट कर सकता है?

शुद्ध पानी एक पुअर कंडक्टर होता है लेकिन प्राकृतिक बारिश का पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता. इसमें धूल, गैस और दूसरे पदार्थों से घुले हुए आयन हो सकते हैं. इस वजह से बारिश के पानी को इलेक्ट्रिकली सुरक्षित नहीं माना जा सकता. ट्रेन की सुरक्षा इंसुलेशन और सुरक्षा प्रणालियों पर निर्भर करती है ना कि यह मानने पर कि बारिश का पानी प्रभावित नहीं हो सकता.

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